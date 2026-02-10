Getty Images Sport
スペイン代表、ワールドカップに深刻な打撃 20得点ストライカーが前十字靭帯断裂の負傷
アゲホワにとって壊滅的な打撃
ポルトガルリーグの首位対決となったスポルティングCP戦（月曜日夜）で、アゲホワは前半終了時に途中交代を余儀なくされた。試合は1-1の引き分けに終わった。ポルトは翌日の声明で、このセンターフォワードが膝を捻挫し前十字靭帯（ACL）損傷を負ったと発表した。また靭帯断裂との報道もあり、長期離脱が予想される。
- AFP
ポルト、負傷者対応
ポルトの声明によると：「スポルティング戦（1-1）で前半終了時に交代したサミュエルは、右膝の捻挫と前十字靭帯損傷を負った。スペイン代表選手は今後数日中にFCポルトの医療部門による再検査を受ける予定である。」
サムのワールドカップの夢は打ち砕かれた
サムが6月11日に開幕するワールドカップまでに回復する可能性はわずかに残されているものの、1年程度の長期離脱となる可能性の方がはるかに高く、当然ながらスペイン代表の今夏の大会計画から外れることになる。 21歳の彼はポルトで77試合出場47得点を記録しており、スタメンではなかったものの、北米での大会においてスペイン代表にとって有用な戦力となっていたはずだ。
- Getty Images Sport
スペインは代替案を策定せざるを得なかった
欧州王者スペイン代表は控えストライカーの役割について代替案を模索せざるを得ない状況だ。ワールドカップ予選と2025年ネーションズリーグではレアル・ソシエダのミケル・オヤルサバルが先発の9番を務めてきた。デ・ラ・フエンテ監督には他に好調な選択肢が乏しく、ベテランのアルバロ・モラタ、セルタ・ビーゴのボルハ・イグレシアス、ラージョ・バジェカーノスのホルヘ・デ・フルトスが利用可能な選手となる。
