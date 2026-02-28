クリスティアーノ・ロナウドがレアル・マドリードのウインガー、ロドリゴの最大の後悔の原因である理由

CR7はセリエAの強豪ユヴェントスへの驚異的な移籍を完了させ、ベルナベウに別れを告げた。ロドリゴのスペイン移籍はその夏に正式決定したが、18歳になるまで12ヶ月待たなければ正式に移籍手続きを進めることはできなかった。才能あるブラジル人選手がマドリードに到着した頃には、ロナウドの姿はとっくになくなっていた。

これはロドリゴにとって今も悔やまれる点だ。彼はブラジルYouTubeチャンネル「Lives do Jon」でサッカー人生最大の後悔をこう語っている。「クリスティアーノ・ロナウドとプレーしたかったが叶わなかった。彼は僕のロールモデルだから残念だ。ずっと憧れてきた存在だから」

ロドリゴはロナウドの輝かしい足跡を継ぐ使命を託され、マドリードの戦力として徐々に定着していった。その潜在能力は開花し、過去3シーズンで二桁得点を記録している。

現在25歳のこの俊足の南米選手は、同胞のヴィニシウス・ジュニオールやワールドカップ優勝経験を持つフランス代表キリアン・エムバペらと共に攻撃陣の要として活躍している。