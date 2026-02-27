Getty Images Sport
ハンジ・フリック監督、バルセロナで「あと100試合」を望み 節目を前にニューカッスルとのCL抽選結果に反応
バルセロナの未来に目を向ける
フリック監督は指揮官としての通算100試合に迫る中、バルセロナでの滞在延長に前向きだ。ビジャレアルとの節目のリーガ戦を前に、ドイツ人指揮官は自身の在任期間を振り返り、指揮を執り続けたいという強い願望を表明した。彼はこの役割と街への情熱、そして現在のチームの成長に対する誇りを強調した。
「この試合数に到達できたことは大きな名誉だ。ここで指揮を執るのは夢だった。選手たちやサポーターと共に過ごす毎日を楽しんでいる」と記者団に語った。「あと100試合ここにいられない理由があるか？ ここでの日々は毎日が楽しい。気候も素晴らしい。この仕事が大好きだ。名誉なことだ。そして誰もがこのチームを誇りに思うべきだ」
ニューカッスル、チャンピオンズリーグの試練が待ち受ける
チャンピオンズリーグの抽選結果、バルセロナがプレミアリーグのニューカッスル・ユナイテッドとラウンド 16 で対戦することになったため、会話は必然的に大陸の舞台に移りました。パリ・サンジェルマンなどの強豪を避けられたことは一部のファンにとっては安堵でしたが、フリック監督は安堵の気持ちはすぐに捨てました。彼は、アトレティコ・マドリードやトッテナムなど、将来対戦する可能性のあるチームを含め、残っているチームはすべて非常に高い実力を持っていると強調しました。
「すべての試合は重要です。PSGと対戦しないことを喜んではいません。相手を尊重しなければなりません」と、フリックは記者会見で強調しました。「誰もが決勝に進出したいと思っていますし、ニューカッスルもチャンピオンズリーグで優勝したいと思っています。どの相手も手強いです。簡単ではないでしょう。最高レベルのプレーをしなければなりません。もし勝ち進んだ場合、アトレティコやトッテナムと対戦することも非常に難しいでしょう。この機会を得られたことは素晴らしいことですが、私たちはすべてのライバルを厳しく尊重しています」
フリック監督、ビジャレアル戦を見据える
国内リーグ戦に焦点を戻したフリック監督は、ビジャレアルの脅威について選手たちに警告した。前回の対戦を「幸運な勝利」と振り返り、不必要なミスを避けるため完全な集中力を求めた。首位の座を維持するには試合ごとに弛みない攻撃的な姿勢が不可欠だと強調し、完璧なパフォーマンスを要求している。
「勝利すれば試合数が減る。重要なのは我々が仕事を果たすことだ」とフリックは説明した。「ビジャレアルでの前回対戦は幸運な勝利だった。不必要なミスを犯さず、我々のスタイルで戦う必要がある」リーグ優勝を確実にするために必要な心構えを強調し、明確な指示を下した。「我々は改善できるし、そうしなければならない。 勝つ、勝つ、そして勝ち続けることだ」
デ・ヨングの負傷と規律問題
フリック監督は、主力MFフレンキー・デ・ヨングのタイミングの悪い負傷により、深刻な選手選考の難題にも直面している。オランダ代表選手の離脱は、次の国際試合期間までに7試合が予定される重要な局面での出来事だ。しかしバルセロナ指揮官は、負傷者続出を言い訳にせず、代わりに控え選手の層の厚さに奮起を求めた。
「負傷はタイミングが悪いが、受け入れるしかない。他の選手がプレーする。言い訳や不満は求めない」とフリック監督は前向きな姿勢を崩さなかった。戦術面に加え、彼はロッカールーム内の規律についても言及。遅刻に対して罰金を導入し、その管理をキャプテンに委任したことで、遅刻が完全に根絶されたことを明かした。 「それ以来、遅刻者は一人もいない。我々の判断は正しかったのだろう。これで私自身のプレッシャーと緊張も和らいだ」
