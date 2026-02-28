Getty/GOAL
クリスティアーノ・ロナウドがレアル・マドリードのウインガー、ロドリゴの最大の後悔の原因である理由
ロナウドはレアル・マドリードで9年間にわたり歴史を塗り替えた
5度のバロンドール受賞者であるロナウドは、2009年から2018年にかけてマドリードで9年間の輝かしいキャリアを築いた。サンティアゴ・ベルナベウでの在籍期間中、彼は歴史を塗り替え、レアル・マドリードの歴代最多得点者となった。438試合の出場で450得点を記録した。
ロナウドはレアルに2度のリーガ優勝と4度のチャンピオンズリーグ制覇をもたらし、史上最高の選手としての地位を確固たるものにした。永遠のライバルであるリオネル・メッシとは頻繁に対決を繰り広げた。気まぐれなアルゼンチン人選手はバルセロナで輝きを放っていた。
ロドリゴは、CR7（クリスティアーノ・ロナウド）と共に出場する機会が一度もなかったことに失望している。
CR7はセリエAの強豪ユヴェントスへの驚異的な移籍を完了させ、ベルナベウに別れを告げた。ロドリゴのスペイン移籍はその夏に正式決定したが、18歳になるまで12ヶ月待たなければ正式に移籍手続きを進めることはできなかった。才能あるブラジル人選手がマドリードに到着した頃には、ロナウドの姿はとっくになくなっていた。
これはロドリゴにとって今も悔やまれる点だ。彼はブラジルYouTubeチャンネル「Lives do Jon」でサッカー人生最大の後悔をこう語っている。「クリスティアーノ・ロナウドとプレーしたかったが叶わなかった。彼は僕のロールモデルだから残念だ。ずっと憧れてきた存在だから」
ロドリゴはロナウドの輝かしい足跡を継ぐ使命を託され、マドリードの戦力として徐々に定着していった。その潜在能力は開花し、過去3シーズンで二桁得点を記録している。
現在25歳のこの俊足の南米選手は、同胞のヴィニシウス・ジュニオールやワールドカップ優勝経験を持つフランス代表キリアン・エムバペらと共に攻撃陣の要として活躍している。
ロドリゴがチャンピオンズリーグ出場停止処分を受けた理由
今シーズンは負傷が彼の成長を幾分阻み、さらに時期尚早な欧州大会出場停止処分も直近で科せられた。ロドリゴはレアル・マドリードのチャンピオンズリーググループステージ最終戦、ベンフィカ戦で退場処分を受けた。
この劇的な試合の終盤、ウクライナ人GKアナトリー・トルビンがエスタディオ・ダ・ルスでホームゴールを決めた直後、ロドリゴは過剰な時間稼ぎとみなした行為に抗議した。
主審に抗議した彼はイエローカードを受けた。ロドリゴは口を慎めず、ピッチから退場させられ、その後2試合の出場停止処分を受けた。これにより、レアルがすぐにベンフィカと対戦する決勝トーナメントプレーオフの両試合に出場できなくなった。
この試合で観客席に追いやられたことについて、彼はこう語った。ビニシウスが活躍し、レアルが3-1の合計スコアで勝利したこの試合は多くの見出しを生んだ。「もう怪我は治っている。第2戦には出場できる状態だった。 「レフェリーに抗議したから出場停止になったんだ。あと1分だけ時間をくれと頼んだらイエローカードを出された。それで『冗談だろ』と言ったら、その一言で2試合の出場停止処分を受けた。信じられない話だ」
移籍情報：プレミアリーグ各クラブがロドリゴ獲得に熱心
ロドリゴのレアル・マドリードにおける長期的な将来性は疑問視され続けており、移籍市場が訪れるたびに退団説が浮上している。2025年の移籍市場ではこう反応した。「慣れっこだよ。毎年『退団する』って言われるんだから。移籍期間中は毎週違うチームに移籍するって噂が流れたんだ」
「家族や友人と冗談を言い合ってたよ。『見てよ、今日はこのチーム、明日はあのチーム』ってね。毎週違うクラブの名前が挙がるけど、精神的には全く動じてなかった。このユニフォームを着る限り、毎日全力を尽くし続ける」
2026年夏（ワールドカップ開催時期）に向けて、チェルシー、リバプール、アーセナルといったプレミアリーグの強豪クラブが、スペインの首都でプレーするロドリゴの動向を注視していると報じられており、さらなる関心が示されている。
