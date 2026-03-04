チェルシーは開始3分で先制点を許した。レオン・ベイリーがジョレル・ハトを抜き去り、スローなクロスをボックス内に送り込むと、オリー・ワトキンスがウェズリー・フォファナを抑え込み、ダグラス・ルイスがリース・ジェームズより先に抜け出してゴールを決めた。 しかしアウェーチームは30分過ぎに同点弾を奪う。エンツォ・フェルナンデスが右サイドのマロ・グストを見出し、フランス人選手が放ったピンポイントクロスをジョアン・ペドロがバックポストで押し込んだ。

前半終了間際、チェルシーが前線に選手を過剰に投入した隙に、アストン・ヴィラが再びリードを奪ったかに見えた。ジェームズのパスがカットされ、速攻を仕掛けたホームチームはワトキンスが背後へ抜け出して押し込んだ。しかしVAR判定でわずか数センチのオフサイドが宣告され、ブルーズは危機を免れた。

前半終了間際の8分の追加時間、チェルシーが初めてリードを奪った。活発な動きを見せたアレハンドロ・ガルナチョが左サイドでボールをキープし、フェルナンデスにパス。フェルナンデスは、ワトキンスのプレーとは対照的に、わずかなオフサイドの判定を免れたペドロにボールを送ると、ペドロは狭い角度からゴールを決めた。

ハーフタイム後、ジェームズのクロスをエミリアーノ・マルティネスがはじき返したところ、コール・パーマーがリバウンドを叩き込み、チェルシーのリードを広げた。

64 分、パーマーがヴィラのハイラインを巧みに利用し、ガルナチョに絶妙なスルーパスを通すと、ガルナチョは献身的にペドロにパスを流し、ペドロは空いたゴールにボールを転がしてハットトリックを達成した。ヴィラにとって幸いなことに、この夜、ブルーズの得点はこれで終わった。

