Goal.com
ライブ
Sarina Wiegman England GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

サリナ・ウィーグマン監督の最後の舞台？イングランド代表監督の去就が不透明な中、ライオンネスが2027年女子ワールドカップ制覇への挑戦を開始

先月、イングランド女子代表監督のサリナ・ウィーグマンが、自身の契約状況が2027年女子ワールドカップに向けたチームの集中力を妨げる懸念はないかと問われた際、彼女は非常に強気な回答を示した。「全くもって集中力の妨げにはなっていない」と彼女は答えた。「全員が予選突破に全力を注いでいる。チームやスタッフの中で、その件に気を取られている者は一人もいない」

しかし、そうではないと信じる理由が全くないとはいえ、このイングランド代表チームが将来を見据える中で、唯一残る大きな疑問である。ウィグマン監督の契約はワールドカップ終了時に満了し、彼女は2月の記者会見で自身の将来について「進展はない」と述べた。

「ワールドカップはまだ先の話です」と彼女は付け加えた。「以前も申し上げましたが、私たちは常に話し合いを続けており、双方が依然として非常に満足しています。今は予選突破に全力を注いでいます。予選突破を目指しており、その最善の方法は6月に達成することです。まずはそれを成し遂げましょう」

前回の大会サイクルでは、ウィーグマン監督が前回契約延長に署名したのはこの時期だった。2023年女子ワールドカップ直後の2024年1月、2025年欧州選手権予選開始直前である。 しかしユーロ2025優勝から8ヶ月が経過し、2027年女子ワールドカップ予選が火曜日のウクライナ戦で開幕する今、ヴィーグマンが次大会以降も指揮を執るかは不透明だ。

ライオンネス史上最も成功した監督は「最後の舞台」を迎えようとしているのか？それとも今後数ヶ月で決着する単なる手続き上の問題なのか？ヴィーグマンは2027年以降もイングランド代表指揮官を務めるのか？それともサッカー協会（FA）はオランダ人監督退任後の体制構築を考え始める必要があるのか？

  • Sarina Wiegman Euro 2025 trophyGetty Images

    疑いようのない成功

    ウィグマン抜きでライオンセスを考えるのは難しい。2021年9月にこのチームの指揮を執って以来、彼女は指導者として紛れもない成功を収め、1966年に男子代表がワールドカップを制して以来の、イングランドが経験したことのない超越的な勝利をもたらした。

    初の大舞台となった2022年ホーム開催の欧州選手権では、ウェンブリー・スタジアムという聖地で記録を塗り替え延長戦の末にドイツを下し、史上初の主要タイトルを獲得。この夏はイングランド女子サッカーを変革し、その大会の遺産は今も色濃く残っている。

    しかし、ウィーグマン監督率いるライオンセスは、この信じがたい偉業に続くさらなる成功を収めている。1年後、イングランドは初の女子ワールドカップ決勝進出を果たし、さらに2025年には欧州王者の座を防衛した

    • 広告
  • Aggie Beever-Jones Sarina Wiegman England Women 2024Getty Images

    結果を超えた進歩

    ピッチ上の活躍だけが、ウィグマンの成功を物語っているわけではない。このオランダ人監督は、次世代の英国人選手を統合する素晴らしい仕事も成し遂げている。ユース代表チームのコーチ陣と見事に連携し、若手選手をシニアチームへ引き上げることに成功したのだ。

    これは共同作業の成果だ。U-23代表チームはウィグマンの就任とほぼ同時期に復活した。これはFAによる素晴らしい決断であり、U-20代表とライオンセス（女子代表）の間の橋渡しとなる重要な環境となった。ウィグマンの在任期間中、10人以上の選手がU-23代表でプレーした後、シニア代表へと昇格している

    オランダ人監督と育成システムに関わる全ての関係者との連携は極めて良好であり、それが各年代別チーム間の選手移動に関する的確な判断につながっている。また注目すべきは、代表チームからU-23に降格した選手たちが、その失望を前向きに受け止め、良い方向に活かすケースが頻繁に見られる点だ。これは良好なコミュニケーションと将来の道筋の明確な提示によってのみ達成できる成果である。

  • Sarina Wiegman 2025Getty Images

    新たな挑戦？

    総合的に見れば、FAはウィーグマンの退任を望んでいないのは確かだ。ではなぜ彼女が去る選択をする可能性があるのか？

    彼女はすでに5年以上この役職に就いており、ウィグマンが今も毎日を楽しんでいないという示唆はないものの、このスポーツに関わる者なら誰しも新たな挑戦の可能性に常に興味を抱くものだ。別の場所で指導するにせよ、全く異なる役割を担うにせよ、彼女が関心を示した新たな機会が現れたとしても、このオランダ人監督を妬む者はほとんどいないだろう。

    世界中で多くの関係者がヴィーグマンの状況に注目しているのも当然だ。この指揮官は過去3回の欧州選手権を全て制し、直近2回のワールドカップでは決勝進出を果たしている。

