ニューカッスルのスター選手サンドロ・トナーリ、イタリアのレジェンドがユヴェントス移籍を予測
トナリがプレミアリーグに定着
トナリはブレシアのユースチームで育ち、2020年にセリエAの強豪ACミランに獲得された。当初はレンタル移籍だったが、その後完全移籍となった。 2021-22シーズンにサン・シーロでセリエA優勝を果たしたが、1年後に退団。ニューカッスルが7000万ユーロ（約610億円／8億3000万ドル）を投じてセント・ジェームズ・パークへ獲得した際、史上最高額のイタリア人選手となった。
しかしタイズサイドでのキャリアは、イタリア賭博規制違反により10ヶ月の出場停止処分（うち8ヶ月はギャンブル依存症リハビリ期間）を受けたことで出だしからつまずいた。
しかしその後、ハウ監督率いるチームで印象的な活躍を見せ、2024-25シーズンにニューカッスルを5位に導きチャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献。トナリはプレミアリーグで確固たるスター選手としての地位を確立した。 今シーズンは国内リーグでは苦戦しているが、ニューカッスルはチャンピオンズリーグ決勝トーナメント進出を決めた。プレーオフ決勝トーナメントでカラバフを合計スコア9-3で下し、トナリは火曜夜の第2戦で得点を挙げている。
ユヴェントス、ニューカッスル・ユナイテッドのスター選手の獲得を目指すよう指示される
『ガゼッタ・デロ・スポルト』のインタビューで、マルキジオは今夏マンチェスター・シティとの契約が満了するベルナルド・シルバのフリー移籍を追求するか問われた。しかし元MFは話題を転換し、古巣がセリエA頂点復帰を目指すには強力なイタリア人選手の獲得が必要だと述べた。
彼はこう語った。「サッカーは変わるが、クラブのDNAは変わらない。ユヴェントスは常にイタリア人チャンピオンの核グループを擁してきた。それを再構築する必要がある。[ジャンルイジ]・ドンナルンマは獲得不可能に思える。彼はマンチェスター・シティに移籍したばかりだ。トナーリの方が現実的だろう。彼は素晴らしい出発点となるが、忍耐が必要だ」
マルキジオはまた、ガラタサライのストライカー、ビクター・オシムヘンへの称賛を明かした。オシムヘンはナポリの2022-23シーズンセリエA優勝に貢献したが、その後クラブとの関係が悪化した。
「彼がいたなら確実に違いを生んだだろう。ガラタサライで我々が称賛するオシメンは、冬を過ごすためにトルコへ行ったストライカーなどではない。第1戦では驚異的な決意を見せた。これはユヴェントスがゴール前でしばしば欠いてきたものだ」
トナリは出場停止期間中にニューカッスルとの契約延長に合意した
トナリ自身も、いつか母国に戻る可能性を完全に否定することはできないと認めており、10月にはこう語っている。「何が起こるかは誰にもわからない。皆に可能性はあると言っている。イタリアへの扉を閉ざすつもりはない。それは私の祖国だ。今はニューカッスルで自分の居場所を見つけたからではないが、リーグはどんどん良くなり、チームのレベルも上がっている」
トナリの将来に関して、ニューカッスルは有利な立場にある。イタリア代表選手は出場停止期間中にクラブとの契約延長に合意し、契約は2029年まで延長され、さらに1年の延長オプションが付与された。これは、彼の獲得を目指すセリエAのクラブが、ニューカッスルが最も貴重な戦力の1人を手放すよう説得するには、相当な移籍金を支払わなければならないことを意味する。
ユヴェントス、5試合未勝利で苦戦中
ユヴェントスはシーズン開幕時、現在トッテナム・ホットスパーの暫定監督を務めるイゴール・トゥドールを指揮官として迎えた。しかしクロアチア人監督は8試合未勝利の低迷を受け解任され、後任としてルチアーノ・スパレッティが就任した。
66歳のスパレッティ監督は当初、ユヴェントスの立て直しに貢献したが、ここ1か月ほどで問題が生じている。ユヴェントスは直近5試合で4敗を喫し、チャンピオンズリーグ敗退の危機に直面している。決勝トーナメントプレーオフ1回戦ではガラタサライに2-5で敗れたためだ。この対戦の第2戦は水曜日の夜に行われる。
