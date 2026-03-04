AFP
「フェイクニュースは行き過ぎだ！」－ブラジルのリシャルリソン、イラン紛争を理由に2026年米国W杯をボイコットするとの主張を否定
リシャルリソンを偽装した画像が拡散
最近、悪名高いXのパロディアカウント「Topskills Sports UK」が最初に拡散した投稿で、リシャルリソンが紛争を理由にボイコットを計画していると主張された。このフォワードは「戦いが終わるまでワールドカップには出場しない」と発言したと報じられた。しかし、この噂がソーシャルメディアで拡散した後、トッテナムのフォワード本人がこれを否定する声明を発表した。
リシャルリソンが「フェイクニュース」を激しく非難
ソーシャルメディアでの公式声明で、リシャルリソンは誤解を解こうとした。
「誤解を解くために言っておくが、デマがあまりにも行き過ぎている。私はそのような発言をしたことはない」と彼は述べた。「あらゆる戦争や紛争には反対だが、ワールドカップでブラジル代表としてプレーしないと言ったことは一度もない。この嘘を拡散した人々は全員、発言を撤回して投稿を削除してほしい」
この声明は、米国によるイランへの関与を非難するブラジル政府の声明に続くものだった。政府は「攻撃は当事者間の継続的な交渉プロセスの中で発生した。これは平和への唯一の現実的な道筋であり、ブラジルが伝統的にこの地域で堅持してきた立場である」と述べた。
過去に人道支援活動を推進してきたリシャルリソンは、代表チームでの活躍により母国ブラジルで人気を博している。セレソンでは54試合で20得点を記録し、2019年コパ・アメリカ優勝、2020年オリンピック金メダル獲得に貢献した。 このストライカーはまた、2022年ワールドカップでセルビア戦に見せたオーバーヘッドキックにより、大会最優秀ゴール賞を受賞している。
トランプ氏、イランのワールドカップ出場への期待に無関心
イランは 2026 年のワールドカップ出場権を獲得していますが、今回の紛争により、その出場はますます不透明になっています。ドナルド・トランプ米大統領は今週初め、イランが同大会に出場するかどうかは「まったく気にしていない」と発言しました。
「（イランが参加するかどうかは）まったく気にしていない。イランはひどく敗北した国だと思う。彼らは息も絶え絶えだ」とトランプ氏は述べた。
1 月、ホワイトハウスワールドカップタスクフォースの責任者であるアンドルー・ジュリアーニ氏は、大会の安全確保が米国の最優先事項であると述べた。同氏は、「我々は、このワールドカップを安全で安心な大会にしたい。 もちろん、各チームが参加してプレーすることを望んでいるが、ほとんどのファンは、素晴らしいワールドカップを楽しみ、その体験をさらに充実させるためにこの地を訪れるだろうことも理解している。しかし、イランが現在直面している状況を理解した上で、我々が国境を開放するだろうと期待するのは愚かなことだろう」と述べた。
リシャルリソンのブラジル代表、負傷の痛手
リシャルリソンが今夏の大会に向けたブラジル代表入りをまだ望んでいる一方、2027年まで代表復帰が見込めない選手がいる。レアル・マドリードのウインガー、ロドリゴが前十字靭帯（ACL）損傷を負い、約1年間の離脱を余儀なくされたのだ。
このニュースが確認された後、ロドリゴはSNSにこう綴った。「人生で最悪の日だ。ずっとこの怪我を恐れていた…最近、人生は少し残酷かもしれない…自分にこんな試練がふさわしいのかはわからないが、文句を言える立場か？これまでにも、自分にはふさわしくないほど多くの素晴らしい経験をしてきたのだから」
「人生にもキャリアにも大きな障害が現れ、しばらくは最も愛することをできなくなる。クラブでの今季残りの試合は出場できず、母国でのワールドカップ出場も叶わない。この夢がどれほど大切かは誰もが知っている。私にできるのは、いつも通り強くあることだけだ。これは何も新しいことではない」
