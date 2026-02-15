プレミアリーグクラブの元オーナー、1000万ポンドのロンドン邸宅で覆面強盗を撃退しようとした乱闘中に刺される

マリナキス氏の所有下でフォレストはプレミアリーグ昇格という夢を叶えたものの、今シーズンの運営については批判を浴びている。フォレストは前季7位でヨーロッパリーグ出場権を獲得し、今シーズンは期待に胸を膨らませて臨んだ。 しかし、ビトール・ペレイラが2025-26シーズン4人目の監督に就任するまでに、ヌノ・エスピリト・サント、アンジェ・ポステコグルー、ショーン・ダイチと3人の監督を次々と交代させてしまった。

それでも、選手とトンネルで面会したり、シティ・グラウンドのピッチに足を踏み入れたりすることで知られるマリナキスは、フォレストのファンの間で依然として非常に人気のある人物であり、元選手のロブ・アーンショウはGOALに対し、サッカーには彼のようなカリスマ性のある人物が必要だと語った。

「マリナキス氏がピッチに現れ、トンネルで選手たちに挨拶するのは、私にとって全く問題ない」とアーンショウは述べた。この発言は、ファンが最新のヨーロッパリーグオッズを追えるNordicBetとの関連で語られたものだ。

「またギリシャでは、オーナーならロッカールームに入ったりピッチに立ったりする権利がある。それはゲームの一部であり、現場に身を置き選手と対話し、中核となる存在となることだ。オーナーとしてクラブ内部の状況をより深く理解できる」

「私はこれに何の問題も感じていないし、マリナキス氏の仕事ぶりは素晴らしいと思う。彼は確かに冷酷で、非常に決断力があり、やり方もストレートだ。しかしこの5、6年で、彼はこのクラブをあるべき場所——プレミアリーグに導き、ヨーロッパで戦い、ビッグナイトを経験させ、プレミアリーグで戦い、チャンピオンズリーグ進出のチャンスを与えた。そうした瞬間こそ、フォレストのファン全員が望んでいることだ。

「私はそれを楽しんでいる。彼が関与していることを楽しんでいる。信じられないほどの成果であり、彼はクラブへの投資だけでなく、クラブを成功に導くために自らを完全に捧げてきた。それゆえ多大な称賛に値する。それは地獄のような道のりであり、地獄のような数年間だったが、退屈で個性のないクラブではフォレストとは言えない。

「サッカーは個性こそが命だ。だから私はそれを愛している。役員席で黙り込んで声も聞かれないような存在であってはならない。彼らはクラブの一員であり、その個性が表れるべきだ。私はそれを全面的に支持する」