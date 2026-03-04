Goal.com
ライブ
Chelsea Aston Villa GFXGOAL
Sean Walsh

翻訳者：

チェルシー対アストン・ヴィラ戦 選手評価：ジョアン・ペドロは別格！ハットトリックの英雄がブルーズのトップ5復帰の望みを再燃させ、リアム・ローゼニオ監督は完璧な反応を得る

チェルシーは火曜夜のアストン・ヴィラ戦で4-1の圧勝を収め、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得への望みを大きく膨らませた。ブルーズはプレミアリーグで3試合勝ち星がなく、上位5位以内入りが危ぶまれていたが、ウェスト・ミッドランズでの見事な逆転勝利で多くの批判に応えた。

チェルシーは開始3分で先制点を許した。レオン・ベイリーがジョレル・ハトを抜き去り、スローなクロスをボックス内に送り込むと、オリー・ワトキンスがウェズリー・フォファナを抑え込み、ダグラス・ルイスがリース・ジェームズより先に飛び込んで押し込んだ。

しかしアウェイチームは30分過ぎに同点弾を奪取。エンツォ・フェルナンデスが右サイドのマロ・グストを見出し、フランス人選手が放ったピンポイントクロスをジョアン・ペドロがバックポストで押し込んだ。

前半終了間際、アストン・ヴィラが再びリードを奪ったかと思われた。チェルシーが前線に選手を過剰に投入した隙に、ジェームズのパスをカットしたヴィラが速攻を仕掛け、ワトキンスが背後へ抜け出して押し込んだ。しかしVAR判定でわずか数センチのオフサイドが宣告され、チェルシーは危機を免れた。

前半終了間際の8分の追加時間、チェルシーは初めてリードを奪った。活発な動きを見せたアレハンドロ・ガルナチョが左サイドでボールをキープし、内側にいたフェルナンデスを見つけ、フェルナンデスはペドロにボールを送った。ペドロは、ワトキンスの先ほどのプレーとは対照的に、ごくわずかな差でオフサイドを免れ、狭い角度からゴールを決めた。

ハーフタイム後、コール・パーマーがチェルシーの3点目を追加した。ジェームズのボックスへのボールはエミリアーノ・マルティネスに弾き返されたが、ブルーズの10番がリバウンドを叩き込み、アウェイチームのリードを広げた。

64 分、ペドロがハットトリックを達成。パーマーがヴィラのハイラインを巧みに利用し、ガルナチョに絶妙なスルーパスを通すと、ガルナチョはペドロに無私無欲にパスを送り、ペドロは空いたゴールにボールを転がした。ヴィラにとって幸いなことに、この夜、ブルーズの得点はこれで終わった。

GOAL が、ヴィラ・パークでのチェルシーの選手たちを評価します...

  • Aston Villa v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    フィリップ・ヨルゲンセン (6/10):

    ロベルト・サンチェスがベンチに下がり、意外な先発起用となった。ルイスによる先制点ではもう少し対応できたかもしれないが、その後は印象的なセーブをいくつか見せた。

    マロ・グスト（7/10）：

    ペドロの同点弾をアシストする見事なクロスを供給し、チェルシーの勢いを呼び覚ました。試合がオープンになるにつれ与えられたスペースを考えれば、さらにアシストを増やすべきだった。ラビアと交代。

    ウェスリー・フォファナ（5/10）：

    1試合の出場停止明けで先発復帰。ビラの先制点時を含め、試合全体を通して消極的すぎた。アダラビオヨと交代。

    トレヴォ・チャロバー（6/10）：

    フォファナが引き起こした混乱を何度も片付けねばならず、常に警戒を怠れなかった。

    ジョレル・ハト（6/10）：

    ルイズの得点につながるベイリーの突破を止めるべきだったと言えるが、その後はジャマイカのウインガーにほとんど脅かされなかった。

    • 広告
  • Aston Villa v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    中盤

    リース・ジェームズ (6/10):

    中盤の攻防では精彩を欠いた。パスミスが散見され、ほとんどの競り合いで一歩遅れていた。少なくとも試合が進むにつれて改善は見られた。

    モイセス・カイセド（7/10）：

    先制点を許した序盤、チェルシーで最も冷静さを保っていた選手。その落ち着きが逆転劇の鍵となった。

    エンソ・フェルナンデス（9/10）：

    チェルシーでのキャリアで最高のパフォーマンスの一つ。一連の見事なパスでビラ守備陣を次々と崩した。ペドロの2点目をアシストしたプレーは特に巧妙だった。ククレラと交代。

  • Aston Villa v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    攻撃

    コール・パーマー（8/10）：

    スローバーナー。前半は躊躇いがちだったが、後半は生まれ変わったかのように活躍。自ら得点を挙げ、4点目にも決定的な役割を果たした。デラップと交代。

    ジョアン・ペドロ（10/10）：

    ブラジル最高の9番？元ブライトン所属の彼は確かにその地位を主張している。正真正銘のストライカーらしいフィニッシュによる見事なハットトリック。試合を通して輝いていた。サントス戦では休養を与えられた。

    アレハンドロ・ガルナチョ（8/10）：

    出場停止のペドロ・ネトに代わり起用されたが、ポルトガル人ウインガーがそのポジションを奪還するのは容易ではないだろう。ガルナチョはチェルシーの左サイドで絶えず脅威を与え、素早いカウンター攻撃を何度も主導した。ペドロのハットトリックをアシストするにふさわしいプレーを見せた。

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-CHELSEAAFP

    サブスクリプションとマネージャー

    ロメオ・ラビア (6/10):

    グストに代わって終盤に途中出場。

    マルク・ククレラ（6/10）：

    フェルナンデスの代役として負傷から復帰出場。

    トシン・アダラビオヨ（6/10）：

    フォファナと交代で出場。

    リアム・デラップ（評価対象外）：

    パルマーに代わり後半終了間際に投入。

    アンドレイ・サントス（出場時間なし）：

    同胞ペドロと交代。

    リアム・ロゼニアー（9/10）：

    チェルシーが最近のプレミアリーグ不振を脱する見事な方法だった。ローゼニオは戦術を完璧に実行し、ビラのハイラインを何度も突いた。

FAカップ
レクサム crest
レクサム
WRE
チェルシー crest
チェルシー
CHE
ヨーロッパリーグ
リール crest
リール
LIL
アストン・ヴィラ crest
アストン・ヴィラ
AVL
0