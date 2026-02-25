ビクトル・フォント、リオネル・メッシとの交渉を明かす　新バルセロナ会長に選出されれば「復帰移籍を最終決定する」と誓う

ラポルタは選挙勝利の最有力候補であり続けるが、2021年にメッシが衝撃的な退団を果たしたことで両者の関係が損なわれたことを公に認めている。メッシはその後、2023年のバロンドール授賞式でラポルタへの挨拶を拒否。63歳のラポルタは新著『これが我々がバルサを救った方法だ』で、この衝撃的な退団の内幕を明かした。

「契約更新交渉の際、彼の周囲は非常に要求の厳しいチームだった。父親は理解を示していたが、内輪の人間はそうではなかった。我々は突飛な解決策を提案した——バルサ選手としての初期期間と、MLSチームへのローン移籍期間を組み合わせた長期契約だ。これはリーガの規則を回避する案に見えた」 しかしラ・リーガは『忘れろ』と言い、CVCというファンドを通じて50年間のテレビ放映権の一部を売却する契約を結ぶよう要求してきた」とマルカ紙によれば記している。

ラポルタはまた、メッシがインター・マイアミと契約する前に復帰させる可能性があったと述べ、次のように付け加えた。「ホルヘ・メッシが私の家に来た。私は契約書を作成し、草案を送ったが、彼は返答しなかった。1週間、2週間…1ヶ月後、ようやく彼は私の家に戻ってきて、プレッシャーがそれほど強くないインター・マイアミに行くことを決めたと告げた」

メッシは現在もマイアミに滞在し、2028年MLSシーズン終了までの契約をクラブと結んだ。