Getty/GOAL
翻訳者：
「ジャンニは民衆の男だ」― トム・ブレイディが「偉大な」FIFA会長インファンティーノを称賛、ワールドカップ改革を推進した功績を称える
インファンティーノのビジョン：世界的な成長の触媒
昨年12月の大会抽選会に参加した元クォーターバックは、サッカーが北米で新たな人気の高みに達しつつあると確信している。同イベントでブレイディはブラジル、フランス、前回優勝国のアルゼンチンなど強豪国を各グループに振り分ける役割を担った。 2026年夏を見据え、NFLで3度の最優秀選手賞を受賞した彼は、FIFAトップのインファンティーノ氏への絶大な敬意を表明。サッカーの現在の成長は、2016年以降インファンティーノ氏が推進してきたビジョンが直接もたらした成果だと述べた。
- Getty Images News
FIFA指導部への高い評価
「この変革は、トップの卓越したリーダーシップから始まっている。ジャンニが示したリーダーシップと包摂性こそがその証だ」とブレイディはインファンティーノについて語った。「ジャンニは民衆の男であり、常にサッカーの素晴らしい部分を称賛している。 彼はサッカー界に多大な貢献をしてきた。彼を知り、その人柄や体現する価値観を理解する機会を得て、それがサッカーの本質である広範な目標の中で真に発揮されていると確信した。サッカーは万人のためのものだ。私たちが愛するものを通じて、世界中の人々が繋がる機会なのだ」
ブラディがインファンティーノを「庶民の男」と評したことは、FIFA会長が実際の参加者からますます乖離していると感じる人々の間で眉をひそめさせた。 NFL のアイコンが「包括性」のビジョンを称賛する一方で、インファンティーノ氏は、ロシアの国際サッカー出場停止処分は「間違いなく」解除されるべきだと示唆し、世界的な怒りを買いました。この姿勢は、地政学的侵略に対するスポーツ界の統一的な対応を損なうと多くの人が考えています。これに加え、FIFA の政治的中立方針に違反したとされる抽選式典で、ドナルド・トランプ氏に初の FIFA 平和賞を授与するという不可解な決定も下されました。
ブレイディがインファンティーノを支持したことは、この大会が米国の国内観客に向けてどのようにマーケティングされているかの変化を浮き彫りにしている。大会は 16 都市、48 チームに拡大し、「包括性」の重視が FIFA 会長の任期における中心的なテーマとなっている。 このスポーツの統括団体と提携することで、ブレイディは、伝統的なアメリカのスポーツと「グローバルなゲーム」との隔たりを埋める一助となり、2026 年の大会がこのスポーツの歴史上、最も親しみやすく、最も注目されるイベントになるという考えを補強している。
グローバルな舞台の拡大
「FIFA抽選会に参加できて光栄でしたが、北米全域で48カ国がワールドカップに参加するという事実は、より多くの国々、より多くのファン、より幅広い観客層がこれらの素晴らしい試合と選手たちを迎え、彼らが人生をかけて目指してきたスポーツの頂点に立つ姿を見られることを意味し、非常に興奮しています」とブレイディはCGTNスポーツシーンのインタビューで語った。 「そして彼らがアメリカでそれを成し遂げ、最大の舞台で披露できる事実は本当に素晴らしい。私もその一員になれて楽しかった」
拡大には伝統主義者からの批判も存在したが、ブレイディはより多くの国々を包含する決定をワールドカップ進化の重要な一歩と捉えている。より多くのアスリートが「頂点に立つ」ための舞台を提供することは、大会の威信を高めるだけだと彼は確信している。 特にアメリカにとって、この大会は最近の敗退の失望を洗い流す機会となる。カタール大会での決勝トーナメント1回戦敗退、そしてマウリシオ・ポチェッティーノ監督就任の契機となった2024コパ・アメリカでのグループステージ敗退などだ。
- Getty Images Sport
アメリカにおけるサッカーへの関心の高まり
「アメリカでは常にサッカーへの強い需要があったと思う」とブレイディは語った。「長年にわたり、世界がこれまで見た中で最も圧倒的な強さを持つ女子代表チームを擁してきた。だから我々は競技レベルを理解している。見てごらん、アメリカの子供たちは皆サッカーをしながら育つんだ。 校庭で遊ぶか、所属するリーグで基礎を学ぶか。私はマイアミ在住だ。インテル・マイアミはアメリカを代表するMLSの強豪チームだ。リオネル・メッシが所属している。ソーシャルメディアや世界的な舞台で繰り広げられる素晴らしい試合を人々が体験することで、サッカーの人気はさらに高まっている。アメリカでのワールドカップ開催は、次世代に向けてこの流れを加速させるだろう」
マイアミにおける「メッシ効果」は、アルゼンチンのレジェンドと同じ街に住むブレイディにも明らかに響いている。8度のバロンドール受賞者がインテル・マイアミに在籍していることは、2026年大会への膨大な関心が予想される前兆となっている。 米国代表はグループDでパラグアイ、オーストラリア、欧州プレーオフ通過国と対戦。6月12日に南米勢との初戦を迎える。ポチェッティーノ監督率いるチームには、国民の熱狂に応える重圧がかかる。ブレイディにとって基盤は既に整っており、インファンティーノ会長のリーダーシップが真に歴史的なスポーツの瞬間を創出する舞台を整えている。」
広告