「この変革は、トップの卓越したリーダーシップから始まっている。ジャンニが示したリーダーシップと包摂性こそがその証だ」とブレイディはインファンティーノについて語った。「ジャンニは民衆の男であり、常にサッカーの素晴らしい部分を称賛している。 彼はサッカー界に多大な貢献をしてきた。彼を知り、その人柄や体現する価値観を理解する機会を得て、それがサッカーの本質である広範な目標の中で真に発揮されていると確信した。サッカーは万人のためのものだ。私たちが愛するものを通じて、世界中の人々が繋がる機会なのだ」

ブラディがインファンティーノを「庶民の男」と評したことは、FIFA会長が実際の参加者からますます乖離していると感じる人々の間で眉をひそめさせた。 NFL のアイコンが「包括性」のビジョンを称賛する一方で、インファンティーノ氏は、ロシアの国際サッカー出場停止処分は「間違いなく」解除されるべきだと示唆し、世界的な怒りを買いました。この姿勢は、地政学的侵略に対するスポーツ界の統一的な対応を損なうと多くの人が考えています。これに加え、FIFA の政治的中立方針に違反したとされる抽選式典で、ドナルド・トランプ氏に初の FIFA 平和賞を授与するという不可解な決定も下されました。

ブレイディがインファンティーノを支持したことは、この大会が米国の国内観客に向けてどのようにマーケティングされているかの変化を浮き彫りにしている。大会は 16 都市、48 チームに拡大し、「包括性」の重視が FIFA 会長の任期における中心的なテーマとなっている。 このスポーツの統括団体と提携することで、ブレイディは、伝統的なアメリカのスポーツと「グローバルなゲーム」との隔たりを埋める一助となり、2026 年の大会がこのスポーツの歴史上、最も親しみやすく、最も注目されるイベントになるという考えを補強している。