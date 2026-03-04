「フェイクニュースは行き過ぎだ！」－ブラジルのリシャルリソン、イラン紛争を理由に2026年米国W杯をボイコットするとの主張を否定

ソーシャルメディアでの公式声明で、リシャルリソンは誤解を解こうとした。

「誤解を解くために言っておくが、デマがあまりにも行き過ぎている。私はそのような発言をしたことはない」と彼は述べた。「あらゆる戦争や紛争には反対だが、ワールドカップでブラジル代表としてプレーしないと言ったことは一度もない。この嘘を拡散した人々は全員、発言を撤回して投稿を削除してほしい」

この声明は、米国によるイランへの関与を非難するブラジル政府の声明に続くものだった。政府は「攻撃は当事者間の継続的な交渉プロセスの中で発生した。これは平和への唯一の現実的な道筋であり、ブラジルが伝統的にこの地域で堅持してきた立場である」と述べた。

過去に人道支援活動を推進してきたリシャルリソンは、代表チームでの活躍により母国ブラジルで人気を博している。セレソンでは54試合で20得点を記録し、2019年コパ・アメリカ優勝、2020年オリンピック金メダル獲得に貢献した。 このストライカーはまた、2022年ワールドカップでセルビア戦に見せたオーバーヘッドキックにより、大会最優秀ゴール賞を受賞している。