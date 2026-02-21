トッテナムは北ロンドン制覇のチャンスを逃した――そしてアーセナルが再びチャンスを与えるとは限らない

トッテナムの優位性が持続した時期も確かに存在した。1960年代の二冠達成や数々のトロフィー獲得が思い浮かぶ。より最近では、アーセナルが21世紀で最も低迷した時期に、スパーズが差を広げる好機を得ていた。しかし残念ながら、その立場は完全に逆転し、現状に戻ってしまった。
GOALが伝えるのは、トッテナムが北ロンドンの支配権をアーセナルに奪われた経緯だ。おそらく永遠に。
トッテナムの優位性が持続した時期も確かに存在した。1960年代の二冠達成や数々のトロフィー獲得が思い浮かぶ。より最近では、アーセナルが21世紀で最も低迷した時期に、スパーズが差を広げる好機を得ていた。しかし残念ながら、その立場は完全に逆転し、現状に戻ってしまった。
GOALが伝えるのは、トッテナムが北ロンドンの支配権をアーセナルに奪われた経緯だ。おそらく永遠に。
アーセン・ヴェンゲルが、FIFAの男として無意味にオフサイドルールを過激化させようとしていると知られるようになる以前、彼はイングランドサッカーに革命をもたらした伝説的な監督だった。 プレミアリーグ各クラブのスカウティングと健康管理を変革した功績で広く称賛されるヴェンゲルのアーセナルは、プレミアリーグ優勝を3度達成。19世紀のプレストン・ノースエンド以来となるシーズン無敗記録を樹立した。2003-04シーズンは、トッテナムのホームスタジアムでガンナーズがリーグ優勝を決めた2度目の瞬間となった。
しかし、これがアーセナルがイングランドの頂点に立った最後の瞬間となった。レアル・マドリードなどからのオファーがあったにもかかわらず、ウェンガーはクラブに残留を選択。ハイベリーから3億9000万ポンド（約640億円）のエミレーツ・スタジアムへの移転に伴う債務管理に8年間取り組んだ。 この間、アーセナルはライバルクラブのような豪勢な支出ができず（ファイナンシャル・フェアプレー規則が施行されたのは2011年以降）、収支を均衡させるために主力選手を売却せざるを得なかった。
アーセナルは2014年、FAカップ制覇で9年ぶりのタイトル獲得を果たした。その夏、ウェンジャーとクラブを10年近く苦しめた財政的制約から解放されたかに見えた。しかし、その時点でサッカー界は大きく変化しており、2013年頃から始まったウェンジャーの長期的な将来に関する議論は決して終わらず、ソーシャルメディアの新たな時代においてその声はさらに増幅されていった。
2016-17シーズン終了時、ウェンジャー監督時代初のプレミアリーグ4位以内入りを逃した。彼はあと1シーズンだけ指揮を執り、その後退任した。
議会での議論や、ウェンガーの去就をめぐるファンによる国民投票が繰り広げられる中、トッテナムは静かに再び結束を固めつつあった。 2014年にヘッドコーチに就任し、後に監督に昇格したマウリシオ・ポチェッティーノは、そのハイインテンシティなスタイルと人柄でファンを魅了した。人気のあるマーティン・ジョルやハリー・レドナップといった監督たちが、スパーズの能力の限界を4位と決めつけていたところ、ポチェッティーノはそのガラスの天井を打ち破った。
トッテナムは 2015-16 シーズン、レスター・シティと優勝を争いましたが、そのシーズン終盤には、おとぎ話のような活躍を見せたレスターに 4 ポイント差まで迫ったものの、最終日には不可解な失速を見せ、アーセナルに次ぐ 3 位に転落し、ロンドン北部の勢力図はまだ完全には変化していないことを皆に思い知らせました。
