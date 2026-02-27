ハンジ・フリック監督、バルセロナで「あと100試合」を望み　節目を前にニューカッスルとのCL抽選結果に反応

チャンピオンズリーグの抽選結果、バルセロナがプレミアリーグのニューカッスル・ユナイテッドとラウンド 16 で対戦することになったため、会話は必然的に大陸の舞台に移りました。パリ・サンジェルマンなどの強豪を避けられたことは一部のファンにとっては安堵でしたが、フリック監督は安堵の気持ちはすぐに捨てました。彼は、アトレティコ・マドリードやトッテナムなど、将来対戦する可能性のあるチームを含め、残っているチームはすべて非常に高い実力を持っていると強調しました。

「すべての試合は重要です。PSGと対戦しないことを喜んではいません。相手を尊重しなければなりません」と、フリックは記者会見で強調しました。「誰もが決勝に進出したいと思っていますし、ニューカッスルもチャンピオンズリーグで優勝したいと思っています。どの相手も手強いです。簡単ではないでしょう。最高レベルのプレーをしなければなりません。もし勝ち進んだ場合、アトレティコやトッテナムと対戦することも非常に難しいでしょう。この機会を得られたことは素晴らしいことですが、私たちはすべてのライバルを厳しく尊重しています」