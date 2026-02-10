Getty Images
クリスタル・パレス、移籍希望のジャン＝フィリップ・マテタに重大な手術決断 膝負傷でACミラン移籍が頓挫
マテタは手術を回避した
南ロンドンのクラブからの移籍を画策していたマテタは、移籍期限最終日に劇的な展開でセルハースト・パーク残留を決めた。 手術による根本的な治療を検討するとの報道もあったが、追加の医療意見を踏まえ、手術の必要はないと判断された。28歳の選手は昨年11月に負傷したにもかかわらず痛みをこらえながらプレーを続けてきたが、直近2試合は欠場している。
グラスナーがマテタの最新情報を伝える
水曜夜のバーンリー戦を前にした記者会見で、オリバー・グラスナー監督はマテタに関するクラブの計画を明かし、負傷が「当初懸念されたほど深刻ではない」ことを確認した。
「手術の必要はない。負傷は当初懸念されたほど深刻ではない。複数の医師や専門家の見解では、膝の状態は手術よりも適切な方法で対処できると判断された」と彼は説明した。「一定期間の離脱は避けられないため、2週間か3週間か4週間かは断言できないが、手術不要という点は非常に前向きだ。早期復帰を願っている」
「残念な出来事だったが、彼は今後数ヶ月を前向きに捉えている。全ての専門家と当クラブ医療部門の助言を踏まえた最終判断が下されたことは彼にとって良いことだ。リハビリはここトレーニンググラウンドで実施する。
選手を取り巻く騒動が大きくなると、様々な状況で最高のパフォーマンスを発揮できなくなるケースが非常に多い。彼にとって重要なのは、少なくとも夏まではクリスタル・パレスの選手であることが明確になったことだ。現時点で手術の必要がない以上、今後数週間の行動方針は明らかだ。明確さが最も重要な要素である」
ワールドカップの夢はまだ消えていない
手術を受けることは、マテタがディディエ・デシャン監督率いるフランス代表のワールドカップメンバー入りを果たす可能性に深刻な影響を与え、さらに夏の移籍市場での移籍実現の可能性も損なう恐れがあった。実際、ACミランへの移籍が失敗に終わったことがその証拠である。 体調が回復次第、彼は再びイーグルスの先発メンバー入りを目指し、アメリカ・カナダ・メキシコ開催の大会への切符を掴むべく奮闘するだろう。ただし、4800万ポンド（約6600万ドル）の新加入選手ヨルゲン・ストランド・ラーセンとのポジション争いが待ち受けている。
マテタはまだフィットしていない
グラスナー監督は、フランス人選手がトレーニングに復帰するまで、あと2週間は離脱状態が続くと付け加えた。「いいえ、（彼は完全なトレーニングには参加していません）。 大腿四頭筋と膝周囲の筋肉を強化し、より多くのサポートを得られるようにする必要があります。これが膝にリスクを伴わない最善の方法だと説明されました。少なくとも今後2週間はトレーニングに参加せず、その後は段階的に復帰しますが、常に膝の状態を観察しながら進めます」
かつてファンのお気に入りだったマテタは、移籍を試みたことで最近の試合では自チームのサポーターから蔑称を伴うチャントを浴びせられてきたが、グラスナー監督はパレスのサポーターが彼を再び支えてくれることを期待している。「ファンには常に全選手とチームを応援してほしい」と彼は続けた。 「誰しも、選手やスタッフ、監督が永遠に在籍し続けるとは期待できない。だが、イーグル（クラブのシンボル）を身にまとう時は全員が全力を尽くすことを期待できる。JP（マテタ）が再びイーグルのユニフォームを着る時、彼が全力を尽くすことは100％確信している。彼は最高のサポートに値する」
「クリスタル・パレスへの貢献を評価する限り、我々のファンは最善の方法で彼を応援すると確信している。決断に失望することはあっても、『これから先を見据えよう』と言う時もある。過去に固執すれば未来に影響は及ばない。 パレスのファンにとって重要なのは、一線を画して『確かにこうした出来事があった。彼の行動に不満はあるかもしれないが、彼には再起の機会が与えられるべきだ。全力を尽くせば我々の支援を得られる』と宣言することだ。これが私の人生観であり、我々のファンもそうするだろう」
