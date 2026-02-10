Goal.com
Sean Walsh

トーマス・フランク - 終わりだ！トッテナムはデンマーク人監督の下で降格の危機に直面し、手遅れになる前にクラブ全体で抜本的な改革を迫られている

トッテナム・ホットスパーはプレミアリーグで15位につけている。降格圏との差はわずか6ポイントだ。2026年の国内リーグ戦8試合で未勝利。次の2試合はニューカッスルとアーセナルという、近年相性の良くない相手との対戦となる。にもかかわらず、クラブ周辺では今シーズンが惨事となる可能性が極めて高いという危機感がほとんど見られない。

トッテナムは2年連続でリーグ下位圏に沈む危険に晒されている。2024-25シーズンは降格した3チームが明らかに残留争いすらできない水準だったため辛くも残留を果たしたが、現在のプレミアリーグは別物だ。

トッテナムでは多くの問題が重なり、このような事態を招いた。クラブ史上初のチャンピオンズリーグ決勝進出から7年、ヨーロッパリーグ制覇からわずか半年余りが経過したばかりだが、チームは安定から混乱へと転落した。

北ロンドンの白と紫の陣営には多くの修正と変革が必要だ。まずはベンチで指揮を執るトーマス・フランク監督から始まる。

    ビッグ6史上最悪の監督

    まずは事実と冷徹な数字から始めよう。2010年以降、ビッグ6（アーセナル、チェルシー、リヴァプール、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナム）の監督で、10試合以上指揮を執った人物の中で、フランク・ランパードよりも勝率や1試合平均獲得ポイントが低い者はいない。

    25試合で29ポイント、1試合平均1.16ポイントという成績は、38試合のシーズンで44ポイントに換算されますが、フランクの平均は、マンチェスター・ユナイテッドのルーベン・アモリム（1.23）、リバプールのロイ・ホジソン（1.25）、チェルシーのグラハム・ポッター（1.27）よりも悪い結果となっています。 スパーズでプレミアリーグ10試合を指揮したヌノ・エスピリト・サントでさえ、比較的見栄えのする1.5ポイントを記録している。

    フランクが任命されたとき、最高経営責任者のヴィナイ・ヴェンカテシャム氏と当時の会長ダニエル・レヴィ氏は、アンジェ・ポステコグル氏の後任候補者の中で、このデンマーク人監督が最も高い評価を得たと主張しました。ヴェンカテシャム氏は、「我々は、非常に迅速かつ徹底的な選考プロセスを実施しました。 我々はトッテナム・ホットスパーで成功する監督に不可欠な10の特徴を定義した。ヨハン［・ランゲ、スポーツディレクター］率いる技術スタッフを通じて、30名以上の候補者を詳細に分析した。

    最終候補リストを作成し、その候補者たちと多くの時間を過ごした結果、トーマスが絶対的なナンバーワン候補でした。彼がクラブに加わることにこれ以上ない興奮を覚えています。ダニエルが述べた彼の資質に関する見解には全面的に同意します。個人的に特に期待しているのは、彼が若手選手育成において卓越した手腕を持つ点です。我々が持つこのチームで彼が何を成し遂げるか、心から楽しみにしています」

    確かに、当時フランクがブレントフォードから就任したことは、刺激的とは言えなくとも賢明な人事と見なされていた。しかし時が経つにつれその評価は著しく低下し、クラブはもはや時代遅れとなった昨夏の感情に未だ固執しているように見える。

    接続なし

    ブレントフォードのフランクは、今や逆説的で二重思考的な方法でこちらを見つめ返すような評判を持っていた。彼はビーズのファンから絶大な人気を博し、選手たちと同様にファンとも個人的な繋がりを築こうとしたが、それでもなお、彼とクラブが意思決定にデータを活用した手法で広く知られていた。 概してフランクは「感情の高ぶりも落ち込みも過度にならない」方針を説き、その結果に対する感情は最大24時間だけ持つべきだという信念によって、この方針を最も効果的に実践していた。

