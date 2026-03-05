Getty/GOAL
トーマス・トゥヘルはイングランド代表の左サイドでコール・パーマーやフィル・フォーデンらを無視し、ワールドカップでは「世界最高峰の選手」を先発起用するよう強く求められている
イングランド代表ワールドカップメンバー：激しいポジション争い
イングランドは、この夏、ワールドカップで不滅の栄光を手に入れるための計画を立てている。予選では完璧な戦績を残し、世界最高の栄冠を争う有力候補と目されている。
これは、元チェルシー、バイエルン・ミュンヘン、パリ・サンジェルマンの監督であるトゥヘルが、豊富な才能を自由に使えるためである。ゴールキーパーのジョーダン・ピックフォードや、記録的なストライカーであるハリー・ケインなど、チーム内のいくつかのポジションは確定しているが、北米行きの飛行機にはまだ多くの空席が残っている。
創造力豊かな攻撃的ポジションでは競争が最も激しく、ジュード・ベリンガムは10番の座を守るために戦わなければならず、4-2-3-1のシステムでは左サイドに複数の選択肢がある。
チェルシーのエース、パーマーとマンチェスター・シティのプレイメーカー、フォーデンがそのポジションを過去に務めたほか、ニューカッスルのフォワード、アンソニー・ゴードンやエバートンにレンタル移籍中のジャック・グリーリッシュも候補だ。しかし、その背番号はラッシュフォードのために取っておかれる可能性もある。
イングランド代表の左ウイングで誰をスタメン起用すべきか？
28歳のラシュフォードは、プレミアリーグの強豪ユナイテッドとの関係を断ち切った後、バルセロナで2025-26シーズンを実りあるものとし、2016年にレッドデビルズとスリーライオンズでブレイクした頃の自信に満ちたプレーを見せている。
10年を経て、元ユナイテッド＆イングランド代表のウインガー、シャープ（BetBrainとの提携で発言）は、2026年ワールドカップで左サイドを任せるべき選手についてGOALの取材にこう語った。「調子の良い日のラッシュフォードは、そのサイドで誰にも引けを取らない。スピード、パワー、得点力、カウンターや狭いスペースでの突破力——左ウインガーに求められる全てを備えていると思う」 最高の状態のマーカス・ラッシュフォードは世界最高峰だ。ただ、どの日曜日に出場するラッシュフォードがどの姿なのか、それが問題だ。
純粋なウインガーとしてのスピードを考えたら、ラシュフォードが第一候補だ。ゴードンも好きだが、ラシュフォードほどの武器は持っていない。パーマーも大好きだが、左ウインガーとしてラシュフォードが提供するものには及ばない。 選択肢は多い。アストン・ヴィラのロジャースも候補だ。トゥヘル監督には厳しい夏が待っているが、同時に充実した夏でもある。非常に強力な戦力を擁しているため、試合ごとにベストイレブンを選ぶのは本当に難しいだろう」
ラッシュフォードは世界のトップクラスに名を連ねるよう挑戦を迫られている
ラッシュフォードはトップリーグに躍り出た当時、世界サッカー界で最も期待される才能の一人と目されていた。その後、時折調子を落とすこともあり、オールド・トラッフォードを去る事態にもなったが、トゥヘル監督もまた、彼がトップクラスの一員となる能力を高く評価している。
ドイツ人指揮官はこう語った。「彼にとっての課題はそこだ。常に限界まで自分を追い込むこと。彼の限界は非常に高い。おそらく他者よりも高い。潜在能力は持っているが、ハイレベルなスポーツにおいて『潜在能力』は危険な言葉だ。
「定期的に自己最高を更新し続けなければならない。才能の問題ではなく、クラブと代表レベルでそれを証明できるかどうかの問題だ。先発であれ途中出場であれ、常に自らを証明し続けなければならない。
「彼は世界最高峰の一人になれる。トレーニングで見せる質、両足と頭を使った決定力。爆発力があり、速く、空中戦も強い。限界はどこにある？限界などないが、数字が潜在能力に追いついていない。自らゴールへの関与を追求する必要がある。つまり得点とアシストだ。彼は私からそのことを理解している」
イングランド代表 2026年試合日程：ウェンブリー・スタジアムでの親善試合日程
ラッシュフォードは、3月末にウェンブリーで行われるウルグアイ戦と日本代表戦に臨むイングランド代表の一員となる見込みだ。ワールドカップ最終26名の代表メンバーが選出される前に、ここで最後のアピール機会が与えられる。スリーライオンズは6月17日にテキサスでクロアチアと対戦し、待望の国際大会での成功に向けた新たな挑戦を開始する。
