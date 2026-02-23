Goal.com
Sean Walsh

翻訳者：

トッテナムは降格するぞ！経営ミスが続くスパーズは、自分たちが降格しえないほど大きくないことを証明している

2022年のチャンピオンズリーグ対決以来、最も熱狂的に待ち望まれたノースロンドン・ダービーだった。ブレントフォードとウルブズ戦で2度の失望的な引き分けを喫したアーセナルは、ライバル・トッテナムの巣窟に足を踏み入れることに突然不安を抱く理由が生まれた。一方のトッテナムは、不人気だったトーマス・フランクに代わってイゴール・トゥドールが監督に就任したことで、理論上は「新監督効果」による追い風を受けるはずだった。

残念ながら、それは理論上だけの話だった。 日曜日のトッテナム戦（4-1敗戦）では、ランダル・コロ・ムアニがデクラン・ライスからボールを奪い、前半終了間際に同点ゴールを決めたことで一時的な安堵があった。またフランス人FWはガブリエル・マガリャエスへの押し倒しで残酷にも取り消された同点ゴールをもう一つ記録したが、両チームはサッカー界の全く異なる両極端に位置するライバルだ——一方はプレミアリーグ優勝の可能性を秘め、もう一方はチャンピオンシップ降格へ向かっている。

これまでスパーズファンの降格懸念は危惧過剰と一笑に付されてきた。戦力に課題はあるものの、38試合を終えて下位3チームに沈むことはないと確信されていた。しかし日曜日の試合は、このチームが降格を免れるほど強くないという現実を世界に突きつけた。

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    チューダーの急転回

    日曜日の敗戦前、テュドールからは強い自信がにじんでいた。「ホームでアーセナルと対戦するのは常に良いタイミングだ」と彼は戦いの合言葉のように語った。「調子が悪い時ならなおさらだ。もちろん、調子が悪い時ならなおさらだ。さあ、行こう。相手を尊重するが、我々はホームで戦う。どうなるか見てみよう」 我々は勇気と自信を持つ必要がある。我々にも良い選手がいるし、彼らにも良い選手がいる。だから何が起こるか見てみよう。謙虚でありながら勇敢に、賢く。ピッチでやるべき正しいことを実行するんだ。ホームで戦うんだからな？」

    たった90分の試合で、クロアチア人監督の自信は完全に失われた。かつての監督であり、トゥドールがユヴェントスで共に戦ったアントニオ・コンテが最初に抱いた感情に傾いてしまったのだ。

    「非常に悲しく、非常に腹立たしい。だが一方で、我々の目標がどこにあるかを理解する良い機会でもある」と彼は嘆いた。「このクラブの目標は何か？このチームの目標は？この監督、選手、スタッフの目標は？真剣になることだ。 単なる20人の集団ではなく、真剣になることだ。そのための特効薬は鏡を見ることだ。我々一人ひとりが鏡を見て、真摯に努力し、習慣を変えることを始めなければならない。懸命に働くことだけが唯一の道だ」

    テュドールはアーセナルが現在世界最強のチームだと述べた。それは事実だ。しかし、プレミアリーグシーズンにおける最低獲得ポイント記録（ダービー・カウンティが保持）をまだ更新していないウルブズでさえ、この試合のわずか4日前に2点差を追い上げ、2-2の引き分けに持ち込んだのだ。

  • Tottenham Hotspur v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    三年間の負傷

    スパーズは3シーズン連続で、シーズン終盤に戦力の少なくとも半数を失うほどの負傷者続出に直面している。 ダービーを欠場した選手たちが、怪我や出場停止でなければ、11人全員で出場していたなら、スタメンのチームに勝っていたでしょう。スタメンは、アントニン・キンスキー、ペドロ・ポロ、クリスティアン・ロメロ、ケビン・ダンソ、デスティニー・ウドギー、ロドリゴ・ベンタンクール、ルーカス・ベルグヴァル、ジェームズ・マディソン、デヤン・クルゼフスキ、モハメッド・クドゥス、ウィルソン・オドベルトでした。