    近年、他のビッグ6クラブはフランクを羨望の眼差しで見つめ、チェルシーやマンチェスター・ユナイテッドは彼に面談さえ行った。遅かれ早かれ、より厳しい注目を浴びるクラブでフランクがどう対応するかが明らかになるはずだった。実際、彼は最初の試練——7月の記者会見で満員のメディアルームを前に——で崩れてしまった。

    「初日にスタッフに言った通り、一つだけ約束する。100％確実なことがある——我々は試合に負ける」とフランクは期待を抑制しようと語った。「試合に一度も負けないチームなんて見たことがない。アーセナルは……言及すべきではないが」 そこで私は最初の新人ミスを犯した！あとはプレストン（1889年創設）だけだ。この2チームだけだ」

    ポステコグルーやマウリシオ・ポチェッティーノといった夢想家たちと正反対の姿勢で就任しただけでなく、フランクは自ら認める「新米の過ち」としてライバルであるアーセナルを称賛してしまった。 これはシーズンを通して繰り返されるテーマとなり、アーセナルのサポーター層にまで浸透。今や彼らはフランクを「シルバーメンバー」——アーセナル公式会員制度のランクの一つ——と揶揄するほどだ。皮肉にも、フランクが長年称賛してきたミケル・アルテタこそ、多くのエリートクラブに「プロセス」を確立するには1～2シーズンが必要だと信じ込ませた張本人である。 「カップゲート」の印象論に踏み込む必要すらない。

    フランクはブレントフォードでは万人の支持を得ており、クラブの絶え間ない好評価のおかげで、トッテナム監督として見せたような失態をほとんど犯すことはなかった。 夏の補強失敗後に「エベレチ・エゼって誰だ？」と発言し、アーセナルでハットトリックを決めた彼を軽視した件、マンチェスター・シティ移籍が決まったアントワーヌ・セメニョ獲得失敗を「野心の表れ」とごまかそうとした件、あるいは「2点リードされてからのプレーを2-0でリードしている時にも見せられれば勝てる試合が増える」という新たな言い訳まで、フランクはPR上の悪夢そのものだ。

    11月にアーセナルとロンドンライバルのチェルシーに完敗して以来、フランクに対するトッテナムサポーターの反感は急速に高まっている。今ではアウェーゲームで選手たちが拍手を受ける中、彼だけが定期的にブーイングを浴びる。フラム戦での失態後にゴールキーパーのグイリエルモ・ヴィカリオを嘲笑した者たちを「真のトッテナムファンではない」と発言した時、彼の挽回はもはや不可能と思われた。 そもそもトッテナムサポーターは、サッカー界でも最高水準のチケット代を支払ってチームを観戦しなければならないという状況自体が不愉快だ。

    先月のホームでの苦戦中のウェストハム戦敗北中および試合後、トッテナムファンはデンマーク人監督に向けて「お前は明朝クビだ」とシュプレヒコールを上げた。これほど不人気なスパーズの監督はかつていない。アーセナルの真のレジェンドであるジョージ・グラハムでさえ、少なくともリーグカップは優勝しているのだ。

    中身もスタイルもない

    フランクのトッテナム適性に関する主な戦術的疑問は、彼の好むプレースタイルに関連していた。ブレントフォードがチャンピオンシップにいた頃、彼らは確かに攻撃的でスタイリッシュなサッカーを展開していたが、それは5年以上前の話であり、その戦術が上位リーグで通用する保証はなかった。おそらくこれが、2021年の昇格後にフランクがより保守的なアプローチへ転換した一因だろう。

    彼の率いるブレントフォードは、常にトランジションやカウンター攻撃で最高のパフォーマンスを発揮し、それがプレミアリーグの強豪を何度も打ち破る成功につながった。しかしトッテナムは、対戦相手やゲームプランに関わらず、フランク監督下で一貫した攻撃的脅威を見せることが一度もなかった。

