チェルシー選手、FAカップ戦前にハル・シティの若年マスコットを無視し「わがままなバカ」と非難される
チェルシーの選手たちがマスコットを通り過ぎる
チェルシーは実際に金曜夜のカップ戦に向けハル・シティのMKMスタジアムに到着した選手たちの様子を、自チームのSNSで共有した。しかしこの動画はその後、不適切な注目を集める結果となった。 ジェームズ、エステバオ、ペドロ、そしてゴールキーパーのロベルト・サンチェスを含む複数の選手が、マスコットたちのグループを素通りして通り過ぎている。ストライカーのリアム・デラップは確かに立ち止まったが、それはハル・シティのスタッフの一人に挨拶するためだった。おそらく彼は、2023-24シーズンにマンチェスター・シティからハル・シティへローン移籍していた際に知り合った人物だろう。
ブルースのスターたちがSNSで炎上
その結果、チェルシーの有名スター選手たちは、ソーシャルメディア上で厳しい批判を浴びることになった。@BevTurner は、「子供たちに挨拶しろ、この愚か者ども！お前たちは、ただボールを蹴って生計を立てているだけだ。しかし、お前たちは、この子供たちに大きな感動を与えることができる。ハイタッチをしてやれ！何でもいい！甘やかされて育ったバカども…お前たちの人間性はどこへ行った？
アル・フォラン氏も「彼らはまったく気にも留めていない。現代のサッカー選手が現実からどれほどかけ離れているか、本当に憂うつになる」と賛同した。
元オリンピック水泳選手、シャロン・デービス氏は「非常に残念だ @ChelseaFC 通りかかった若いサッカー選手たちに、挨拶すらする気がないのか？5 秒もかからないだろう！」と投稿した。
@HarveyJB24 というアカウントは、「マスコットたちを見ようともしないクソったれどもめ」と、容赦なく投稿しました。
別のユーザーは、「プレミアリーグのあらゆる問題点が、この 30 秒ほどの映像にすべて表れている」と記しています。
厳しい批判？
チェルシーの選手団に公平を期すなら、彼らはちょうどドアを通り抜けたばかりで、そのグループを予期していなかったはずだ。マスコットたちの列は、選手たちの周辺視野に入る角度に立っていた。また、彼らはキックオフ直前に慣例通り同じマスコットたちを迎えることになっていた。奇妙なことに、この騒動の大部分は英国の右派メディアによって引き起こされたようだった。
ブルーズ、FAカップを順当に突破
ピッチ上では、リアム・ローゼニオ率いるチームを批判する理由はほとんどなかった。彼らはチャンピオンシップの相手を相手に4-0で快勝したのだ。ペドロ・ネトがハットトリックを達成し、デラップが3アシストを記録。エステバオも得点を挙げた。ブルーズは月曜日の抽選で第6ラウンドの対戦相手を知る。
試合後の会見でローゼニオール監督は選手たちのプロ意識を称賛した。「彼らが単に優れた選手であるだけでなく、卓越したプロフェッショナルであることに、私は急速に気づきつつある」と語った。「今夜はプレミアリーグ昇格を目指す非常に強い相手に対し、プロとしてのパフォーマンスを発揮した。これは簡単な試合ではなかった。我々のサッカーの一部は私が望む全てだったが、それ以上に、チームが体現した価値観こそが私を非常に満足させるものだった」
