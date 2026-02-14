Getty
クリスティアーノ・ロナウドはいつ引退するのか？ポルトガル代表監督ロベルト・マルティネスが、CR7の選手生活が「延々と続く」理由を解説
ロナウドは依然として絶好調だ
現在は比較的弱体なサウジ・プロリーグでプレーしているが、元マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリードのスーパースターは、今シーズンもアル・ナセルでリーグ戦18試合17得点を記録するなど、依然として高いレベルでプレーを続けており、クラブと代表での通算得点は驚異的な960以上に達している。 また、彼は最高の体調を維持することに大きな誇りを持っており、そのおかげで40歳の誕生日をはるかに超えても活躍を続けています。マルティネスの見解では、彼が望む限り、その活躍は続くでしょう。
ロナウドは「延々と」続けるのか？
ロナウドが引退する時期について問われたポルトガル代表監督はBBCにこう語った。「あらゆる統計データは把握している。身体能力が低下している選手を分析するならば、彼は該当しない。彼の身体能力は、いつまでも現役を続けられる選手のそれだ」 むしろ問題は、本人が引退のタイミングをどう判断するかだ。彼は非常に自己批判的な選手だ。チームに貢献できなくなったと感じた時、自ら引退を決断するだろう」
CR7は「まさに模範」
マルティネス監督は、ポルトガルを代表する偉大な選手を指導することについて尋ねられ、「非常に簡単です。なぜなら、彼は高い基準を持ち、仕事に対する期待が高く、サッカーに献身的だからです。彼は、ポルトガルと代表チームを代表する選手として、まさに模範となる存在です。そして、代表チームで 21 年間プレーしてきた今、彼は明らかに適応し、調整しています。
監督はロナウドを起用し続けることで批判も受けているが、彼はその決定を擁護し、次のように付け加えた。「彼はゴールゲッターであり、我々にとって重要な選手だ。そして、今の彼という選手こそが、私にとって重要なのだ。 代表監督として、過去30試合で25得点を挙げている選手を起用するのは…過去の功績ゆえではなく、現在の活躍が理由だ」
ロナウドが「近いうちに」引退へ
しかし、このゲームの象徴的存在が遂に引退する日が、ゆっくりと近づいているようだ。キャリア通算1000ゴールという前人未到の記録を達成したいと望みながらも、ポルトガル代表歴代最多得点者は「近い将来」引退すると認めた。2025年11月、引退時期を問われたロナウドはこう語った。 「正直に言うと、近い将来と言っても、おそらくあと1、2年は現役を続けるだろう」
12月にはこう付け加えた。「情熱は衰えていないし、続けたい。中東でもヨーロッパでも、どこでプレーするかは問題じゃない。サッカーを楽しむ気持ちは変わらず、続けたいんだ。目標は分かっているだろう？トロフィーを勝ち取り、皆が知っているあの数字［1000ゴール］に到達することだ。怪我さえしなければ、必ず達成する」
