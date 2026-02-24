Getty
ジョゼ・モウリーニョ、ヴィニシウス・ジュニオールの「不器用な」発言で「大失敗」 元チェルシーの教え子がベンフィカ監督に謝罪を促す
プレスティアーニ、ヴィニシウスとの衝突で暫定出場停止処分
問題の欧州大会は、レアル・マドリードのFWヴィニシウスが華麗な形で先制点を決めた直後、10分間中断された。彼は興奮したホームサポーターの前でコーナーフラッグ付近でゴールを祝い、ハーフウェイラインへ戻りながらイエローカードを受けた。
試合再開前、ヴィニシウスは抗議のため審判のもとへ駆け寄った。シャツを口元まで引き上げていたプレスティアーニが人種差別的な発言をしたとされる。UEFAは調査継続中であることを明かし、このアルゼンチン人選手に対し暫定的に1試合の出場停止処分を科すことを発表した。これにより、サンティアゴ・ベルナベウで行われる決勝トーナメントプレーオフの2ndレグ出場が不可能となる。
エスタディオ・ダ・ルスでの事件についてモウリーニョが語ったこと
プレスティアニは自身に対する告発を否定し、ヴィニシウスに対して人種差別的な言葉ではなく同性愛者差別的な言葉を使ったと主張。一方モウリーニョはエスタディオ・ダ・ルスでの激闘後、レアルのスーパースターウインガーが挑発的な行動を取ったと述べた。
当時彼はこう語った。「あのようなゴールを決めたら、敬意を持って祝うものだ。プレスティアーニとビニシウスの間で交わされた言葉については、私は中立でありたい。それについてはコメントしない」
「彼が人種差別について議論していた時、私はこのクラブ史上最も偉大な人物は黒人（エウゼビオ）だと伝えた。このクラブが人種差別的であるはずがない。もし彼の頭の中でそれが関連しているなら、ここはベンフィカだ。何かがおかしい。なぜならどのスタジアムでも起きているからだ。ヴィニシウスがプレーする全てのスタジアムで何かが起こる。常にそうだ」
元チェルシーのスター選手ミケル、モウリーニョのコメントに反応
元ナイジェリア代表ミケルは、プレミアリーグの強豪チェルシーでモウリーニョ監督の下でプレーした経験を持つが、自身のポッドキャスト「Obi One Podcast」でこう語った。「私が昔のボス、監督から聞きたかったのは『確かに調査中だが、そこに人種差別は存在しない。そんなものは許されない。結論が出るまで待とう。そんなものはあってはならない』という言葉だった」
「それなのに彼が『ああ、ヴィニシウスJr.はあんな祝い方をすべきじゃなかった』なんて発言するなんて、ジョゼ・モウリーニョとしては実に不器用なコメントだ。彼自身が一番よく分かっているはずだ。『俺はここで失敗した』と。彼は非常に賢い男だ。そのことを自覚している」
ミケルは続けた。「彼が謝罪していない理由はわからないが、いずれ声明を出すだろう。ジョゼ・モウリーニョとプレーした者で、彼を悪く言う者はいない。特に人種差別に関しては、ゼロだ。絶対にゼロだ」
「彼が真っ先に『俺が失敗した。試合直後で感情が高ぶっていた。発言内容を考えず、何を言うかも考えていなかった』と言うだろう。経験豊富な監督であり賢い男だ。言うべきことを理解している。あの声明は甚大、甚大、極めて重大な過ちだ」
プレスティアーニはUEFAから長期の出場停止処分を受ける恐れがある
モウリーニョ監督はその後、この件について議論することを拒否し、試合後のインタビューへの反発について問われると「コメントは差し控えたい。繰り返すが、全員にとって困難な状況だった。その困難さの程度は明言しない。今日は全員がプロとして職務を全うできた」と述べた。
リスボンでの退場処分によりベンチ入り禁止処分中のため、今週のベンフィカ対レアル・マドリード戦前の記者会見は行わない。プレスティアーニも同試合を欠場する見込みで、有罪判決が下れば欧州サッカー連盟から10試合の出場停止処分を受ける可能性がある。
