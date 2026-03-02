ディオゴ・ダロットは、2025-26シーズンに「全く不十分な」試合数しか出場していないことを受け、マンチェスター・ユナイテッドのチームメイトに対し、チャンピオンズリーグを当然視してはならないと警告した。

ダロットは現状について率直にこう述べた。「こうしたシーズンは、ヨーロッパリーグ、特にチャンピオンズリーグに出場している時こそが最高の年であり、最高のシーズンだと理解するのに良いと思う。今年はカップ戦も早い段階で敗退したため、最大でも40試合程度しかプレーしない。これはクラブが目指すべき姿や出場すべき大会とは程遠い」

さらに彼は続けた。「だからこそ、来季こそ達成できると確信している主要目標——つまりCL出場権獲得を果たした時、それを当然と思ってはいけない。クラブを再びその舞台に戻す必要がある」

クリスティアン・キャリックがチームに植え付けた粘り強さは、クリスタル・パレス戦での勝利にも表れた。マクスアン・ラクロワのヘディングで先制を許したユナイテッドは、ブルーノ・フェルナンデスと絶好調のベンジャミン・セスコのゴールで逆転した。ダロットは、こうした「醜い勝利」こそが頂点を目指すチームの特徴だと確信している。 「我々がそれを成し遂げるには、今日のような試合をこなさねばならないと強く自覚している。90分間支配できず、本来あるべきプレーができない時もあるが、それでも勝利への道を見出すのだ。これが時に、首位に留まるチームと勝ち点を落とし順位を落とすチームを分ける要素だと思う」 我々も経験してきたことだ。だからこそ今シーズン、目標を達成してシーズンを終えるためには、こうした試合が必要なのだ」