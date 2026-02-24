クリスティアーノ・ロナウド、冬季五輪での大転倒から退院したアメリカ人スキーヤー、リンジー・ボーンに心温まるメッセージを送る

ソーシャルメディアに投稿された感動的なメッセージの中で、ついに退院できた41歳のボーンは、オリンピック開幕の数週間前に膝の靭帯損傷を負った自身の重傷についてこう語った。「複雑な脛骨骨折に加え、腓骨頭も骨折し、すべてが粉々でした。特に複雑だったのはコンパートメント症候群を併発していたからです」 コンパートメント症候群とは、身体の一部に過度の外力が加わり、血液が滞留して圧迫状態になる症状だ。これにより筋室内の筋肉・神経・腱などが圧迫され、組織が壊死する。トム・ハケット医師が私の脚を救ってくれた。切断を免れたのだ。

彼は筋膜切開術という処置を行い、脚の両側を切開して圧迫を解放し、私を救ってくれた。私は常に「全てには理由がある」と話している。もしこの事故で前十字靭帯を損傷していなければ（いずれにせよ損傷していたが）、トム（ハケット）はそこにいなかっただろうし、私の脚を救うこともできなかった。 彼には本当に感謝している。6時間に及ぶ再建手術は見事に成功した。手術による失血でヘモグロビン値が極端に低下したため、入院期間は予想より長引いた。

「本当に苦しかった。痛みが少し抑えきれず、輸血が必要になった。それが大きく助けとなり、回復の兆しが見えて、今は退院している。 今は車椅子生活で、ほとんど動けません。右足首も骨折したため、しばらく車椅子が必要でしょう。近いうちに松葉杖に移れることを願っていますが、状況次第です。少なくとも2ヶ月は松葉杖を使う見込みです。でもリハビリにはすぐに取り掛かり、できることを一歩ずつ進めていきます。いつも通り、一歩ずつね。」