しかし翌シーズン、状況は一変した。2017年4月、古巣ホワイト・ハート・レーンで行われた最後のノースロンドン・ダービーで、ポチェッティーノ率いるスパーズはアーセナルを2-0で下した。これにより22年ぶりに「聖トッテナムの日」——スパーズがアーセナルを上回る可能性が数学的に消滅する日——というアーセナルの伝統を打ち破ったのである。
「スパーズの勝利は当然だ。我々はそれを受け入れ、分析しなければならない。非常に残念だが、シーズン開始時の目標はスパーズを上回ることではなく、リーグ優勝だった。彼らは優勝に値する」と、落胆したウェンジャー監督は試合後に語った。
ポチェッティーノ率いるチームはクラブ史上最多となる86ポイントでシーズンを終え、93ポイントの優勝チームチェルシーに次ぐ2位となった。これは今シーズンのスパーズが一時的な活躍ではなく、プレミアリーグの「ビッグ6」の一角としてふさわしい実力を持つことを証明した。
トッテナムは、北ロンドンの支配権をアーセナルから永久に奪い取る絶好の機会を得ていた。ポチェッティーノという世界で最も有望な監督の一人を擁し、ハリー・ケイン、デレ・アリ、ソン・フンミン、クリスティアン・エリクセンといった若手スターの核を育て上げ、ヒューゴ・ロリス、ヤン・フェルトンヘン、トビー・アルデルヴェイレルト、ムサ・デンベレといったベテランの経験と融合させていた。
タイトル争いに絡んだスパーズのベストイレブンは欧州でも最高峰だったが、戦力層の薄さが致命傷だった。2016-17シーズン無敗を誇ったホワイト・ハート・レーンを離れ、トッテナム・ホットスパー・スタジアム復帰までの1年半をウェンブリーで過ごす必要があったことも追い打ちをかけた。
一方、アーセナルでは2018年のウェンガー退任前後も、常に内部抗争が渦巻いていた。ジャック・ウィルシャーはアーロン・ラムジーより優れているのか？両者とも度重なる負傷に悩まされていたにもかかわらず。チームはメスト・エジルを中心に構築すべきか、それともアレクシス・サンチェスか？シュコドラン・ムスタフィがなぜまだ出場しているのか？ウナイ・エメリはウェンガーの後任として適任だったのか？
トッテナムには結束感があったが、アーセナルでは2004年の優勝以来それが失われていた。スパーズの全員が同じ方向を向いているように見えたが、2018年5月、ポチェッティーノが監督として初めて移籍市場での支援を取締役会に要請した。それに対し、彼らは次の2回の移籍期間で新戦力を1人も獲得できなかった。
しかし逆境の中、トッテナムは2018-19シーズンに初のチャンピオンズリーグ決勝進出を果たした。グループステージでは3試合でわずか1ポイントしか獲得できず「死の組」からの脱出に成功。決勝トーナメントではVAR判定を巡る物議を醸す判定で優勝候補マンチェスター・シティを破り、準決勝アヤックス戦では事実上最後のキックで決勝点を挙げた。アーセナルもヨーロッパリーグ決勝進出を果たしていたが、サポーターの気分は上向かなかった。
両決勝戦までの約3週間、多くのアーセナルサポーターはトッテナムが自チームより先にCLを制する可能性に不安を抱いていた。ヨーロッパリーグの結果など、スパーズが欧州の頂点に立つ可能性の前では取るに足らないものだった。ポチェッティーノ率いるチームがリヴァプールに0-2で敗れた時、それは大きな安堵をもたらし、チェルシーに1-4で敗れた自チームの痛手を和らげた。
トッテナムがこれほど圧倒的な規模で北ロンドンの覇権を握る絶好の機会は、これまでになく明確に訪れていたのだ。
チャンピオンズリーグ決勝からほぼ半年後、トッテナムのダニエル・レヴィ会長はポチェッティーノの後任としてジョゼ・モウリーニョを起用するという物議を醸す決断を下した。「スペシャル・ワン」がスパーズを「あと一歩のチーム」から優勝チームへと導くことを期待してのことだった。一部報道では、レヴィ会長がアーセナルが批判を浴びていたエメリ監督の後任としてモウリーニョを準備していることを警戒していたとも伝えられている。エメリ監督はポチェッティーノ解任からわずか2週間後に解任された。
