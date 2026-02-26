Getty
クリスティアーノ・ロナウド、スペインのアルメリアFCに出資。クラブオーナーとしての野望を追求するCR7
レアル・マドリードの象徴ロナウド、スペインサッカー界に復帰
5度のバロンドール受賞者であるロナウドは、サンティアゴ・ベルナベウでの伝説的な活躍期にアルメリアと対戦したことがある。この期間、彼は438試合で450得点を記録した。今回の取引の財務条件は明らかにされていないが、「長期的な戦略的投資」を行ったと伝えられている。
アルメリア公式ウェブサイト声明：「クリスティアーノ・ロナウドは、CR7 SAの子会社であるCR7スポーツ・インベストメンツを通じてUDアルメリアの株式25％を取得した。これはクラブとポルトガル人実業家の投資ポートフォリオの継続的拡大における重要な一歩である。
「本契約は、モハメド・アル・ケレイジ会長が経営する複合企業体SMCグループによる、当組織の国際的拡大戦略の一環である」
所有権は、ロナウドの壮大な計画の重要な要素として長年位置づけられてきた
アルメリアは2025年5月、サウジアラビアの投資グループによる買収の対象となった。史上最高のロナウドは現在、アル・ナセルで中東のクラブ活動を続けており、世界サッカー界で最も高額な契約を結んでいる。
41歳ながら衰えを知らない彼は、記録を塗り替えるキャリアを終えた後、オーナー業への進出を望んでいると以前から語っている。1989年に創設されたばかりのクラブへの出資について、彼はこう述べている。「ピッチの外でサッカーに貢献したいという野望を長年抱いてきました。UDアルメリアは強固な基盤と明確な成長可能性を秘めたスペインのクラブです。 クラブを率いるチームと協力し、新たな成長段階を支えたい」と語った。
アルメリアのモハメド・アル・ケレイジ会長はロナウドの参画を歓迎し、声明で次のように述べた。「彼はピッチ上で最高の選手と評されている。スペインのリーグを熟知しており、我々がチームとユースアカデミーの両面で構築しているものの可能性を理解している」
アルメリアは2024年にラ・リーガから降格した。しかし現在セグンダ・ディビシオンで3位（首位ラシン・サンタンデールに2ポイント差）に位置し、昇格争いを続けている。
ロナウドの存在感、人脈、そして資金調達能力は、パワーホース・スタジアムにとって大いに歓迎されるだろう。CR7が歴史的な得点記録を残したスパイクを完全に脱ぐ前に、他のクラブへの投資を行う可能性も残されている。
ロナウド、レクスハムでレイノルズとマックの二人に続く活躍が期待される
元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイト、ルイ・サハは以前、北ウェールズでハリウッドのスーパースターたちと同じ道を歩むポルトガルのアイコンについてこう語っている。「クリスティアーノ・ロナウドはレックサムでライアン・レイノルズの足跡を辿れば、大成功を収めるだろう。クリスティアーノほど優れたプロモーターは世界に存在せず、それはクラブのレベルに関わらず驚異的な効果をもたらす」
ソーシャルメディアは巨大な機械であり、クリスティアーノに匹敵する者はいない。彼は世界最大のスターであり、引退後に何をするにせよ人々は追随するだろう。彼はアル・ナセルに1年で2000万人のフォロワーをもたらした。もしクラブを買収すれば、その影響はさらに大きくなるだろう。
「ライアン・レイノルズとロブ・マッケルヘニーはレックサムで即座に大きな影響力を発揮し、選手獲得に多額の資金を投入できた。その後彼らが成し遂げた成功は目に見えている。クリスティアーノ・ロナウドがクラブ買収を決断するなら、スポーツディレクターとして喜んで加わりたい！」
ロナウドがムバッペとモドリッチに続き、ステークホルダークラブに加入
ロナウドはキリアン・ムバッペ、ルカ・モドリッチ、ヴィニシウス・ジュニオール、フアン・マタらと同様に、クラブの株式を保有する選手となった。このリストは近い将来さらに増える可能性がある。レアル・マドリードのもう一人のレジェンド、セルヒオ・ラモスが、幼少期を過ごしたセビージャでの買収交渉を試みているからだ。
