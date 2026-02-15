Getty Images Sport
ハンガリー代表監督がミッドフィルダーの「レアル・マドリードでプレーする夢」を明かしたことで、リヴァプールはドミニク・ショボシュライの残留を巡る激しい戦いに直面している
ソボシュライがマドリードで話題の中心となる
マルカ紙によると、レアル・マドリードはロッシのコメントに警戒感を示している。同氏はハンガリー代表主将のショボシュライが「ロス・ブランコス（レアル・マドリードの愛称）でプレーすることを夢見ている」と主張している。
ロッシは次のように語っている：「（ソボシュライは）常に一つの夢を持っていた。レアル・マドリードでプレーすることだ。ドミニク・ソボシュライが子供の頃からサッカーを始めた時から、私と彼には非常に親密で直接的な関係があるため、レアル・マドリードは常に彼の夢だった。
「彼がその一歩を踏み出せるかは分からない。決断は彼自身と所属クラブ次第だからだ。
「彼がリバプールに残留し契約を更新する可能性を全く否定しない。特にクラブ内で高く評価されているからだ。彼はリバプールにとって非常に重要な選手であり、リバプールは世界有数のビッグクラブである」
レアル・マドリードのスター選手がソボズライと対立
近い将来にレアル・マドリードへ移籍する場合、ショボシュライはアルダ・ギュレルとの確執を解消せざるを得なくなるかもしれない。両者は2025年3月の国際試合で対立し、ギュレルが所属するトルコ代表がショボシュライのハンガリー代表を3-0で下した。
両者の緊張は、ギュレルがショボシュライに「シーッ」と制止したことでさらに高まった。これに対しショボシュライは、ギュレルがその後インスタグラムに投稿した写真に「1088」とコメント。これは2024-25シーズン時点でギュレルがレアル・マドリードで出場したわずかな出場時間を揶揄するものだった。
数日後、ソボシュライがパートナーのボルカ・ブジシクとの結婚式を祝う写真をインスタグラムに投稿すると、コメント欄にはトルコ人ファンによるギュレルのGIFや画像が殺到した。
ソボシュライはリバプールに残留できるのか？契約交渉の最新情報
リバプールがソボシュライを売却する保証はなく、特に契約交渉が進行中である現状ではなおさらだ。しかし、苦戦するシーズンの中で数少ない明るい材料となっている25歳の選手は、自身の将来は自らの意思では決められないと主張している。
新契約交渉について最近語ったソボシュライはこう述べた。「正直なところ、まだ何も決まっていない。これから先も…それは私の手に委ねられていない。そういう仕組みだ。進展はないが、適切なオファーがあればその時は考えよう」
「どうなるか見てみよう。最終的に皆が満足できることを願っている。もちろん（残留したい）。この街もクラブも、仲間たちとプレーすることも好きだ。アンフィールドもファンも愛している。未来がどうなるかは分からない。それは僕次第じゃない。残留したいのは確かだ。様子を見よう」
レッドカード後のソボシュライの得点復帰
ソボシュライは、先週日曜日のマンチェスター・シティ戦（ホームで1-2敗戦）終盤に受けたレッドカードによる1試合の出場停止処分を受け、水曜日のプレミアリーグ・サンダーランド戦（1-0勝利）を欠場した。土曜日のFAカップ4回戦ブライトン戦では先発復帰を果たし、カーティス・ジョーンズとモハメド・サラーも得点を挙げる3-0勝利の中で再びゴールを決めた。
