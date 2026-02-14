クリスティアーノ・ロナウドはいつ引退するのか？ポルトガル代表監督ロベルト・マルティネスが、CR7の選手生活が「延々と続く」理由を解説

マルティネス監督は、ポルトガルを代表する偉大な選手を指導することについて尋ねられ、「非常に簡単です。なぜなら、彼は高い基準を持ち、仕事に対する期待が高く、サッカーに献身的だからです。彼は、ポルトガルと代表チームを代表する選手として、まさに模範となる存在です。そして、代表チームで 21 年間プレーしてきた今、彼は明らかに適応し、調整しています。

監督はロナウドを起用し続けることで批判も受けているが、彼はその決定を擁護し、次のように付け加えた。「彼はゴールゲッターであり、我々にとって重要な選手だ。そして、今の彼という選手こそが、私にとって重要なのだ。 代表監督として、過去30試合で25得点を挙げている選手を起用するのは…過去の功績ゆえではなく、現在の活躍が理由だ」