バルセロナにさらなる負傷の悲報！フレンキー・デ・ヨングが新たな故障により6週間の離脱を余儀なくされる

この負傷はフリック監督にとって大きな後退だ。アンドレアス・クリステンセンとガビを除けば、数か月ぶりに監督は手持ちのカードを全て使える状態だった。 デ・ヨングの離脱が特に悔やまれるのは、ペドリ復帰で中盤のバランスが完璧に見え始めたまさにそのタイミングで起きたからだ。デ・ヨングは好調を維持しており、日曜のレバンテ戦（3-0勝利）では今季初ゴールを決めていたが、その勢いはあっけなく途絶えてしまった。

ペドリがレバンテ戦で復帰する前、デ・ヨングは守備と創造性の両面で膨大な負担を背負わされていた。彼はしばしば単独のピボットとして機能し、フェルミン・ロペスとダニ・オルモのサポートを受けながら、マルク・ベルナルのような若手選手の育成にも貢献していた。ベルナルがより守備的なミッドフィルダーとして起用された際には、デ・ヨングは前線へ進出する自由を得られた。これは彼のフィジカルとボール運びの能力に合致した役割だった。 しかし今、チームが明確なアイデンティティと流動的なプレースタイルを確立しつつあったまさにそのタイミングで、フリック監督は戦術体系全体を見直す必要に迫られている。