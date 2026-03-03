サリナ・ウィーグマン監督の最後の舞台？イングランド代表監督の去就が不透明な中、ライオンネスが2027年女子ワールドカップ制覇への挑戦を開始

しかし、そうではないと信じる理由が全くないとはいえ、このイングランド代表チームが将来を見据える中で、唯一残る大きな疑問である。ウィグマン監督の契約はワールドカップ終了時に満了し、彼女は2月の記者会見で自身の将来について「進展はない」と述べた。

「ワールドカップはまだ先の話です」と彼女は付け加えた。「以前も申し上げましたが、私たちは常に話し合いを続けており、双方が依然として非常に満足しています。今は予選突破に全力を注いでいます。予選突破を目指しており、その最善の方法は6月に達成することです。まずはそれを成し遂げましょう」

前回の大会サイクルでは、ウィーグマン監督が前回契約延長に署名したのはこの時期だった。2023年女子ワールドカップ直後の2024年1月、2025年欧州選手権予選開始直前である。 しかしユーロ2025優勝から8ヶ月が経過し、2027年女子ワールドカップ予選が火曜日のウクライナ戦で開幕する今、ヴィーグマンが次大会以降も指揮を執るかは不透明だ。

ライオンネス史上最も成功した監督は「最後の舞台」を迎えようとしているのか？それとも今後数ヶ月で決着する単なる手続き上の問題なのか？ヴィーグマンは2027年以降もイングランド代表指揮官を務めるのか？それともサッカー協会（FA）はオランダ人監督退任後の体制構築を考え始める必要があるのか？