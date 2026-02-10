トーマス・フランク - 終わりだ！トッテナムはデンマーク人監督の下で降格の危機に直面し、手遅れになる前にクラブ全体で抜本的な改革を迫られている

ベンカテシャムはトッテナムの宿敵アーセナルで14年間を過ごした。2025年4月に彼がスパーズの新CEOに就任すると発表された時、サッカークラブの役員にこのような人物が起用されることに、あり得る限りの衝撃が走った。 就任から1年も経たないうちに、多くのスパーズファンは既にヴェンカテシャムが失敗したと断じ、エミレーツ・スタジアムでの経歴ゆえに最初から採用されるべきではなかったと結論づけている。

悪名高いレヴィは、トッテナム会長としての24年間の任期終盤に批判の的となった。彼はあらゆることを監督し、おそらく権限のない部門にまで干渉したが、それによる全ての責任と批判を受け入れ、吸収した。 「ダニエル・レヴィ、クラブから出て行け」というチャントは2023年から2025年9月の退任まで日常的に叫ばれ、ヴェンカテシャムが同様の反発に直面するのも時間の問題だろう。

一方、2023年11月に就任したスポーツディレクターのランゲは、移籍市場での実績がせいぜい大ざっぱなものだったため、ファンにほとんど愛されることはなかった。 彼の監督下で契約したシニア選手の一覧は次のとおりです。ティモ・ヴェルナー、ラドゥ・ドラグシン、ルーカス・ベルグヴァル、アーチー・グレイ、ドミニク・ソランケ、ウィルソン・オドベルト、ヤン・ミンヒョク、アントニン・キンスキー、ケビン・ダンソ、マティス・テル、高井康太、モハメッド・クドゥス、ジョアン・パルヒニャ、メイソン・メリア、シャビ・シモンズ、ランダル・コロ・ムアニ、コナー・ギャラガー、ソウザ。

ランゲの任務は、トッテナムが若い才能にとって最高の目的地となるよう努めることでしたが、彼はしばしばトップチームのニーズを軽視していました。また、フランク監督のチームの半数が中長期の負傷で戦線離脱し、成績が下降線をたどっていたにもかかわらず、1月に慌てて選手を獲得したくなかったと発言したことで、最近では批判の的となっています。

「クラブとして規律を保ち、現在または将来的にチームに貢献できる選手のみを獲得するよう最善を尽くすことが重要だ」とランゲは移籍市場終了後にクラブ公式チャンネルで語った。「ストレスによる無理な補強は避けるべきだ。通常、それは誰にとっても良い結果をもたらさない」

さて、今やファンは補強不足が降格につながる可能性を懸念し、シーズンがうまく終わらないのではないかとストレスを感じている。

火曜日の記者会見でフランクは、ラングが監視下に置かれるべきだと示唆された際、責任は1人に集中させるのではなく、スパーズ全体で均等に負うべきだと述べた。

「私自身もそうですが、決して一人の責任ではありません。状況が良くない時はヘッドコーチが最も非難され、良い時は少し褒められる。それがこの仕事の性質だと理解しています」とフランクは語った。

「私の見解では、既に目にしてきた限りでは──過去の経緯については言及できませんが──確かに選手層や一部の選手は引き継ぎました。しかし現在の私の見方と我々の進め方は、全てを共同で進めることです。 9月の移籍市場では、コンサルタントのファビオ（パラティチ）、ヨハン、ヴィナイ、ダニエル、そして私が関わった。今期の移籍市場ではルイス家、ヴィナイ、ヨハン、ファビオ、そして私が関わっている。これが一貫した手法であり、我々が行っていることだ」

フランクを支持し、その感情が逆方向にも働くという姿勢は、クラブに何らかの結束があること、今シーズンは過渡期だから悪い結果は予想されるという印象を与えようとしている。実際にはクラブが装っているほど賢明な戦略ではない。

ジェイミー・キャラガーはかつて、ピッチ上の「自由」とは何かを問うた。「愚かなターンをしてボールを失うことか？」と彼は思索した。同様に「過渡期シーズン」とは何か？大半の試合を情けなく敗れながら、これ以上悪くなるはずがないから問題ないと主張することか？