    この点でフランクが救われるとすれば、ブレントフォードが優れたスカウト網を持ち、選手が成長し活躍できる環境を整えていたことだ。一方トッテナムは絶え間ないプレッシャーに晒され、ハリー・ケインとソン・フンミン不在での攻撃陣再建を完全に失敗している。問題は指導陣にもあれば、選手層にもある。 デヤン・クルセフスキとジェームズ・マディソンの長期離脱も、公平を期せば、フランク監督がシーズンを通してチームの最高のプレイメーカー兼創造者2人を欠く結果となった。

    しかし問題は前線だけにとどまらない。ポステコグルー監督時代のハイライン戦術を捨てたにもかかわらず、スパーズは依然として簡単に攻略される。中盤の選手たち——シーズン開始時点でコンディションが整っていた選手たちですら——全員がボックス・トゥ・ボックス型であるため、試合を支配できないのだ。 選手たちは12ヶ月前なら躊躇なく取ったであろうリスクを、今や避ける傾向にある。ブレントフォードがピッチを前進するにつれ、ワイドスペースから内側へ攻め込む明確な戦術を持っていたのに対し、トッテナムの選手たちは常に混乱した様子で行動している。

    ロメロ問題

    クリスティアン・ロメロは先週、比較的静かな1月の移籍市場についてトッテナムの首脳陣を痛烈に批判したことで話題となった。マンチェスター・シティ戦（2-2）で体調不良によりハーフタイムで交代した後、アルゼンチン代表選手はインスタグラムにこう記した。「昨日のチームメイト全員の奮闘は素晴らしかった。彼らは信じられないほどだった。

    体調は優れなかったが、特に選手層が11人しかいない状況（信じられないが事実であり、恥ずべきことだ）では、彼らを助けたいと思っていた。我々はこれからも責任を果たし、状況を好転させるために努力を続け、結束を保つ。最後に、いつも応援してくれるファンの皆さん、@spursofficial に感謝したい」

    ロメロがスパーズの経営陣を批判したのは数週間で二度目となる。ボーンマス戦での2-3敗戦後、彼はSNSでこう述べていた。「こうした時こそ他の誰かが発言すべきなのに、彼らはそうしない。ここ数年ずっとそうだ。うまくいっている時だけ現れて、嘘を並べるだけだ」 この投稿は後に「嘘をついて」の部分が削除された。

    フランク・ランパード監督はこれまで公の場でロメロを擁護し続けてきたが、主将の規律違反を公に非難しない姿勢が問題化するのは時間の問題だった。土曜日のマンチェスター・ユナイテッド戦（0-2敗戦）でアルゼンチン人選手が受けたレッドカードは厳しすぎるとの見方もある。今季のプレミアリーグ審判基準と矛盾し、同選手の評判を考慮すれば不当だとの声もあるが、それでも退場処分に値するファウルだった。 トッテナムは今後4試合という重要な時期に主将を欠くことになる。

    ファンはロメロの理事会批判に即座に同調した。 何しろスパーズには重大な説明責任の問題があり、ある程度の権限を持つ人物がこのように率直に意見を述べる姿は清々しい。とはいえ、ロメロの今シーズンの不振は6得点によって覆い隠されており、今回も衝動的な行動でチームを裏切った。過去数シーズンの国内リーグ戦では、彼の質の高さがほとんど発揮されていない。

    彼はキャプテンとしての資質に欠ける。今夏に十分なオファーがあれば、クラブは売却を検討すべきだ。才能はあるものの、ロメロは面倒を背負う価値がない。むしろ、上層部への最後の痛烈な批判を伴い、殉教者のように去る可能性すらある。