レヴィはトッテナムのAmazon Primeドキュメンタリー『オール・オア・ナッシング』で、モウリーニョを当時サッカー界で最高の監督2人の1人と見なしていたと主張した。チェルシーとマンチェスター・ユナイテッドの両方で解任され、不振が続いていた直近の経歴にもかかわらずである。 モウリーニョは2019-20シーズンに6位で終え、2020-21シーズンのカラバオカップ決勝（マンチェスター・シティ戦）の数日前に解任された。ファンからの不人気はあったものの、選手たちは困惑を隠せなかった。
アーセナルは異なる道を選んだ。トッテナムが短期的な解決策を模索する中、ガナーズは全てを白紙に戻し将来を見据えた。元主将ミケル・アルテタ（マンチェスター・シティでペップ・グアルディオラのアシスタントを務め、2018年にはウェンガーの後任候補に挙がった）がヘッドコーチに任命された。ポチェッティーノ同様、彼は後に監督職を任されるほどに理事会を感銘させることとなる。
エミレーツ・スタジアムでは他にも複数の裏方の変更があった。2003-04シーズンの「無敗のチーム」の一員であるエドゥ・ガスパールがテクニカルディレクターからスポーツディレクターに昇格し、ラウル・サンレヒが退任した後はヴィナイ・ヴェンカテシャムがCEOに就任した。
アルテタ率いるアーセナルは、ピエール＝エメリク・オーバメヤンの活躍により2019-20シーズンのFAカップを制したものの、プレミアリーグでは2年連続で8位に終わり、ウェンガー監督就任前以来の低位に沈んだ。とはいえ、再建がさらに実を結ぶにはあと数年を要するとの認識は共有されていた。
2021-22 シーズンは、まったく異なる哲学に基づいて、ロンドン北部のライバル同士が 4 位を争う、輝かしい時代が再び訪れた。 アーセナルはシーズン序盤の低迷を乗り越え、ブカヨ・サカ、マーティン・オデゴール、ガブリエル・マルティネッリといった新世代のスター選手たちに頼って運命の逆転を図ったアルテタ監督を支持した。一方、スパーズは、就任10試合目で新ヘッドコーチのヌノ・エスピリト・サントを解雇し、元チェルシー監督のアントニオ・コンテを招聘した。
シーズンも終盤の 3 ヶ月に入る頃、チャンピオンズリーグ出場権を争うのはスパーズとアーセナルだけであることが明らかになった。 さらに、シーズン最終週の2週前に再スケジュールされたダービー戦が、この争いにさらなる刺激を加えました。当初の試合は、アーセナルが「出場可能な選手数が不足している」と主張し、物議を醸す形で延期されていたのです。トッテナムは、この試合に敗れればアーセナルが4位を確定させることを承知で臨みました。一方、トッテナムが4位を勝ち取るには、アーセナルが勝ち点を落とす必要がありました。
コンテ率いるチームは3-0で勝利。一方アルテタの若きチームは数日後にニューカッスルで敗戦し、トッテナムが再び4位圏内に浮上する結果となった。 シーズン終盤の数週間、議論の大半はチャンピオンズリーグ出場権が両クラブの相互に絡み合った未来に何をもたらすかに集中していた。スパーズはコンテ、ケイン、ソンの残留を確保したことで再び優勝候補になると目されていた一方、アーセナルはその地位に到達するにはまだ数年かかると見られていた。我々の見方はこれほどまでに間違っていた。
チャンピオンズリーグ出場権獲得の失敗は、アーセナルの2022年夏の計画にはほとんど影響しなかった。マンチェスター・シティからガブリエル・ジーザスとオレクサンドル・ジンチェンコを獲得し、マルセイユでの実りあるローン期間を終えたウィリアム・サリバを復帰させたのだ。トッテナムの目玉補強はリシャルリソン、イヴ・ビソマ、クレマン・レンクレ（ローン移籍）、そしてベテランのイヴァン・ペリシッチであった。
