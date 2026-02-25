ニューカッスルのスター選手サンドロ・トナーリ、イタリアのレジェンドがユヴェントス移籍を予測

『ガゼッタ・デロ・スポルト』のインタビューで、マルキジオは今夏マンチェスター・シティとの契約が満了するベルナルド・シルバのフリー移籍を追求するか問われた。しかし元MFは話題を転換し、古巣がセリエA頂点復帰を目指すには強力なイタリア人選手の獲得が必要だと述べた。

彼はこう語った。「サッカーは変わるが、クラブのDNAは変わらない。ユヴェントスは常にイタリア人チャンピオンの核グループを擁してきた。それを再構築する必要がある。[ジャンルイジ]・ドンナルンマは獲得不可能に思える。彼はマンチェスター・シティに移籍したばかりだ。トナーリの方が現実的だろう。彼は素晴らしい出発点となるが、忍耐が必要だ」

マルキジオはまた、ガラタサライのストライカー、ビクター・オシムヘンへの称賛を明かした。オシムヘンはナポリの2022-23シーズンセリエA優勝に貢献したが、その後クラブとの関係が悪化した。

「彼がいたなら確実に違いを生んだだろう。ガラタサライで我々が称賛するオシメンは、冬を過ごすためにトルコへ行ったストライカーなどではない。第1戦では驚異的な決意を見せた。これはユヴェントスがゴール前でしばしば欠いてきたものだ」