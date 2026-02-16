チェルシー選手、FAカップ戦前にハル・シティの若年マスコットを無視し「わがままなバカ」と非難される

その結果、チェルシーの有名スター選手たちは、ソーシャルメディア上で厳しい批判を浴びることになった。@BevTurner は、「子供たちに挨拶しろ、この愚か者ども！お前たちは、ただボールを蹴って生計を立てているだけだ。しかし、お前たちは、この子供たちに大きな感動を与えることができる。ハイタッチをしてやれ！何でもいい！甘やかされて育ったバカども…お前たちの人間性はどこへ行った？

アル・フォラン氏も「彼らはまったく気にも留めていない。現代のサッカー選手が現実からどれほどかけ離れているか、本当に憂うつになる」と賛同した。

元オリンピック水泳選手、シャロン・デービス氏は「非常に残念だ @ChelseaFC 通りかかった若いサッカー選手たちに、挨拶すらする気がないのか？5 秒もかからないだろう！」と投稿した。

@HarveyJB24 というアカウントは、「マスコットたちを見ようともしないクソったれどもめ」と、容赦なく投稿しました。

別のユーザーは、「プレミアリーグのあらゆる問題点が、この 30 秒ほどの映像にすべて表れている」と記しています。