Getty Images Sport
翻訳者：
ディオゴ・ダロットは、2025-26シーズンに「全く不十分な」試合数しか出場していないことを受け、マンチェスター・ユナイテッドのチームメイトに対し、チャンピオンズリーグを当然視してはならないと警告した。
キャリック監督率いるユナイテッドの復活
2025-26シーズンは、マンチェスターの赤い半分のクラブにとって厳しい現実を突きつけるものとなった。国内カップ戦での早期敗退に加え、欧州大会への出場権すら得られなかったため、クラブは1914-15シーズン以来となる最少試合数でシーズンを終えようとしている。ユナイテッドのような名門クラブにとって、週半ばの試合がないことは目立つ空白だ。
今季の欧州戦欠場にもかかわらず、夢の劇場には高まる楽観ムードが漂っている。マイケル・キャリック暫定指揮下で、ユナイテッドは劇的な変貌を遂げた。 日曜日のクリスタル・パレス戦での2-1勝利により、チームは3位に浮上。これは2023年以来のリーグ最高順位だ。この復活により、トップ4入りを確実にする絶好のポジションに立った。ダロットは、これを今後の最低限の目標とすべきだと主張している。
チャンピオンズリーグのサッカーは「当然のこと」として受け入れることはできない
ダロットは現状について率直にこう述べた。「こうしたシーズンは、ヨーロッパリーグ、特にチャンピオンズリーグに出場している時こそが最高の年であり、最高のシーズンだと理解するのに良いと思う。今年はカップ戦も早い段階で敗退したため、最大でも40試合程度しかプレーしない。これはクラブが目指すべき姿や出場すべき大会とは程遠い」
さらに彼は続けた。「だからこそ、来季こそ達成できると確信している主要目標——つまりCL出場権獲得を果たした時、それを当然と思ってはいけない。クラブを再びその舞台に戻す必要がある」
クリスティアン・キャリックがチームに植え付けた粘り強さは、クリスタル・パレス戦での勝利にも表れた。マクスアン・ラクロワのヘディングで先制を許したユナイテッドは、ブルーノ・フェルナンデスと絶好調のベンジャミン・セスコのゴールで逆転した。ダロットは、こうした「醜い勝利」こそが頂点を目指すチームの特徴だと確信している。 「我々がそれを成し遂げるには、今日のような試合をこなさねばならないと強く自覚している。90分間支配できず、本来あるべきプレーができない時もあるが、それでも勝利への道を見出すのだ。これが時に、首位に留まるチームと勝ち点を落とし順位を落とすチームを分ける要素だと思う」 我々も経験してきたことだ。だからこそ今シーズン、目標を達成してシーズンを終えるためには、こうした試合が必要なのだ」
ブルーノ・フェルナンデスの要素
この復活の中心人物は、今なおクラブ主将ブルーノ・フェルナンデスである。クラブ通算200得点関与という驚異的な記録を達成し（デビッド・ベッカムやライアン・ギグスらを凌駕）、それでもダロットは同胞がサッカー界の一部で過小評価されていると感じている。キャリック監督率いるチームの攻撃を担い続ける彼だが、その将来は今なお議論の的だ。
ダロットは、このプレイメーカーも当然視されているかとの問いに即座にキャプテンを擁護した。「少しはそうかもね。長年非常に高いレベルでプレーし、安定した活躍を続けると、たった1試合欠場しただけで疑念が生まれ、常に同じパフォーマンスを期待されるようになるんだ。 しかし、シーズンを通して安定したパフォーマンスを維持することこそが、サッカーにおいて最も難しいことだ。浮き沈みはあるにせよ、彼は常にプレーヤーとしても人間としても、決して姿を隠さず、常に存在感を示している。それこそが、このクラブに必要な資質だと思う」
- Getty Images Sport
オールド・トラッフォードにおけるキャリックの影響力
オールド・トラッフォードの雰囲気はこの無敗記録の中で大きく変化した。キャリックはベンチとスタンドの間の繋がりを再構築することに成功しており、多くのファンが長年欠けていたと感じていたものを補っている。 暫定指揮官は逆境を乗り切る手腕を証明しており、最近の逆転劇を導いたハーフタイムの戦術的「微調整」がその好例だ。ダロットはフェルナンデスのピッチ上でのリーダーシップを、キャリックのビジョンを体現する重要な要素と評価。主将が困難な局面でチームメイトを導く姿勢を強調した。
「試合中のあらゆる瞬間に集中力を維持させる上で重要だ」とダロットはベテラン選手間の連携について語った。「彼は試合の流れを非常に読み取り、ピッチ上のほぼ全てのポジションを理解できる選手だ。だから常にその点で導いてくれる。もし助けになると確信するアドバイスがあれば、躊躇なく伝えてくれる」 トップ5争いが激化する中、ユナイテッドのベテラン中心メンバーは、欧州カップ戦不出場というシーズンが新たな常態ではなく例外であり続けるよう、これまで以上に強い決意を見せている。
広告