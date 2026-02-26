Getty Images Sport
バルセロナにさらなる負傷の悲報！フレンキー・デ・ヨングが新たな故障により6週間の離脱を余儀なくされる
デ・ヨング、筋肉断裂で6週間の離脱に直面
28歳の選手は木曜日にハムストリングの負傷を負い、長期離脱を余儀なくされる見通しだ。カタルーニャの巨人への忠誠を改めて表明したばかりの選手にとって痛手であり、バルセロナにとって最悪のタイミングで起きた不運だ。国内リーグと欧州カップ戦が最も重要な局面を迎える中、フリック監督は中盤の戦術的課題に頭を悩ませることとなった。
バルセロナは声明でデ・ヨングの離脱期間が6週間であることを確認した：「トップチームの選手フレンキー・デ・ヨングは、本日の朝練習中に右脚の遠位上腿二頭筋を負傷した。検査の結果、回復までにおよそ5～6週間を要すると見込まれる」
デ・ヨングが欠場する試合
デ・ヨングは、厳しい試合が続く中、欠場することになった。このミッドフィールダーは、アトレティコ・マドリードとのコパ・デル・レイ準決勝の第 2 戦など、重要な試合をいくつか欠場することになる。さらに、バルサがパリ・サンジェルマンまたはニューカッスル・ユナイテッドと対戦するチャンピオンズリーグのラウンド 16 の 2 試合にも出場できない。 リーガでは、バルサは、主力の中盤の司令塔を欠いたまま、ビジャレアル、アスレティック・クラブ、セビージャ、ラージョ・バジェカーノとの難敵との対戦を乗り切らなければならない。
ハンス・フリックにとっての大きな戦術的後退
この負傷はフリック監督にとって大きな後退だ。アンドレアス・クリステンセンとガビを除けば、数か月ぶりに監督は手持ちのカードを全て使える状態だった。 デ・ヨングの離脱が特に悔やまれるのは、ペドリ復帰で中盤のバランスが完璧に見え始めたまさにそのタイミングで起きたからだ。デ・ヨングは好調を維持しており、日曜のレバンテ戦（3-0勝利）では今季初ゴールを決めていたが、その勢いはあっけなく途絶えてしまった。
ペドリがレバンテ戦で復帰する前、デ・ヨングは守備と創造性の両面で膨大な負担を背負わされていた。彼はしばしば単独のピボットとして機能し、フェルミン・ロペスとダニ・オルモのサポートを受けながら、マルク・ベルナルのような若手選手の育成にも貢献していた。ベルナルがより守備的なミッドフィルダーとして起用された際には、デ・ヨングは前線へ進出する自由を得られた。これは彼のフィジカルとボール運びの能力に合致した役割だった。 しかし今、チームが明確なアイデンティティと流動的なプレースタイルを確立しつつあったまさにそのタイミングで、フリック監督は戦術体系全体を見直す必要に迫られている。
オランダ人抜きで業務量を管理する
ペドリの復帰はバルセロナ主将にとって最高の朗報となるはずだった。両者はピッチ上で度々テレパシーのような理解を示してきたからだ。デ・ヨングが今後6週間戦線離脱したことで、プレッシャーはスペインの英雄の肩に大きくのしかかる。フリック監督は微妙なバランス調整を迫られる。特にペドリは1ヶ月の負傷離脱から復帰したばかりで、全試合フル出場は期待できない状況だ。
フリック監督の戦術的柔軟性が、かつてないほど試されることになる。デ・ヨングの不在は、チームにとって最高のトランジションプレイヤーであり、ボールを前進させる主要な源を失うことを意味する。マルク・カサドや万能型のエリック・ガルシアといった選手が穴埋めとして起用される可能性はあるが、オランダ人選手が提供していたプレス耐性と守備範囲を兼ね備えたユニークな能力を持つ選手はいない。
