バルセロナ、マーカス・ラッシュフォードの完全移籍について最終決定を下す

スポーツ界の共通認識とは裏腹に、ユナイテッドはカタルーニャの巨人にとって容易な相手ではない。 報道によれば、バルサは理想的には3000万ユーロの金額を下方修正したいと考えているが、プレミアリーグのクラブは強硬な姿勢を崩していない。移籍金は最初のローン交渉時に合意済みであり、さらなる交渉の余地は一切ないと主張している。ユナイテッドの立場は依然として柔軟性を欠く。バルサは規定額を支払うか、選手をイングランドに返還するかのいずれかを選択せねばならない。ユナイテッドはラッシュフォードがスペイン残留を強く望んでいることを十分承知しているにもかかわらずだ。

このフォワードのインパクトとバルサへの献身について最近語ったデコは、このイングランド代表選手を絶賛した。「我々は彼に非常に満足している。また、ここに来るのは容易ではないと思う。彼は非常に高いレベルでプレーしてきた選手であり、マンチェスター・ユナイテッドのようなクラブでは膨大な要求が課される。その後、彼はアストン・ヴィラで6ヶ月間プレーし、非常に良い仕事をした。 実際、アストン・ヴィラは可能なら彼を残留させたかった。現地の関係者と話したから知っている。だが彼はバルサに来ることだけを望んでいた。これは非常に前向きな姿勢だ。 我々はローン移籍を実現できた。移籍を実現するために自身の年俸を下げる選択をした事実は、彼が本当にここに来たいと望んでいた明確な証左であり、我々はそれを非常に喜ばしく思っている。彼は我々に多くのものをもたらす選手だ」とスポーツディレクターは語った。