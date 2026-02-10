サムが6月11日に開幕するワールドカップまでに回復する可能性はわずかに残されているものの、1年程度の長期離脱となる可能性の方がはるかに高く、当然ながらスペイン代表の今夏の大会計画から外れることになる。 21歳の彼はポルトで77試合出場47得点を記録しており、スタメンではなかったものの、北米での大会においてスペイン代表にとって有用な戦力となっていたはずだ。