トッテナムは北ロンドン制覇のチャンスを逃した――そしてアーセナルが再びチャンスを与えるとは限らない

トッテナムは、北ロンドンの支配権をアーセナルから永久に奪い取る絶好の機会を得ていた。ポチェッティーノという世界で最も有望な監督の一人を擁し、ハリー・ケイン、デレ・アリ、ソン・フンミン、クリスティアン・エリクセンといった若手スターの核を育て上げ、ヒューゴ・ロリス、ヤン・フェルトンヘン、トビー・アルデルヴェイレルト、ムサ・デンベレといったベテランの経験と融合させていた。

タイトル争いに絡んだスパーズのベストイレブンは欧州でも最高峰だったが、戦力層の薄さが致命傷だった。2016-17シーズン無敗を誇ったホワイト・ハート・レーンを離れ、トッテナム・ホットスパー・スタジアム復帰までの1年半をウェンブリーで過ごす必要があったことも追い打ちをかけた。

一方、アーセナルでは2018年のウェンガー退任前後も、常に内部抗争が渦巻いていた。ジャック・ウィルシャーはアーロン・ラムジーより優れているのか？両者とも度重なる負傷に悩まされていたにもかかわらず。チームはメスト・エジルを中心に構築すべきか、それともアレクシス・サンチェスか？シュコドラン・ムスタフィがなぜまだ出場しているのか？ウナイ・エメリはウェンガーの後任として適任だったのか？

トッテナムには結束感があったが、アーセナルでは2004年の優勝以来それが失われていた。スパーズの全員が同じ方向を向いているように見えたが、2018年5月、ポチェッティーノが監督として初めて移籍市場での支援を取締役会に要請した。それに対し、彼らは次の2回の移籍期間で新戦力を1人も獲得できなかった。

しかし逆境の中、トッテナムは2018-19シーズンに初のチャンピオンズリーグ決勝進出を果たした。グループステージでは3試合でわずか1ポイントしか獲得できず「死の組」からの脱出に成功。決勝トーナメントではVAR判定を巡る物議を醸す判定で優勝候補マンチェスター・シティを破り、準決勝アヤックス戦では事実上最後のキックで決勝点を挙げた。アーセナルもヨーロッパリーグ決勝進出を果たしていたが、サポーターの気分は上向かなかった。

両決勝戦までの約3週間、多くのアーセナルサポーターはトッテナムが自チームより先にCLを制する可能性に不安を抱いていた。ヨーロッパリーグの結果など、スパーズが欧州の頂点に立つ可能性の前では取るに足らないものだった。ポチェッティーノ率いるチームがリヴァプールに0-2で敗れた時、それは大きな安堵をもたらし、チェルシーに1-4で敗れた自チームの痛手を和らげた。

トッテナムがこれほど圧倒的な規模で北ロンドンの覇権を握る絶好の機会は、これまでになく明確に訪れていたのだ。