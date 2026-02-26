Goal.com
FC Barcelona v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

翻訳者：

バルセロナにさらなる負傷の痛手！フレンキー・デ・ヨングが新たな故障で数週間の離脱に

バルセロナのハンス・フリック監督がほぼ万全の戦力で過密日程を乗り切っているかに見えた矢先、フレンキー・デ・ヨングに警鐘が鳴り響いている。オランダ代表選手は激しい痛みを訴え、チームの最新トレーニングを途中離脱せざるを得なかった。クラブは公式な医療報告をまだ発表していないが、シウタ・エスポルティーバ（クラブのトレーニング施設）からの初期情報によれば、元アヤックスの選手は長期離脱を余儀なくされる見通しだ。

  • デ・ヨング、筋肉断裂で1ヶ月の離脱に直面

    スポーツ紙マルカ紙が入手した情報によると、28歳の選手が筋肉断裂を負った恐れがあるという。初期診断が正しければ、このミッドフィルダーは3～4週間の治療期間を要する可能性がある。カタルーニャの巨人への忠誠を改めて表明したばかりの選手にとって壊滅的な打撃であり、バルセロナにとって最悪のタイミングで起きた不運だ。 国内リーグと欧州カップ戦が最も重要な局面を迎える中、フリック監督は中盤の戦術的課題解決に頭を悩ませることとなった。

  • FC Barcelona v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    デ・ヨングが欠場する試合

    3～4週間の回復期間が確定した場合、デ・ヨングは過酷な試合日程を欠場することになります。このミッドフィールダーは、アトレティコ・マドリードとのコパ・デル・レイ準決勝の重要な第2戦を含め、最大7試合を欠場すると予想されています。さらに、バルサがパリ・サンジェルマンまたはニューカッスル・ユナイテッドと対戦するチャンピオンズリーグのラウンド16の2試合にも出場できなくなるでしょう。 リーガでは、バルサは、主力の中盤のプレイメーカーを欠いたまま、ビジャレアル、アスレティック・クラブ、セビージャ、ラージョ・バジェカーノとの難しい試合を乗り切らなければならない。

    3月中旬にカンプ・ノウで開催されるチャンピオンズリーグの2ndレグに間に合うように奇跡的な復帰を果たすというわずかな希望もある。しかし、このような急速な回復については悲観的な見方が優勢であり、彼は、間もなく始まる代表戦期間中のオランダ代表からの離脱も余儀なくされる可能性が高い。 医療スタッフは慎重な対応を続けている。急いで復帰させれば再発のリスクがあり、国内リーグ戦を完全に終える可能性もあるからだ。足首や筋肉の故障歴がある彼にとって、クラブはこのリスクを冒すつもりはない。

  • ハンス・フリックにとっての大きな戦術的後退

    この負傷はフリック監督にとって大きな後退を意味する。アンドレアス・クリステンセンを除けば、数か月ぶりに監督は手持ちのカードを全て使える状態だったのだ。 デ・ヨングの離脱が特に悔やまれるのは、ペドリ復帰で中盤のバランスが完璧に見え始めたまさにそのタイミングで起きたからだ。デ・ヨングは好調を維持しており、日曜のレバンテ戦（3-0勝利）では今季初ゴールを決めていたが、その勢いはあっけなく途絶えた。

    レバンテ戦でペドリが復帰する前、デ・ヨングは守備と創造性の両面で膨大な負担を背負わされていた。彼はしばしば単独のピボットとして機能し、フェルミン・ロペスとダニ・オルモのサポートを受けながら、マルク・ベルナルのような若手選手の育成にも貢献していた。ベルナルがより守備的ミッドフィルダーとしてプレーした際には、デ・ヨングは前線へ進出する自由を得た。これは彼のフィジカルとボール運びの能力に合った役割だった。 しかし今、チームが明確なアイデンティティと流動的なプレースタイルを確立しつつあったまさにそのタイミングで、フリック監督は戦術体系全体を見直す必要に迫られている。

  • FBL-EUR-C1-CZE-ESP-SLAVIA PRAGUE-BARCELONAAFP

    オランダ人抜きで業務量を管理する

    ペドリの復帰はバルセロナ主将にとって最高の朗報となるはずだった。両者はピッチ上で度々テレパシーのような理解を示してきたからだ。デ・ヨングが今後1ヶ月戦線離脱したことで、プレッシャーはスペインの英雄の肩に大きくのしかかる。フリック監督は微妙なバランス感覚が求められる。特にペドリは1ヶ月の負傷離脱から復帰したばかりで、全試合フル出場は期待できないからだ。

    フリック監督の戦術的柔軟性が、かつてないほど試される時が来た。デ・ヨングの不在は、チームにとって最高のトランジションプレイヤーであり、ボールを前進させる主要な源を失うことを意味する。 マルク・カサドや万能型のエリック・ガルシアといった選手が穴埋めとして起用される可能性はあるが、オランダ人選手が持つ「プレス耐性と守備範囲」という独自の特性を兼ね備えた選手はいない。医療チームが診断を続ける中、バルセロナのサポーターは、この警鐘がシーズンを左右する危機を意味しないことを祈るばかりだ。