    これまでの数年間、まず最初に非難の矛先が向けられたのは、ヘッドコーチのアンジェ・ポステコグルーが導入した激しいプレイスタイルでした。彼のハイオクタンな哲学は、他のクラブでも同様の危機を引き起こしていました。その指摘にはおそらく一理あるものの、フランクというそれほど要求の厳しくない監督の下でもこの傾向が続いたことについては、別の理由があるはずです。 最先端のインフラとテクノロジーを備えたクラブで、なぜ、最も身体能力のピークにある選手たちが、これほど長期間にわたって次々に倒れていくのか？

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    質の欠如

    トッテナムの衰退の主因は、単純に補強がひどかったことだ。ハリー・ケイン、ソン・フンミン、クリスチャン・エリクセン、デレ・アリら黄金世代のスター選手を無駄にし、適切な代替選手を獲得できなかった。今では、チームで最高の選手と目される者たちでさえ、1～2シーズンにわたって精彩を欠いている。

    クラブのキャプテンであり、ワールドカップ優勝経験のあるロメロは、まったくの重荷となっています。ミッキー・ファン・デ・フェンは、その驚異的なスピードとトランジションでのリカバリーを除けば、ごく平凡なディフェンダーです。ポロは、今年、ピッチの両端で平均以下のパフォーマンスしか見せられていません。リシャルリソンは、時折ゴールを決めることはありますが、それ以外はほとんど貢献しておらず、体調も安定していません。ゴールキーパーのググリエルモ・ヴィカリオは、デビューシーズンから大きく後退しています。 夏の移籍で加入したモハメッド・クドゥスとシャビ・シモンズは、合計で 1 億ポンド以上の移籍金がかかったにもかかわらず、プレミアリーグでの得点は合わせてわずか 3 点に留まっている。

    目玉選手以外では、チームの他の選手たちの才能の不足が顕著である。トッテナムとアーセナルの技術レベルの違いは驚くほど大きく、ホームチームは、ボールを前進させる方法を知っている選手をうまく獲得するよりも、1対1で勝てる選手を集めた代償を支払うことになった。

    元監督のマウリシオ・ポチェッティーノが主張したように、スパーズが豪華な家を建てても、それにふさわしい家具で満たすことができなければ意味がない。この訴えは聞き入れられず、今、クラブを悩ませている。

  • Leicester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    恐ろしいほど似ている

    ジェイミー・キャラガーは金曜日のデイリー・テレグラフ紙のコラムで、トッテナムの降格は、欧州カップ初制覇から6年後の1974年に旧ディビジョン2へ降格したマンチェスター・ユナイテッド以来、イングランドサッカー界で最大の降格劇となると記した。スパーズの最後の降格は、UEFAカップ初代優勝から5年後の1977年に起こった。

    とはいえ、それ以降に衝撃的な降格劇がなかったわけではない。リーズ・ユナイテッドは財政問題に足を取られながらも2003-04シーズンに降格。ニューカッスルも5年後に続いた。より近年では、レスター・シティが2022-23シーズンに降格の罠に陥った。プレミアリーグ優勝というおとぎ話を達成してから7年後、チャンピオンズリーグ出場権を目前に逃したわずか2シーズン後の出来事だった。

    トッテナムにとって最も戒めとなるのはレスターの事例だ。降格前の3シーズンで2度の5位、1度の8位を記録。ユーリ・ティエレマンス、ハービー・バーンズ、キアナン・デュースベリー＝ホール、そして現スパーズ副主将マディソンらを擁していた。マディソンはシーズン終盤、レスターが最下位3チーム入りを暗示する記事に対し記者に激怒したが、その発言は今となっては不適切だった。

    「でたらめだ。試合をちゃんと見て分析しろ。ファンにネガティブな感情を抱かせるような見出しを書くのはやめろ。あのプレーを続ければ絶対に大丈夫だ。今日は数多くの絶好機を作り、別の日なら楽勝だった」——マディソンがSNSに書き込んだのは2023年3月、降格確定の2ヶ月前のことだった

    ケイン売却前のトッテナムの名、スタジアム、歴史をすべて取り除けば、昨季17位だったチームが今シーズンも同様の立場にあるのは驚くに値しない。

  • West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ライバルの復活

    ここ数ヶ月、トッテナムにとって不利に働いたのは、周囲のチームが再び調子を取り戻したことだ。シーズンを通して3週間を除き降格圏に沈んでいたウェストハムは、1月17日の対戦前までトッテナムに13ポイント差をつけられていた。しかし北ロンドンでの一戦を制して以来、ハマーズはその差を4ポイントまで縮め、その間わずか1敗しか喫していない。

