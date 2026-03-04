Goal.com
チェルシー対アストン・ヴィラ戦 選手評価：ジョアン・ペドロは別格！ハットトリックの英雄がブルーズのトップ5復帰の望みを再燃させ、リアム・ロゼニオが完璧な反応を得る

チェルシーは水曜日にアストン・ヴィラを4-1で圧倒し、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得への望みを大きく膨らませた。ブルーズはプレミアリーグで3試合勝ち星がなく、トップ5入りが危ぶまれていたが、ウェスト・ミッドランズでの見事な逆転勝利で多くの批判に応えた。

チェルシーは開始3分で先制点を許した。レオン・ベイリーがジョレル・ハトを抜き去り、スローなクロスをボックス内に送り込むと、オリー・ワトキンスがウェズリー・フォファナを抑え込み、ダグラス・ルイスがリース・ジェームズより先に抜け出してゴールを決めた。 しかしアウェーチームは30分過ぎに同点弾を奪う。エンツォ・フェルナンデスが右サイドのマロ・グストを見出し、フランス人選手が放ったピンポイントクロスをジョアン・ペドロがバックポストで押し込んだ。

前半終了間際、チェルシーが前線に選手を過剰に投入した隙に、アストン・ヴィラが再びリードを奪ったかに見えた。ジェームズのパスがカットされ、速攻を仕掛けたホームチームはワトキンスが背後へ抜け出して押し込んだ。しかしVAR判定でわずか数センチのオフサイドが宣告され、ブルーズは危機を免れた。

前半終了間際の8分の追加時間、チェルシーが初めてリードを奪った。活発な動きを見せたアレハンドロ・ガルナチョが左サイドでボールをキープし、フェルナンデスにパス。フェルナンデスは、ワトキンスのプレーとは対照的に、わずかなオフサイドの判定を免れたペドロにボールを送ると、ペドロは狭い角度からゴールを決めた。

ハーフタイム後、ジェームズのクロスをエミリアーノ・マルティネスがはじき返したところ、コール・パーマーがリバウンドを叩き込み、チェルシーのリードを広げた。

64 分、パーマーがヴィラのハイラインを巧みに利用し、ガルナチョに絶妙なスルーパスを通すと、ガルナチョは献身的にペドロにパスを流し、ペドロは空いたゴールにボールを転がしてハットトリックを達成した。ヴィラにとって幸いなことに、この夜、ブルーズの得点はこれで終わった。

GOALが、ヴィラ・パークでのチェルシーの選手たちを評価...

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    フィリップ・ヨルゲンセン (6/10):

    サンチェスがベンチに下がり、意外な先発出場。ルイズの先制点ではもう少し対応できたかもしれないが、その後は印象的なセーブをいくつか見せた。

    マロ・グスト（7/10）：

    ペドロの同点弾をアシストする見事なクロスを供給し、チェルシーの勢いを呼び覚ました。試合がオープンになるにつれ与えられたスペースを考えれば、さらにアシストを増やすべきだった。ラビアと交代。

    ウェスリー・フォファナ（5/10）：

    1試合の出場停止明けで先発復帰。ビラの先制点時を含め、試合全体を通して消極的すぎた。アダラビオヨと交代。

    トレヴォ・チャロバー（6/10）：

    フォファナが招いた混乱を何度も片付けねばならず、常に警戒を怠れなかった。

    ジョレル・ハト（6/10）：

    ルイズの得点につながるベイリーの突破を止めるべきだったと言えるが、その後はジャマイカのウインガーにほとんど脅かされなかった。

    中盤

    リース・ジェームズ (6/10):

    中盤の攻防では精彩を欠いた。パスミスが散見され、ほとんどの競り合いで一歩遅れていた。少なくとも試合が進むにつれて改善の兆しは見せた。

    モイセス・カイセド（7/10）：

    先制点を許した序盤、チェルシー陣で最も冷静さを保っていた。その落ち着きが逆転劇の鍵となった。

    エンツォ・フェルナンデス（9/10）：

    チェルシーでのキャリアで最高のパフォーマンスの一つ。一連の見事なパスでビラを次々と崩した。ペドロの2点目をアシストしたプレーは実に巧妙だった。ククレラと交代。

    攻撃

    コール・パーマー（8/10）：

    スローバーナー。前半は躊躇いがちだったが、後半は生まれ変わったかのように活躍。自ら得点を挙げ、4点目にも決定的な役割を果たした。デラップと交代。

    ジョアン・ペドロ（10/10）：

    ブラジル最高の9番？元ブライトン所属の彼は確かにその地位を主張している。正真正銘のストライカーらしいフィニッシュによる見事なハットトリック。試合を通して輝いていた。サントスのために休養を与えられた。

    アレハンドロ・ガルナチョ（8/10）：

    出場停止のネトに代わり起用されたが、このポルトガル人ウインガーは定位置奪還を目指すべきだ。チェルシーの左サイドで絶えず脅威を与え、素早いカウンターを何度も主導。ペドロのハットトリックをアシストする当然の結果をもたらした。

    サブスクリプションとマネージャー

    ロメオ・ラビア (6/10):

    グストに代わって終盤に途中出場。

    マルク・ククレラ（6/10）：

    フェルナンデスの代役として負傷から復帰出場。

    トシン・アダラビオヨ（6/10）：

    フォファナと交代出場。

    リアム・デラップ（評価対象外）：

    パルマーに代わり後半終了間際に投入。

    アンドレイ・サントス（出場時間なし）：

    同胞ブラジル人ペドロと交代。

    リアム・ローゼニアー（9/10）：

    チェルシーが最近のプレミアリーグ不振を脱する見事な方法だった。ローゼニオは戦術を完璧に実行し、ヴィラのハイラインを何度も突いた。

