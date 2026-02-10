グラスナー監督は、フランス人選手がトレーニングに復帰するまで、あと2週間は離脱状態が続くと付け加えた。「いいえ、（彼は完全なトレーニングには参加していません）。 大腿四頭筋と膝周囲の筋肉を強化し、より多くのサポートを得られるようにする必要があります。これが膝にリスクを伴わない最善の方法だと説明されました。少なくとも今後2週間はトレーニングに参加せず、その後は段階的に復帰しますが、常に膝の状態を観察しながら進めます」

かつてファンのお気に入りだったマテタは、移籍を試みたことで最近の試合では自チームのサポーターから蔑称を伴うチャントを浴びせられてきたが、グラスナー監督はパレスのサポーターが彼を再び支えてくれることを期待している。「ファンには常に全選手とチームを応援してほしい」と彼は続けた。 「誰しも、選手やスタッフ、監督が永遠に在籍し続けるとは期待できない。だが、イーグル（クラブのシンボル）を身にまとう時は全員が全力を尽くすことを期待できる。JP（マテタ）が再びイーグルのユニフォームを着る時、彼が全力を尽くすことは100％確信している。彼は最高のサポートに値する」

「クリスタル・パレスへの貢献を評価する限り、我々のファンは最善の方法で彼を応援すると確信している。決断に失望することはあっても、『これから先を見据えよう』と言う時もある。過去に固執すれば未来に影響は及ばない。 パレスのファンにとって重要なのは、一線を画して『確かにこうした出来事があった。彼の行動に不満はあるかもしれないが、彼には再起の機会が与えられるべきだ。全力を尽くせば我々の支援を得られる』と宣言することだ。これが私の人生観であり、我々のファンもそうするだろう」