    取締役会レベルの問題

    ベンカテシャムはトッテナムの宿敵アーセナルで14年間を過ごした。2025年4月に彼がスパーズの新CEOに就任すると発表された時、サッカークラブの役員にこのような人物が起用されることに、あり得る限りの衝撃が走った。 就任から1年も経たないうちに、多くのスパーズファンは既にヴェンカテシャムが失敗したと断じ、エミレーツ・スタジアムでの経歴ゆえに最初から採用されるべきではなかったと結論づけている。

    悪名高いレヴィは、トッテナム会長としての24年間の任期終盤に批判の的となった。彼はあらゆることを監督し、おそらく権限のない部門にまで干渉したが、それによる全ての責任と批判を受け入れ、吸収した。 「ダニエル・レヴィ、クラブから出て行け」というチャントは2023年から2025年9月の退任まで日常的に叫ばれ、ヴェンカテシャムが同様の反発に直面するのも時間の問題だろう。

    一方、2023年11月に就任したスポーツディレクターのランゲは、移籍市場での実績がせいぜい大ざっぱなものだったため、ファンにほとんど愛されることはなかった。 彼の監督下で契約したシニア選手の一覧は次のとおりです。ティモ・ヴェルナー、ラドゥ・ドラグシン、ルーカス・ベルグヴァル、アーチー・グレイ、ドミニク・ソランケ、ウィルソン・オドベルト、ヤン・ミンヒョク、アントニン・キンスキー、ケビン・ダンソ、マティス・テル、高井康太、モハメッド・クドゥス、ジョアン・パルヒニャ、メイソン・メリア、シャビ・シモンズ、ランダル・コロ・ムアニ、コナー・ギャラガー、ソウザ。

    ランゲの任務は、トッテナムが若い才能にとって最高の目的地となるよう努めることでしたが、彼はしばしばトップチームのニーズを軽視していました。また、フランク監督のチームの半数が中長期の負傷で戦線離脱し、成績が下降線をたどっていたにもかかわらず、1月に慌てて選手を獲得したくなかったと発言したことで、最近では批判の的となっています。

    「クラブとして規律を保ち、現在または将来的にチームに貢献できる選手のみを獲得するよう最善を尽くすことが重要だ」とランゲは移籍市場終了後にクラブ公式チャンネルで語った。「ストレスによる無理な補強は避けるべきだ。通常、それは誰にとっても良い結果をもたらさない」

    さて、今やファンは補強不足が降格につながる可能性を懸念し、シーズンがうまく終わらないのではないかとストレスを感じている。

    火曜日の記者会見でフランクは、ラングが監視下に置かれるべきだと示唆された際、責任は1人に集中させるのではなく、スパーズ全体で均等に負うべきだと述べた。

    「私自身もそうですが、決して一人の責任ではありません。状況が良くない時はヘッドコーチが最も非難され、良い時は少し褒められる。それがこの仕事の性質だと理解しています」とフランクは語った。

    「私の見解では、既に目にしてきた限りでは──過去の経緯については言及できませんが──確かに選手層や一部の選手は引き継ぎました。しかし現在の私の見方と我々の進め方は、全てを共同で進めることです。 9月の移籍市場では、コンサルタントのファビオ（パラティチ）、ヨハン、ヴィナイ、ダニエル、そして私が関わった。今期の移籍市場ではルイス家、ヴィナイ、ヨハン、ファビオ、そして私が関わっている。これが一貫した手法であり、我々が行っていることだ」

    フランクを支持し、その感情が逆方向にも働くという姿勢は、クラブに何らかの結束があること、今シーズンは過渡期だから悪い結果は予想されるという印象を与えようとしている。実際にはクラブが装っているほど賢明な戦略ではない。

    ジェイミー・キャラガーはかつて、ピッチ上の「自由」とは何かを問うた。「愚かなターンをしてボールを失うことか？」と彼は思索した。同様に「過渡期シーズン」とは何か？大半の試合を情けなく敗れながら、これ以上悪くなるはずがないから問題ないと主張することか？

