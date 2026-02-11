Getty Images Sport
ハリー・レドナップが帰ってきた！トッテナムのレジェンドがトーマス・フランク監督の後任として就任したい意向を明かす
時代の終焉：フランク、トッテナム監督を解任される
フランクは2025年6月、アンジェ・ポステコグルーの後任としてトッテナムの監督に就任した。このデンマーク人監督は、2021年にブレントフォードをチャンピオンシップからプレミアリーグに昇格させ、安定したプレミアリーグチームへと変貌させた実績が評価されての起用だった。
しかしフランクの保守的なスタイルは、シーズン序盤にやや好成績を収めていた時期でさえ、トッテナムサポーターの支持を得にくくした。11月の試練の時期には、チェルシー、アーセナル、フラムとのロンドンダービーで屈辱的な敗北を喫し、多くのサポーターが彼に背を向けた。
火曜夜のニューカッスル・ユナイテッド戦（ホーム）で2-1の敗戦を喫した後、スパーズの理事会はフランク監督の立場が維持不可能と判断し、翌朝に解任した。
クラブ声明は次のように述べた：「クラブは男子ヘッドコーチ職の変更を決定し、トーマス・フランクは本日退任する。
トーマスは2025年6月に就任し、我々は共に未来を築くために必要な時間と支援を与える決意を持っていました。
しかしながら、結果とパフォーマンスを踏まえ、今シーズンのこの時点で変更が必要であると理事会は結論づけました。
クラブ在籍中、トーマスは揺るぎない献身をもって行動し、クラブの発展のために全力を尽くしました。彼の貢献に感謝するとともに、今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。」
レッドナップの復帰？元監督が再会に前向き
元監督レッドナップはスカイスポーツに対し、トッテナム復帰を心待ちにしていることを明かした。ただしクラブから監督職のオファーがあるとは思っていないとも認めた。
「興味があるか？もちろん引き受けるさ！疑いの余地もない」とレッドナップはスパーズの指揮官職について語った。「だが聞いてくれ、俺は現実主義者だ。空想の世界に住んでるわけじゃない。この職に就ける可能性は極めて低いだろうが、果たしてその仕事ができるか？ああ、もちろんできるさ。
「今彼らに必要なのは、基本に立ち返り、ハードワークを徹底させる人物だ。ボールを失ったら、恥ずかしがらずに走り戻って奪い返すこと。失った時は、すぐにプレッシャーをかけ、チームで協力し、自信を持たせ、選手自身を信じさせることだ。誰かがそれを実行すれば、必要な結果を得られるだろう。だが、それは容易なことではない」
降格からチャンピオンズリーグへ：レッドナップのトッテナム時代
レッドナップは2008年から2012年にかけてトッテナムを初めて指揮した。就任当時、スパーズは2008-09シーズンの開幕8試合を終えた時点でプレミアリーグ20位に沈んでいたが、彼は素早くチームを立て直し、その年は8位でシーズンを終えた。 レッドナップの初年度フルシーズンでは、トッテナムは4位でフィニッシュ。これは当時プレミアリーグ時代におけるクラブ史上最高順位であり、1962年に欧州チャンピオンズカップと呼ばれていた時代以来となるチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。
レッドナップ監督の下、トッテナムは2010-11シーズンのチャンピオンズリーグで準々決勝に進出。ガレス・ベイルやルカ・モドリッチといった選手たちが、彼の有名な選手管理能力のもとで才能を開花させた。 しかし結局、2011-12シーズン終了時にレッドナップは解任された。プレミアリーグで再び4位となったにもかかわらず、同シーズンのチャンピオンズリーグでチェルシーが優勝したため、6位だったスパーズは欧州最高峰のクラブ大会への出場権を逃したのである。
トッテナムサポーターは今もレッドナップを高く評価しており、2017年に旧本拠地ホワイト・ハート・レーンで行われた最終戦では特別ゲストとして招かれた。78歳の彼が最後に指揮を執ったのは同年バーミンガム・シティでのことで、それ以来現場からは遠ざかっている。
トッテナムに次に何が起こるのか？
トッテナムの新監督探しは続く。クラブは夏に正式な監督を任命する前に暫定監督を起用すると見られている。元監督で米国代表監督を務めたマウリシオ・ポチェッティーノは、ワールドカップ終了後の復帰が強く噂されており、火曜日のニューカッスル戦での敗戦中にもスパーズのサポーターが彼の名前を呼んでいた。
