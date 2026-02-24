Getty/GOAL
クリスティアーノ・ロナウド、冬季五輪での大転倒から退院したアメリカ人スキーヤー、リンジー・ボーンに心温まるメッセージを送る
ヴォンが5回の手術を受ける中、切断への懸念が和らぐ
ある時点では、ボーンが足を失う可能性が懸念され、切断が現実味を帯びていた。しかし、医療界の第一人者たちの尽力により、彼女は完全回復への道を歩み始めた。
ヴォンが金メダル獲得への新たな挑戦を開始してからわずか13秒後、北イタリアの山岳地帯で恐ろしい光景が展開された。その後彼女はヨーロッパで4回の大手術を受け、さらに母国アメリカでも手術を受けた。トム・ハケット医師の尽力により、ヴォンが四肢を失う事態を防げたことが称賛されている。
ボン、恐ろしいクラッシュで負った負傷について説明する
ソーシャルメディアに投稿された感動的なメッセージの中で、ついに退院できた41歳のボーンは、オリンピック開幕の数週間前に膝の靭帯損傷を負った自身の重傷についてこう語った。「複雑な脛骨骨折に加え、腓骨頭も骨折し、すべてが粉々でした。特に複雑だったのはコンパートメント症候群を併発していたからです」 コンパートメント症候群とは、身体の一部に過度の外力が加わり、血液が滞留して圧迫状態になる症状だ。これにより筋室内の筋肉・神経・腱などが圧迫され、組織が壊死する。トム・ハケット医師が私の脚を救ってくれた。切断を免れたのだ。
彼は筋膜切開術という処置を行い、脚の両側を切開して圧迫を解放し、私を救ってくれた。私は常に「全てには理由がある」と話している。もしこの事故で前十字靭帯を損傷していなければ（いずれにせよ損傷していたが）、トム（ハケット）はそこにいなかっただろうし、私の脚を救うこともできなかった。 彼には本当に感謝している。6時間に及ぶ再建手術は見事に成功した。手術による失血でヘモグロビン値が極端に低下したため、入院期間は予想より長引いた。
「本当に苦しかった。痛みが少し抑えきれず、輸血が必要になった。それが大きく助けとなり、回復の兆しが見えて、今は退院している。 今は車椅子生活で、ほとんど動けません。右足首も骨折したため、しばらく車椅子が必要でしょう。近いうちに松葉杖に移れることを願っていますが、状況次第です。少なくとも2ヶ月は松葉杖を使う見込みです。でもリハビリにはすぐに取り掛かり、できることを一歩ずつ進めていきます。いつも通り、一歩ずつね。」
ロナウドが「レジェンド」ヴォンに応援メッセージを送る
ボンへの応援メッセージが殺到し、ポルトガルのスーパースター、ロナウドも激励の言葉を送った。サウジ・プロリーグのアル・ナセルで現役を続ける元マンチェスター・ユナイテッド／レアル・マドリードのFWは、40歳を超えても最高峰で戦い続ける意味を誰よりも理解している。
5度のバロンドール受賞者は、ボンの投稿へのコメント欄でこう述べた。「チャンピオンとは、勝利した瞬間と、決して諦めない瞬間によって定義される。リンジー・ボンよ、君が征服した山々は、君が持つ強さに決して及ばない。戦い続けろ。伝説は必ず立ち上がる」
過酷な2週間の手術と治療を経て、フォンは帰国を喜んでいる。長期のリハビリプログラム開始にあたり彼女はこう付け加えた。「今はリハビリに集中し、数週間で車椅子から松葉杖へ移行する段階へ進む。
「全ての骨が癒えるまで約1年かかる。その後、金属製インプラントを全て除去するか判断し、再度手術を受けて前十字靭帯（ACL）を最終的に修復する。長い道のりだが必ず乗り越える。少なくとも退院できた。みんな、愛してるよ」
サッカー史上最高の選手ロナウド、41歳になってもなお健在だ
ロナウドは記録を塗り替えるキャリアの中で重傷を免れてきた。そのおかげで41歳を超えても現役を続けられ、この不老のストライカーは衰えを知らない。2026年ワールドカップのポルトガル代表入りを目指し、中東でのストライキ行動を経て、今度はMLSでリオネル・メッシと共演する可能性も囁かれる移籍が噂されている。