    イングランド移籍前のオランダ代表では変革をもたらし、自国開催の欧州選手権で前人未到の優勝を導き、国内における女子サッカーの認識を一変させた。ライオンネス（イングランド女子代表）同様、オランダ代表も今や女子サッカーの強豪国の一つであり、その大きな要因はヴィーグマンの功績にある。

    こうして彼女は二つの国を次のレベルへと導いた。三つ目の国でも同じことができるだろうか？

  • Sarina Wiegman World Cup trophy 2023Getty Images

    完璧な結末？

    完璧な「最後の舞台」が整いつつあるとも言える。2023年、ウィグマン率いるイングランド代表はワールドカップ決勝でスペインに0-1で敗れ、あと一歩及ばなかった。これは彼女がオランダ代表監督としてアメリカとの激闘の末に敗れた決勝からわずか4年後のことだ。ライオンセス（イングランド女子代表）指揮官としての最後の大会となる可能性のある今大会で、彼女には重大な未完の課題が残されている。

    もし彼女が来夏、このイングランド代表をブラジルに導き、優勝を果たせば——1966年以来となるシニア代表の最高峰での初勝利であり、イングランド女子代表史上初のワールドカップ優勝となる——まさに引退にふさわしい時ではないだろうか？

  • FBL-WOMEN-ENG-BRA-FRIENDLYAFP

    達成すべきことはまだある

    しかし、ウィグマンがこの役職で達成できることはそれだけではない。仮にイングランドがブラジルで優勝したとしても、彼女のモチベーションや目指すべき目標が尽きるわけではない。

    オリンピックという目標も残されている。これは達成が最も困難な目標の一つであり、結果として最も満足感を得られるものの一つでもある。男子サッカーのオリンピックはU-23大会だが、女子大会はシニアチームを対象としており、そのためワールドカップとほぼ同等の地位にあると見なされている。 実際、特に欧州からの出場権獲得の難しさ、そしてサッカーだけでなく多様な競技を祝う祭典としての地位を考慮すれば、一部の人々にとって最も重要な大会と言える。

    イギリス代表を率いて五輪制覇を果たすことは、ウィーグマンにとって間違いなく胸躍る目標だろう。2027年女子ネーションズリーグはUEFA所属チームにとって2028年大会の予選を兼ねており、イングランドが未だ制覇していない大会の一つでもある。全ての目標を達成したいと考えるなら、この大会も重要な意味を持つ。 この大会で好成績を収めれば、イングランドが2024年オリンピック出場権を獲得していた場合、チームGBを率いる予定だったウィーグマンは、また別の特別な成果を掴むチャンスを得られるかもしれない。

    単なるトロフィーや大会制覇だけが目的ではない。驚異的なスペイン代表、エマ・ヘイズ率いる刺激的なアメリカ代表など強豪がひしめく環境下で、全ての挑戦者を打ち倒し頂点に立つ興奮もまた存在するのだ。

  • England v Australia - Women's International FriendlyGetty Images Sport

    不確実な結果

    現時点では、この先どうなるか予測が難しい。彼女が指揮官として長く務め、成し遂げた成果を考えれば、ウィーグマンが新たな挑戦を求めて去る選択をしても不思議ではない。 一方で、過去5年間で築き上げた基盤と、このイングランド代表チームに待ち受ける可能性のある刺激的な未来を考えれば、ウィグマンが留任を希望しても不思議ではない。何と言っても、彼女はこの職務を明らかに楽しんでいるのだから。

    楽観論者は、先月の状況に関するヴィーグマンのコメントが契約延長の前兆であることを願っている。

    「今は予選突破に全力を注いでいる。6月に最善の方法で予選突破を果たす。まずはそれを達成しよう」と彼女は語った。この最後の言葉は、予選突破が決まれば契約問題がより優先度の高い課題として浮上する可能性を示唆しているのかもしれない。

    では、その時点でウィーグマンが退任を希望することが明らかになった場合はどうなるのか？彼女はイングランド移籍の際、オランダ代表に十分な事前通知を与えており、移籍の発表は実際に去る1年も前に行われた。したがってFAは、必要に応じて彼女の後任を探すという困難なプロセスを処理するため、同様の時間的余裕を持ちたいと考えているだろう。

    とはいえ現時点では、目の前の課題が最優先だ。イングランドは火曜日にウクライナと初のワールドカップ予選を戦い、土曜にはアイスランドをホームに迎える。世界王者スペインを含む厳しいグループで、ブラジル大会への自動出場権はグループ1位のみ。それ以外のチームはプレーオフ進出となる。

    ライオンズ（イングランド女子代表）はプレーオフに回ることなく、早ければ6月にも本大会出場権を確保したいところだ。それが実現すれば、イングランドはワールドカップに向けた万全の準備を整える十分な時間を確保できると同時に、FAもウィーグマン監督とチームとの将来について本格的に取り組むことができるだろう。

World Cup Qualification UEFA
ウクライナ crest
ウクライナ
UKR
イングランド crest
イングランド
ENG
0