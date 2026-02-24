Getty
翻訳者：
バルセロナ、マーカス・ラッシュフォードの完全移籍について最終決定を下す
バルセロナはラッシュフォード獲得に慎重に検討している
これはバルセロナの軽率な判断ではなかった。 スポーツディレクターのデコ率いる技術事務局は、数か月かけてサイドの補強策を綿密に検討してきた。当初はニコ・ウィリアムズやルイス・ディアスらを視野に入れていたが、最終的に低コストながら高い血統を誇るラシュフォードという選択肢に落ち着いた。この移籍はハンス・フリック監督も全面的に支持しており、彼はこのイングランド人選手を、不動の地位にあるラミーヌ・ヤマルとラフィーニャを支える理想的なハイレベルなローテーション要員と見なしていた。
- Getty Images
デコがラッシュフォードの代理人と重要な会談を実施
デコはバルセロナでラシュフォードの主担当代理人アルトゥーロ・カナーレスと重要な会談を持ち、レンタル移籍から完全移籍への移行計画を策定したとスポーツ紙が報じた。ラフィーニャの負傷で急遽先発に抜擢されて以来、彼の即戦力としての活躍にクラブ幹部は満足している。マンチェスターでの苦難の数ヶ月は一時的な不振に過ぎず、衰えではないことを証明するかのように、彼の適応は完璧だった。
ラッシュフォードはすでに驚異的な10得点13アシストを記録し、オールド・トラッフォードで失ったと懸念されていた好調さを取り戻している。 デコ監督率いるクラブは当初、3000万ユーロの買い取り条項発動に慎重な姿勢を示し、28歳の選手がカンプ・ノウのプレッシャーにどう対応するかを見極めたい意向だった。しかしカタルーニャでの好調なスタートを受け、クラブは今やこの移籍を推進する準備が整っている。
ユナイテッドの断固たる姿勢
スポーツ界の共通認識とは裏腹に、ユナイテッドはカタルーニャの巨人にとって容易な相手ではない。 報道によれば、バルサは理想的には3000万ユーロの金額を下方修正したいと考えているが、プレミアリーグのクラブは強硬な姿勢を崩していない。移籍金は最初のローン交渉時に合意済みであり、さらなる交渉の余地は一切ないと主張している。ユナイテッドの立場は依然として柔軟性を欠く。バルサは規定額を支払うか、選手をイングランドに返還するかのいずれかを選択せねばならない。ユナイテッドはラッシュフォードがスペイン残留を強く望んでいることを十分承知しているにもかかわらずだ。
このフォワードのインパクトとバルサへの献身について最近語ったデコは、このイングランド代表選手を絶賛した。「我々は彼に非常に満足している。また、ここに来るのは容易ではないと思う。彼は非常に高いレベルでプレーしてきた選手であり、マンチェスター・ユナイテッドのようなクラブでは膨大な要求が課される。その後、彼はアストン・ヴィラで6ヶ月間プレーし、非常に良い仕事をした。 実際、アストン・ヴィラは可能なら彼を残留させたかった。現地の関係者と話したから知っている。だが彼はバルサに来ることだけを望んでいた。これは非常に前向きな姿勢だ。 我々はローン移籍を実現できた。移籍を実現するために自身の年俸を下げる選択をした事実は、彼が本当にここに来たいと望んでいた明確な証左であり、我々はそれを非常に喜ばしく思っている。彼は我々に多くのものをもたらす選手だ」とスポーツディレクターは語った。
- Getty Images Sport
大統領への反対とラ・マシアへの集中
この動きには批判の声も上がっている。バルセロナは3月15日に会長選挙を控えており、候補者のシャビエル・ビジャホアナはラシュフォードのクラブ残留に疑問を呈し、外部選手に巨額を投じるより内部人材を育成すべきだと主張している。
ビジャホアナ氏は最近ESPNにこう語った。「私は常に内部を優先すべきだと考えています。これまで主張してきた通り、既存選手の特性に応じて外部に目を向けるべきです。例えば現在マヨルカでプレーするヤン・ヴィルギリを挙げましょう。彼は素晴らしいウインガーです。 ラシュフォードの契約解除金支払うより、彼（ヴィルギリ）の再契約条項行使を検討する選択肢もあるだろう。とはいえ、会長が単独で決定するわけではない。 会長が到着し、案を提示し、代替案を検討し、議論を経て決定が下される。私が明確に言えるのは、スポーツ面での最善策として[ラッシュフォード獲得]が判断されれば、それを実現するための資金は用意されるということだ。」
広告