トーマス・トゥヘルはイングランド代表の左サイドでコール・パーマーやフィル・フォーデンらを無視し、ワールドカップでは「世界最高峰の選手」を先発起用するよう強く求められている

28歳のラシュフォードは、プレミアリーグの強豪ユナイテッドとの関係を断ち切った後、バルセロナで2025-26シーズンを実りあるものとし、2016年にレッドデビルズとスリーライオンズでブレイクした頃の自信に満ちたプレーを見せている。

10年を経て、元ユナイテッド＆イングランド代表のウインガー、シャープ（BetBrainとの提携で発言）は、2026年ワールドカップで左サイドを任せるべき選手についてGOALの取材にこう語った。「調子の良い日のラッシュフォードは、そのサイドで誰にも引けを取らない。スピード、パワー、得点力、カウンターや狭いスペースでの突破力——左ウインガーに求められる全てを備えていると思う」 最高の状態のマーカス・ラッシュフォードは世界最高峰だ。ただ、どの日曜日に出場するラッシュフォードがどの姿なのか、それが問題だ。

純粋なウインガーとしてのスピードを考えたら、ラシュフォードが第一候補だ。ゴードンも好きだが、ラシュフォードほどの武器は持っていない。パーマーも大好きだが、左ウインガーとしてラシュフォードが提供するものには及ばない。 選択肢は多い。アストン・ヴィラのロジャースも候補だ。トゥヘル監督には厳しい夏が待っているが、同時に充実した夏でもある。非常に強力な戦力を擁しているため、試合ごとにベストイレブンを選ぶのは本当に難しいだろう」