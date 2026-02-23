トッテナムは降格するぞ！経営ミスが続くスパーズは、自分たちが降格しえないほど大きくないことを証明している

日曜日の敗戦前、テュドールからは強い自信がにじんでいた。「ホームでアーセナルと対戦するのは常に良いタイミングだ」と彼は戦いの合言葉のように語った。「調子が悪い時ならなおさらだ。もちろん、調子が悪い時ならなおさらだ。さあ、行こう。相手を尊重するが、我々はホームで戦う。どうなるか見てみよう」 我々は勇気と自信を持つ必要がある。我々にも良い選手がいるし、彼らにも良い選手がいる。だから何が起こるか見てみよう。謙虚でありながら勇敢に、賢く。ピッチでやるべき正しいことを実行するんだ。ホームで戦うんだからな？」

たった90分の試合で、クロアチア人監督の自信は完全に失われた。かつての監督であり、トゥドールがユヴェントスで共に戦ったアントニオ・コンテが最初に抱いた感情に傾いてしまったのだ。

「非常に悲しく、非常に腹立たしい。だが一方で、我々の目標がどこにあるかを理解する良い機会でもある」と彼は嘆いた。「このクラブの目標は何か？このチームの目標は？この監督、選手、スタッフの目標は？真剣になることだ。 単なる20人の集団ではなく、真剣になることだ。そのための特効薬は鏡を見ることだ。我々一人ひとりが鏡を見て、真摯に努力し、習慣を変えることを始めなければならない。懸命に働くことだけが唯一の道だ」

テュドールはアーセナルが現在世界最強のチームだと述べた。それは事実だ。しかし、プレミアリーグシーズンにおける最低獲得ポイント記録（ダービー・カウンティが保持）をまだ更新していないウルブズでさえ、この試合のわずか4日前に2点差を追い上げ、2-2の引き分けに持ち込んだのだ。