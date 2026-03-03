トッテナムの選手たちは「自分たちは降格するほど下手じゃないと思っている」と元アーセナルFWが主張。イゴール・トゥドール監督のチームは残留争いに耐えられる状態ではないと断言した。

その考え方がチーム全体に浸透し、選手たちが最悪の事態を信じようとしないことについて問われると、元プレミアリーグ選手のアリアディエール（英国オンラインカジノ専門サイトGambling.comとの提携で発言）はGOALにこう語った： 「確かに問題だ。私もミドルズブラで降格を経験した時、『我々は降格するほど弱くない』と思っていた。だがそのレベルに落ちると、サッカーの質も才能も消え失せる。全ては努力と信念、そして戦いにかかっている。チームとして、集団として戦うこと――そこが問題なのだ」

「トッテナムも見ていますが、もちろんロンドンの他クラブへの敬意を欠くつもりはありませんが、彼らにも同じ問題があります。選手の中には『自分たちは降格するほどの実力はない』と思っている者がいますが、そもそもこの状況に陥らせたのは選手自身です。だからこそ自ら脱出しなければならないのです。

「選手として『このクラブにはふさわしくない』『この戦いに身を投じる価値はない』と思うのは問題だ。正しい考え方はこうだ：『チームメイトがここにいる。彼らを救い出さねばならない。仲間よ、結束してこの窮地を脱し、我々に多くのものを与えてくれたクラブを守ろう。 『このクラブを沈めてはいけない』」

「これは選手としてもクラブとしても持つべき、非常に大きな個人の精神力だ。時には監督が全力を尽くしているのに、毎週末プレーしているのは彼らではない。もちろんスタメン11人の決定は監督が下すが、結局のところピッチに立つ11人が互いのためにプレーし、助け合い、粘り強く戦う必要がある。 苦しい状況では、毎試合、ただひたすら戦うことだ——まさに燃え上がるような闘志で」