欧州戦と国内戦の両立に常に苦しんできたコンテ監督は、2023年3月の異例の記者会見で激怒し、間もなく解任された。クラブと監督の間には常にビジョンに齟齬があった。 当時、スパーズは5位だったが、アーセナルは首位を数ポイントリードし、長期計画への忍耐が報われつつあった。彼らは未だ優勝を果たしていないが、3年連続の2位はマンチェスター・シティやリヴァプールでない限り軽視できるものではなく、特にトッテナムにとってはそうである。
この復活劇はアーセナルに新たな市場機会をもたらした。2023年には1度の優勝争いを経て、シティを抑えてデクラン・ライスを1億500万ポンドで獲得。これはトッテナムが同様の状況にあった際に決して示さなかった「意思表示」だった。
トッテナムはヘッドコーチに時間を与える姿勢はあるものの、選手層を強化して実際に支えることにはほとんど注力してこなかった。アンジェ・ポステコグルーが先週スカイベットのポッドキャスト「スティック・トゥ・フットボール」で証言したように、歴代最多得点者ケインを売却した後、スパーズを5位に導いた彼の報酬は、プレミアリーグで実績のある選手（ドミニク・ソランケ）1人と10代の選手3人の獲得に過ぎなかった。
オーストラリア人監督は昨季、国内リーグ戦を意図的に放棄してヨーロッパリーグ優勝を勝ち取るしかなかった。スパーズには複数戦線での戦いに対応できる戦力層の厚みが単純に不足していたのだ——ポチェッティーノ時代から続く問題だ。トーマス・フランクが今月初めに解任されたのは当然だが、彼もまた、アーセナルの古参幹部ベンカテシャム率いる新体制に裏切られた。ベンカテシャムはエミレーツが再び強豪として台頭する直前にクラブを去っていた。
トッテナムの現在の低迷は、ここ数年のアーセナルの相対的な成功によってさらに悪化していることは間違いない。ガナーズのサポーターたちは、ポチェッティーノ時代のスパーズサポーターたちと同様に、最も愛するチームが必ずしも実際にトロフィーを勝ち取るチームではないことに気づき始めている。
しかしその報いは、アーセナルにとって確実に目前に迫っている。彼らが主要タイトルを獲得し優勝パレードを行う時、首都は一種のロックダウン状態に陥るかもしれない。何しろ彼らはロンドン最大のクラブであり、その努力の成果はいずれそれを証明するだろう。
例えば、2015年のチェルシー優勝パレードには7万人もの人々が街頭に詰めかけたと報じられている。トッテナムも昨夏、ヨーロッパリーグ優勝後に推定15万人を迎えた。アーセナルファンは夏中「欧州王者」と呼ばれるチェルシーの話題を聞かされたが、彼らにも栄光の日は訪れる。そして全国のライバルクラブがそれを知ることになるだろう。
ノース・ロンドン・ダービーはイングランドサッカー界で最も注目される試合の一つだが、来季開催が危ぶまれる事態となっている。
他試合の結果次第では、トッテナムは17位でダービーに臨み、降格圏からわずか2ポイント上回る状況となる可能性がある。2026年に入って国内リーグ未勝利が続く中、夏にポチェッティーノ監督との再会が噂される前に、降格回避の救世主としてイゴール・トゥドール監督が招致された。 1976-77シーズンにトッテナムがトップリーグから降格した当時を経験したサポーターらは、今シーズンとの類似性が顕著だと主張する。来季のチャンピオンシップ参戦は決して誇張された懸念ではない。
一方アーセナルは、トッテナム・ホットスパー・スタジアムで4連勝を達成する可能性を秘めている。比較すると、スパーズがエミレーツ・スタジアムで勝利したのは過去わずか2度のみだ。さらにアーセナルは今季残る4大会全てで優勝候補と目されており、両クラブの歩みは今この瞬間、これ以上ないほど大きく隔たっている。
日曜日の結果に関わらず、北ロンドンは当分の間赤一色となるだろう。トッテナムがこの軍拡競争における優位性を失っただけでなく、完全に逆転され、それ以上の差をつけられた経緯は理解しがたい。