クリスティアーノ・ロナウド、スペインのアルメリアFCに出資。クラブオーナーとしての野望を追求するCR7

アルメリアは2025年5月、サウジアラビアの投資グループによる買収の対象となった。史上最高のロナウドは現在、アル・ナセルで中東のクラブ活動を続けており、世界サッカー界で最も高額な契約を結んでいる。

41歳ながら衰えを知らない彼は、記録を塗り替えるキャリアを終えた後、オーナー業への進出を望んでいると以前から語っている。1989年に創設されたばかりのクラブへの出資について、彼はこう述べている。「ピッチの外でサッカーに貢献したいという野望を長年抱いてきました。UDアルメリアは強固な基盤と明確な成長可能性を秘めたスペインのクラブです。 クラブを率いるチームと協力し、新たな成長段階を支えたい」と語った。

アルメリアのモハメド・アル・ケレイジ会長はロナウドの参画を歓迎し、声明で次のように述べた。「彼はピッチ上で最高の選手と評されている。スペインのリーグを熟知しており、我々がチームとユースアカデミーの両面で構築しているものの可能性を理解している」

アルメリアは2024年にラ・リーガから降格した。しかし現在セグンダ・ディビシオンで3位（首位ラシン・サンタンデールに2ポイント差）に位置し、昇格争いを続けている。

ロナウドの存在感、人脈、そして資金調達能力は、パワーホース・スタジアムにとって大いに歓迎されるだろう。CR7が歴史的な得点記録を残したスパイクを完全に脱ぐ前に、他のクラブへの投資を行う可能性も残されている。