「コリーンは何を思うだろう？」―マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ウェイン・ルーニーがブリット・アワード前夜、午前3時25分まで女性2人と飲んでいる姿を目撃される

ザ・サンが入手した写真と動画によると、40歳のルーニーはマンチェスターのホテルで開催された豪華なパーティーに出席した際、少々疲れた様子だった。当初はポップスターのカルム・スコットと共に会場にいたが、後に男性の友人や数人の女性参加者が加わった。

ある目撃者はザ・サン紙にこう語った。ルーニーは過去に不倫スキャンダルで不名誉な見出しを生んだ人物だ。「ウェインに気づいた人々は『コリーンはどう思うだろう？』と言っていた。彼女（コリーン）の姿はどこにも見当たらなかった」。さらに「ウェインは飲んでいたようだ。かなり飲んだ様子だった」と続けた。

別の目撃者は午前1時半頃、トイレから出てきたルーニーが体裁を保とうともがく様子について「ウェインはズボンのファスナーを閉められずにいた。ある瞬間、ズボンが床まで落ちそうになったが、何とか持ち直した」と証言。彼は「何度もズボンを引き上げたが、また落ちてしまう」状態だったという。

ルーニーは問題の女性たちと2時間にわたり飲酒し談笑したと報じられており、別のパーティー参加者は「女性たちと笑いながら冗談を交わしているようだった」と証言している。

ルーニーは午前3時25分を少し過ぎてその店を後にし、ホテルから一緒に外に出た女性とは別の車で移動した。サン紙は「その後彼は一人で去った。多くの人が集まる外に立って車に乗り込んだ。約8分後、タクシーが来て女性を乗せた」と伝えられている。 列に並んでいた人々は彼だと気づき、『あまり良い状態には見えなかった』と話していた」