    17位のノッティンガム・フォレストは、ショーン・ダイチ監督解任前、アーセナル戦での引き分けを含め、リーグ戦6試合でわずか1敗しか喫していなかった。ヴィトール・ペレイラ監督率いるチームは、シティ・グラウンドでのリヴァプール戦では試合の大半を支配しながらも、日曜日に不運な敗戦を喫した。

    上位では、リーズが11月末以降プレミアリーグでわずか2敗しかしていない一方、ヘッドコーチのオリバー・グラスナーとサポーター間の対立に巻き込まれ降格争いに巻き込まれる危険があったクリスタル・パレスは、35ポイントで13位と比較的安定した位置にいる。

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    次の勝利はどこにある？

    トッテナムが自チームの立て直しに成功し、連勝を重ねれば、周囲のチームの調子はさほど問題にならないだろう。問題は、2026年に入って国内リーグで未だ勝利がなく、11月以降もわずか2勝しか挙げていない点だ。レックサム、マンスフィールド・タウン、マックルズフィールドはいずれも、スパーズよりも最近になってプレミアリーグの相手を破っている。

    トッテナムにはトップリーグ残留をかけた11試合が残されている。前季と同じ対戦相手との試合（当時チャンピオンシップに所属していたリーズとサンダーランドを除く）では、わずか1勝しか挙げていない。それはホームでのエバートン戦であり、テュドール率いるチームがトフィーズと対戦するのは今シーズン最終節まで待たねばならない。ポステコグルーのチームは残り8試合で敗北を喫している。

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    誰のせいなのか？

    トッテナムの衰退は単一の要因に帰せられるものではない。責任は様々なレベルで異なる程度に分担されなければならない。

    まずはダニエル・レヴィから始めよう。彼は2025年9月に突然解任されるまで、クラブの長年の会長を務めていた。彼の致命的な欠点は、必ずしも関与を必要としない業務、特に移籍問題に常に干渉したことだ。これはポチェッティーノ解任後の6年間で選手層が著しく衰退した時期と一致している。 首を突っ込むことで、レヴィはサポーターからの評価を自ら台無しにし、批判の的となってついには去ることとなった。

    レヴィの日常業務の主な責任は、CEOのヴィナイ・ヴェンカテシャムが引き継いだ。昨年、アーセナルで14年間勤務していた経歴を持つ彼の就任は完全なサプライズだった。デイリー・メール紙の最近の記事によれば、エミレーツ・スタジアムの内部では、彼が「企業幹部」と見なされていたにもかかわらず、トッテナムで即座にこれほどの責任を得たことに衝撃が広がっているという。

    会長職は非執行役員として、ルイス家が運営する筆頭株主ENICの取締役ピーター・チャリントンが就任した。クラブをこのような状態に陥らせた責任の大部分は、最終的に彼らにある。たとえトッテナムをサッカークラブではなくビジネスと見なしていたとしても、彼らの資産価値は大幅に縮小する瀬戸際にある。

    補強面（レヴィの介入を除く）では、ヨハン・ランゲが5回の完全な移籍期間の主導権を握ってきた。2023年11月1日にテクニカルディレクターとして正式にクラブに加わり、後にスポーツディレクターに昇格して以来、スパーズはプレミアリーグ93試合でわずか30勝しか挙げていない。1試合平均1.15ポイントで、38試合制のシーズン換算では43.7ポイントに相当する。

    次に監督職を担った者たちを見ると、ポステコグルーは最近2回の『スティック・トゥ・フットボール ポッドキャスト出演 で、連敗が日常化した責任を軽減しようとしたが、これは彼が指揮を執る中で始まった傾向だ（ヨーロッパリーグ優勝にもかかわらず）。フランクはそうした文化を変えるために招かれたが、保守的な姿勢で状況を悪化させただけだった。

    現在の選手層はチャンピオンズリーグ出場権を争う水準には達しておらず、最悪でも中位チームに落ち着くはずだ。しかし前季17位、今季16位という現状を踏まえると、これまで我々がこのチームを過大評価してきたのではないかと問わざるを得ない。

    トッテナムは降格へ一直線だ。主力選手の負傷復帰や出場停止明けは、おそらく手遅れとなるだろう。我々は今まさに、歴史的瞬間をリアルタイムで目撃している。

