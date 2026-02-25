Getty Images Sport
ビクトル・フォント、リオネル・メッシとの交渉を明かす 新バルセロナ会長に選出されれば「復帰移籍を最終決定する」と誓う
バルセロナの選挙シーズン
バルセロナでは選挙シーズンが本格化し、来月の重要な投票を前に候補者たちが精力的に選挙運動を展開している。 フォン氏はバルセロナ会長選におけるジョアン・ラポルタ氏の最大のライバルと見られており、アルゼンチンの名手メッシをクラブに呼び戻し「最後の舞」を踊らせたいと繰り返し語ってきた。フォン氏は今回、メッシとバルセロナ復帰について話し合ったと主張し、クラブのレジェンドを誘致するプロジェクトを過去4年間にわたり進めてきたことを明かした。
フォントが明かすメッシの交渉
フォントはムンド・デポルティボ紙にこう語った。「はい、我々はメッシ本人と彼の身近な人物と直接話し合っています。これらは私的な会話であり、我々は常に『誰もメッシを選挙目的で利用すべきではない』と主張してきました。我々の義務は準備した内容を説明し、勝利した場合に彼とクラブにとって最善の合意を最終決定することです。
2022年から、ワールドカップ後にメッシをバルサに復帰させるプロジェクトを進めてきた。彼とシャビの熱意が原動力だ。 提案は三本柱で構成される：第一に、名誉会長職を受け入れるという制度面。第二に、ジョーダンとナイキ、フェデラーとオンのような提携を参考にした商業面。これにより多大な収益を生み出し、彼が保有するインター・マイアミの少数株を活用して米国市場での存在感を強化できる。第三に、スポーツ面。彼が選択する方法——現役選手としてプレーするか、あるいはトリビュートイベントを通じて——でバルサとカンプ・ノウに別れを告げられるようにする」
フォン氏はクラブ全体の目標と深刻な財政状況の改善意欲についても言及し、次のように付け加えた。「我々の立候補はクラブのプロフェッショナル化と近代化を追求するものです。多様なグループを統合し、特に財政リスクから組織を保護することで、スポーツプロジェクトの強化、債務返済、そして野心的な社会プログラムの展開を実現します」
メッシはなぜバルセロナを去ったのか？
ラポルタは選挙勝利の最有力候補であり続けるが、2021年にメッシが衝撃的な退団を果たしたことで両者の関係が損なわれたことを公に認めている。メッシはその後、2023年のバロンドール授賞式でラポルタへの挨拶を拒否。63歳のラポルタは新著『これが我々がバルサを救った方法だ』で、この衝撃的な退団の内幕を明かした。
「契約更新交渉の際、彼の周囲は非常に要求の厳しいチームだった。父親は理解を示していたが、内輪の人間はそうではなかった。我々は突飛な解決策を提案した——バルサ選手としての初期期間と、MLSチームへのローン移籍期間を組み合わせた長期契約だ。これはリーガの規則を回避する案に見えた」 しかしラ・リーガは『忘れろ』と言い、CVCというファンドを通じて50年間のテレビ放映権の一部を売却する契約を結ぶよう要求してきた」とマルカ紙によれば記している。
ラポルタはまた、メッシがインター・マイアミと契約する前に復帰させる可能性があったと述べ、次のように付け加えた。「ホルヘ・メッシが私の家に来た。私は契約書を作成し、草案を送ったが、彼は返答しなかった。1週間、2週間…1ヶ月後、ようやく彼は私の家に戻ってきて、プレッシャーがそれほど強くないインター・マイアミに行くことを決めたと告げた」
メッシは現在もマイアミに滞在し、2028年MLSシーズン終了までの契約をクラブと結んだ。
ラポルタが選挙勝利の最有力候補
バルセロナ会長選挙は3月15日に予定されており、同日はハンス・フリック監督率いるチームがリーガ・エスパニョーラでセビージャと対戦する日と重なる。ムンド・デポルティーボ紙によれば、ラポルタ氏がフォン氏、マルク・シリア氏、シャビ・ビジャホアナ氏を抑え、勝利の最有力候補とされている。
