「コリーンは何を思うだろう？」―マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ウェイン・ルーニーがブリット・アワード前夜、午前3時25分まで女性2人と飲んでいる姿を目撃される
ルーニーは解説者としてのスケジュールに空きができた期間に、ブリット・アワード前夜祭に出席した。
ルーニー夫妻には4人の子供がおり、長男のカイは現在マンチェスター・ユナイテッドの育成組織でプレーしている。ウェインはレッドデビルズの歴代最多得点者として、今もオールド・トラッフォードの象徴的存在だ。
バーミンガムとプリマスでの監督職が惨憺たる結果に終わり、指揮官復帰を延期したことで、最近は手持ち無沙汰な時間がたっぷりある。ルーニーは現在、BBCスポーツやAmazonプライムビデオなどで解説者を務めている。
プレミアリーグ最新節のテレビ出演予定がなかったルーニーは、ロンドン以外で初開催となるブリット・アワードに先立ち、マンチェスターへ向かう許可を得た。
マンチェスターのホテルでルーニーの奇行を目撃した人々が語る
ザ・サンが入手した写真と動画によると、40歳のルーニーはマンチェスターのホテルで開催された豪華なパーティーに出席した際、少々疲れた様子だった。当初はポップスターのカルム・スコットと共に会場にいたが、後に男性の友人や数人の女性参加者が加わった。
ある目撃者はザ・サン紙にこう語った。ルーニーは過去に不倫スキャンダルで不名誉な見出しを生んだ人物だ。「ウェインに気づいた人々は『コリーンはどう思うだろう？』と言っていた。彼女（コリーン）の姿はどこにも見当たらなかった」。さらに「ウェインは飲んでいたようだ。かなり飲んだ様子だった」と続けた。
別の目撃者は午前1時半頃、トイレから出てきたルーニーが体裁を保とうともがく様子について「ウェインはズボンのファスナーを閉められずにいた。ある瞬間、ズボンが床まで落ちそうになったが、何とか持ち直した」と証言。彼は「何度もズボンを引き上げたが、また落ちてしまう」状態だったという。
ルーニーは問題の女性たちと2時間にわたり飲酒し談笑したと報じられており、別のパーティー参加者は「女性たちと笑いながら冗談を交わしているようだった」と証言している。
ルーニーは午前3時25分を少し過ぎてその店を後にし、ホテルから一緒に外に出た女性とは別の車で移動した。サン紙は「その後彼は一人で去った。多くの人が集まる外に立って車に乗り込んだ。約8分後、タクシーが来て女性を乗せた」と伝えられている。 列に並んでいた人々は彼だと気づき、『あまり良い状態には見えなかった』と話していた」
ウェインはコリーンが彼の過度の飲酒を抑えたと認めた
ウェインはパートナーのコリーンが自身の過度の飲酒癖を抑制する手助けをしてくれたと認めている。彼はこう語った。「彼女がそばにいなかったら、俺は死んでいただろうと心から信じている。過去にはよく知られているような過ちも犯したし、あれこれあったが、俺は時々少し変わってしまう。彼女はそんな俺を正しい道に導き続けてくれた。20年以上もそうしてきたんだ」
「友達と遊びに出かけ、夜を楽しみたかった。だが度を越した。あの頃はアルコールにひどく苦しんでいた。誰にも頼れないと思った。誰にも負担をかけたくなかったからだ」
幼なじみの恋人ウェインとの関係は時に「困難」だったとコリーンは認めるが、「愛は常にあったのだから、なぜ諦める必要がある？」と語る。「愛が残っているなら、関係を修復できるか試してみればいい。私たちはそれを表に出さず、密室で戦ってきた。時には戦いであり、困難だった。 世間の目には報道される部分しか映らない。私たちの生活の実態は誰も知らない」
最近のインタビューで、夫が自分を「口うるさい」と思うかどうか尋ねられた彼女はこう付け加えた。「彼はおそらくそう言うでしょう。でも私は、時には彼に言うべきことがあると思うの。人生には浮き沈みがあるし、様々なことが起こる。でも若い頃から一緒にいるからこそ、お互いのことを知り尽くしている。私たちはチームなの。変わったとは言わないわ。変わったのは私たちの周りの環境だと思う」
ルーニー家がディズニー+のドキュメンタリーに出演予定
ウェインは、最新の夜遊びの後、さらに説明を求められるかもしれない。ルーニー一家がディズニー+のドキュメンタリーシリーズに出演し、彼らの私生活に迫る予定だ。世界的なストリーミング大手との間で1000万ポンド（約13億円）の契約が合意されたと報じられている。
