ハリー・レドナップが帰ってきた！トッテナムのレジェンドがトーマス・フランク監督の後任として就任したい意向を明かす

フランクは2025年6月、アンジェ・ポステコグルーの後任としてトッテナムの監督に就任した。このデンマーク人監督は、2021年にブレントフォードをチャンピオンシップからプレミアリーグに昇格させ、安定したプレミアリーグチームへと変貌させた実績が評価されての起用だった。

しかしフランクの保守的なスタイルは、シーズン序盤にやや好成績を収めていた時期でさえ、トッテナムサポーターの支持を得にくくした。11月の試練の時期には、チェルシー、アーセナル、フラムとのロンドンダービーで屈辱的な敗北を喫し、多くのサポーターが彼に背を向けた。

火曜夜のニューカッスル・ユナイテッド戦（ホーム）で2-1の敗戦を喫した後、スパーズの理事会はフランク監督の立場が維持不可能と判断し、翌朝に解任した。

クラブ声明は次のように述べた：「クラブは男子ヘッドコーチ職の変更を決定し、トーマス・フランクは本日退任する。

トーマスは2025年6月に就任し、我々は共に未来を築くために必要な時間と支援を与える決意を持っていました。

しかしながら、結果とパフォーマンスを踏まえ、今シーズンのこの時点で変更が必要であると理事会は結論づけました。

クラブ在籍中、トーマスは揺るぎない献身をもって行動し、クラブの発展のために全力を尽くしました。彼の貢献に感謝するとともに、今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。」