    「Rという言葉」

    トッテナムは降格の危機から免れない。そう信じ込んではいけない。チャンピオンズリーグ再開後はさらに過酷な日程が待ち受ける。リーグ戦を4位で終え、少なくとも決勝トーナメント1回戦でホームアドバンテージを確保したとはいえ。

    執筆時点で、スパーズはリーズ・ユナイテッドと勝ち点29で並んでいる。17位のノッティンガム・フォレストに3点差、さらに3点差で18位のウェストハムが続く。現段階でトッテナムがチャンピオンシップ（2部）に降格する可能性は決して非現実的ではない。この状況に至った事実は、世界有数の富裕クラブを支配してきた全ての者に対する痛烈な批判である。

    火曜日に降格の可能性について具体的に問われたフランクは、いつものように外交的な回答をした。「我々が試合に勝ちたいと切望しているのは疑いようもない。切実にだ。今は明日のニューカッスル戦に集中している。強豪相手だが、我々にとって大きなチャンスだ。それが最も重要なことだ」

    ポチェッティーノの影

    今週、さらに事態を複雑にしたのはポチェッティーノがジェイク・ハンフリーの『ハイパフォーマンス』ポッドキャストに出演したことだ。アルゼンチン人監督が北ロンドン復帰の可能性に言及するのは珍しいことではないが、クラブの現状を踏まえると、スパーズに目配せするタイミングがこれまで以上に計算されたものだと感じられる。

    ハンフリーから「あなたと長年アシスタントを務めたヘスス・ペレスにとって最も特別なクラブはどこか」と問われると、ポチェッティーノはこう答えた。「非常に単純だ。トッテナムだ。今でも街の人々、トッテナムのファンは本当に愛情と感謝を示してくれる。それが特別な理由だと思う」

    さらにこう付け加えた。「チームが勝ち取ったヨーロッパリーグ優勝は素晴らしいが、十分ではない。カラバオカップやFAカップ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグで優勝争いをするだけでは不十分だ。 このクラブは、あるいはファンが期待する通り、チャンピオンズリーグに出場し、優勝を争い、優勝できると信じられる存在であるべきだ。同時にプレミアリーグでも優勝を争い、優勝できると信じられる存在である必要がある」

    トッテナムサポーターの大半はポチェッティーノ監督の再任を歓迎するだろう。現状を踏まえ、かつては古巣復帰に消極的だった層さえもこの案に前向きになっている。GOALの取材によれば、アルゼンチン人監督は復帰を希望しているが、米国代表監督としてのワールドカップ戦線を終えてからの復帰を望んでいるという。

    2001年にレヴィとENICがスパーズの経営権を掌握した際、サポーターに支持された監督交代が行われた。アーセナルのレジェンド、グラハムを解任し、トッテナム史上最高の選手の一人であるグレン・ホドルを招聘したのだ。新体制が少なくともクラブに調和を取り戻したいと考えるなら、トップレベルでのキャリアが終わったとは程遠いポチェッティーノは、即座にチームを活性化させるだろう。 ただし、トッテナムがチャンピオンシップ（2部）に降格している状況で、彼がこの職を好意的に捉えるかどうかが最大の疑問点だ。

    いずれにせよ、フランクがトッテナムに必要な監督になる可能性は極めて低い。短期的な兆候が歴史的に悲惨な状況にあるなら、スパーズが長期プロジェクトに依存し続けるわけにはいかない。暫定監督として、おそらく新アシスタントコーチのジョン・ハイティンガを起用するだけでも、チームのパフォーマンスと結果を改善する助けになるかもしれない。

    トッテナムの問題はフランクだけではない。おそらく最大の問題でもない。だが解決策を求めて最も容易に交代させられる人物なのだ。これは中位争いの問題ではなく、プレミアリーグ残留という生死をかけた問題だ。そう言うのは決して大げさではない。

