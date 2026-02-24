ジョゼ・モウリーニョ、ヴィニシウス・ジュニオールの「不器用な」発言で「大失敗」　元チェルシーの教え子がベンフィカ監督に謝罪を促す

プレスティアニは自身に対する告発を否定し、ヴィニシウスに対して人種差別的な言葉ではなく同性愛者差別的な言葉を使ったと主張。一方モウリーニョはエスタディオ・ダ・ルスでの激闘後、レアルのスーパースターウインガーが挑発的な行動を取ったと述べた。

当時彼はこう語った。「あのようなゴールを決めたら、敬意を持って祝うものだ。プレスティアーニとビニシウスの間で交わされた言葉については、私は中立でありたい。それについてはコメントしない」

「彼が人種差別について議論していた時、私はこのクラブ史上最も偉大な人物は黒人（エウゼビオ）だと伝えた。このクラブが人種差別的であるはずがない。もし彼の頭の中でそれが関連しているなら、ここはベンフィカだ。何かがおかしい。なぜならどのスタジアムでも起きているからだ。ヴィニシウスがプレーする全てのスタジアムで何かが起こる。常にそうだ」