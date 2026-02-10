Goal.com
Chelsea GFXGetty/ GOAL
Sean Walsh

チェルシー対リーズ戦選手評価：ブルーズが自滅！コール・パーマー＆ジョアン・ペドロの魔法も守備の大惨事で台無し、リアム・ロゼニオ監督ついに勝ち点失う

チェルシーは火曜日、リーズ・ユナイテッドと2-2で引き分け、リアム・ローゼニアー監督就任後初のプレミアリーグ未勝利を喫した。試合の大半で圧倒的に優勢だったブルーズは後半に2点のリードを奪ったものの、守備陣のミスが重なり、チャンピオンズリーグ出場権獲得への望みを大きく膨らませるはずだった勝利を逃した。

チェルシーは前半中盤に先制点を挙げた。コール・パーマーが動かない2人のディフェンダーの間をシンプルにパスを通し、ジョアン・ペドロの進路へ。ペドロは一気に抜け出し、ゴールキーパーのカール・ダーロウをチップシュートでかわした。

後半早々、ホームチームはペドロがジャカ・ビヨルに押し倒されたことでPKを獲得。土曜日のウルブズ戦で得たPKとほぼ同じ状況だった。パーマーは当然ながら12ヤードから確実に決め、リードを2点に広げた。

しかし試合は60分を過ぎた直後、流れが変わる危機を迎えた。モイセス・カイセドがジェイデン・ボーグルへの遅れたタックルでPKを献上。ルーカス・ンメチャがロバート・サンチェスの逆を突いて蹴り込み、絶体絶命と思われたリーズに命綱を与えた。

驚くべきことに、リーズは73分に同点に追いついた。トレヴォ・チャロバが高空球の処理に失敗し、マルオ・グスト、ジョシュ・アチェンポン、カイセド、サンチェスが連携してクリアできず、そこに駆けつけたヌメチャがノア・オカフォーへ横パス。オカフォーが空いたゴールに押し込んだ。

チェルシーは勝ち越し点を求めて反撃。ペドロ・ネトの深いクロスがゴール上隅に落ちかけるも、ジョレル・ハトのクロスを同名のジョアン・ネトがヘディングでバーに叩きつけた。

94分、チェルシーは勝利を掴むべきだった。カイセドが6ヤードボックス内に絶妙な低いクロスを送り、押し込むだけという絶好機を演出。しかし、パマーが至近距離から信じられないほど大きく外し、両チームは引き分けに終わった。

GOALがスタンフォード・ブリッジでのチェルシー選手を採点...

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LEEDSAFP

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    ロバート・サンチェス（5/10）：

    キックの精度はまずまずだったが、オカフォールの同点弾を許した場面でボールをクリアできなかった数人の選手の一人として、見事とは言えないプレーだった。

    マロ・グスト（4/10）：

    同様に混乱した局面を収拾できず、リーズに無から同点弾を許す結果となった。

    ジョシュ・アチェンポン（4/10）：

    19歳の選手としては概ね印象的なプレーを見せたが、オカフォールのゴールでは致命的なミスを犯した。このプレー後、フォファナと交代した。

    トレヴォ・チャロバー（5/10）：

    同様に基本的なプレーを怠り、1時間以上もリードしていた試合をリーズに追い上げられる原因を作った。

    マルク・ククレラ（6/10）：

    パーマーとフェルナンデスの連携で左サイドに生まれたスペースに飛び込んだが、前半終了時に交代。

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LEEDSAFP

    中盤

    アンドレイ・サントス (6/10):

    勤勉さと創造性を巧みに融合させ、ボールを奪い返し、ラインを突破することを決して恐れないプレーを見せた。リーズが2-2の同点に追いついた後、デラップと交代でピッチを離れた。

    モイセス・カイセド（3/10）：

    リーズの2得点にいずれも関与した唯一のチェルシー選手。悪夢のようなパフォーマンスだった。

    コール・パーマー（7/10）：

    ローゼニオ監督から自由に動き回る許可を得て、10番としてスタートしたが、頻繁に左サイドに現れ、フェルナンデスと絶えずポジションを交換した。ペドロの先制点をアシストした後、自らPKを決めた。しかし、追加時間わずか数ヤードの距離から決勝点を逃すという信じがたいミスを犯し、その点で1点を減点せざるを得ない。

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LEEDSAFP

    攻撃

    エステバン（6/10）：

    その巨大な潜在能力の片鱗を見せ、感謝するホームの観客を立ち上がらせたが、決定力に欠けた。ネトと交代。

    ジョアン・ペドロ（8/10）：

    パーマー同様、ペドロも攻撃面での見事な働きから、この試合でもっと評価されるべきだった。深く下がって他のフォワードと連携。先制点を挙げ、チェルシーのPKを獲得した。

    エンソ・フェルナンデス（7/10）：

    攻撃的ミッドフィルダーと左ウイングを兼ねるハイブリッドな役割で印象的なプレーを見せ、好調のパーマーとの連携を深めた。

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LEEDSAFP

    サブスクリプションとマネージャー

    ジョレル・ハト (6/10):

    後半開始時にククレラと交代出場。ただしチェルシーの守備が崩壊したのは彼の責任ではない。

    ペドロ・ネト（5/10）：

    エステバオと交代出場。彼の足元にはかつての魔法はなかった。

    ウェスリー・フォファナ（5/10）：

    アチェンポンに代わって出場。

    リアム・デラップ（5/10）：

    チェルシーが勝ち越し点を狙う中、サントスと交代で投入。

    リアム・ロゼニオール（6/10）：

    試合の大部分でチェルシーは見事なサッカーを披露した。しかし、彼らの未熟さが命取りとなった。不可解な状況で勝ち点2を落とした。

    GOAL-eによる自動翻訳

0