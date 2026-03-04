チェルシーは開始3分で先制点を許した。レオン・ベイリーがジョレル・ハトを抜き去り、スローなクロスをボックス内に送り込むと、オリー・ワトキンスがウェズリー・フォファナを抑え込み、ダグラス・ルイスがリース・ジェームズより先に飛び込んで押し込んだ。

しかしアウェイチームは30分過ぎに同点弾を奪取。エンツォ・フェルナンデスが右サイドのマロ・グストを見出し、フランス人選手が放ったピンポイントクロスをジョアン・ペドロがバックポストで押し込んだ。

前半終了間際、アストン・ヴィラが再びリードを奪ったかと思われた。チェルシーが前線に選手を過剰に投入した隙に、ジェームズのパスをカットしたヴィラが速攻を仕掛け、ワトキンスが背後へ抜け出して押し込んだ。しかしVAR判定でわずか数センチのオフサイドが宣告され、チェルシーは危機を免れた。

前半終了間際の8分の追加時間、チェルシーは初めてリードを奪った。活発な動きを見せたアレハンドロ・ガルナチョが左サイドでボールをキープし、内側にいたフェルナンデスを見つけ、フェルナンデスはペドロにボールを送った。ペドロは、ワトキンスの先ほどのプレーとは対照的に、ごくわずかな差でオフサイドを免れ、狭い角度からゴールを決めた。

ハーフタイム後、コール・パーマーがチェルシーの3点目を追加した。ジェームズのボックスへのボールはエミリアーノ・マルティネスに弾き返されたが、ブルーズの10番がリバウンドを叩き込み、アウェイチームのリードを広げた。

64 分、ペドロがハットトリックを達成。パーマーがヴィラのハイラインを巧みに利用し、ガルナチョに絶妙なスルーパスを通すと、ガルナチョはペドロに無私無欲にパスを送り、ペドロは空いたゴールにボールを転がした。ヴィラにとって幸いなことに、この夜、ブルーズの得点はこれで終わった。

GOAL が、ヴィラ・パークでのチェルシーの選手たちを評価します...