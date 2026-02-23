トッテナムは降格するぞ！経営ミスが続くスパーズは、自分たちが降格しえないほど大きくないことを証明している

トッテナムの衰退は単一の要因に帰せられるものではない。責任は様々なレベルで異なる程度に分担されなければならない。
まずはダニエル・レヴィから始めよう。彼は2025年9月に突然解任されるまで、クラブの長年の会長を務めていた。彼の致命的な欠点は、必ずしも関与を必要としない業務、特に移籍問題に常に干渉したことだ。これはポチェッティーノ解任後の6年間で選手層が著しく衰退した時期と一致している。 首を突っ込むことで、レヴィはサポーターからの評価を自ら台無しにし、批判の的となってついには去ることとなった。
レヴィの日常業務の主な責任は、CEOのヴィナイ・ヴェンカテシャムが引き継いだ。昨年、アーセナルで14年間勤務していた経歴を持つ彼の就任は完全なサプライズだった。デイリー・メール紙の最近の記事によれば、エミレーツ・スタジアムの内部では、彼が「企業幹部」と見なされていたにもかかわらず、トッテナムで即座にこれほどの責任を得たことに衝撃が広がっているという。
会長職は非執行役員として、ルイス家が運営する筆頭株主ENICの取締役ピーター・チャリントンが就任した。クラブをこのような状態に陥らせた責任の大部分は、最終的に彼らにある。たとえトッテナムをサッカークラブではなくビジネスと見なしていたとしても、彼らの資産価値は大幅に縮小する瀬戸際にある。
補強面（レヴィの介入を除く）では、ヨハン・ランゲが5回の完全な移籍期間の主導権を握ってきた。2023年11月1日にテクニカルディレクターとして正式にクラブに加わり、後にスポーツディレクターに昇格して以来、スパーズはプレミアリーグ93試合でわずか30勝しか挙げていない。1試合平均1.15ポイントで、38試合制のシーズン換算では43.7ポイントに相当する。
次に監督職を担った者たちを見ると、ポステコグルーは最近2回の『スティック・トゥ・フットボール 』ポッドキャスト出演 で、連敗が日常化した責任を軽減しようとしたが、これは彼が指揮を執る中で始まった傾向だ（ヨーロッパリーグ優勝にもかかわらず）。フランクはそうした文化を変えるために招かれたが、保守的な姿勢で状況を悪化させただけだった。
現在の選手層はチャンピオンズリーグ出場権を争う水準には達しておらず、最悪でも中位チームに落ち着くはずだ。しかし前季17位、今季16位という現状を踏まえると、これまで我々がこのチームを過大評価してきたのではないかと問わざるを得ない。
トッテナムは降格へ一直線だ。主力選手の負傷復帰や出場停止明けは、おそらく手遅れとなるだろう。我々は今まさに、歴史的瞬間をリアルタイムで目撃している。