キリアン・ムバッペのパリの街との深い絆が、レアル・マドリードのスター選手の新作ナイキ マーキュリアル ブーツに与えた影響

パリ北東部の郊外で、世界最高峰の選手の一人がサッカーの基礎を築いた。2004年、5歳で地元のクラブASボンディに加入したことが、フランス代表としてワールドカップ制覇を経験し、PSGで前人未到の成功を収めた末にレアル・マドリードへ至る道の第一歩となった。
しかしムバッペは決してルーツを忘れず、新作ナイキ マーキュリアル シグネチャーブーツは、ストリートとピッチの架け橋となる象徴的なスニーカーから着想を得て、この攻撃的選手と故郷との揺るぎない絆を体現している。
ムバペの肖像が故郷にそびえ立つ。スポンサーのナイキが、彼の幼い頃の夢の実現を祝し、集合住宅の壁面に高さ20メートルの巨大な壁画を描いたのだ。壁画には、ボールを枕代わりに使い、背番号10のフランス代表ユニフォームを着た自分を夢見る幼いムバペが描かれている。 壁画の横には「夢を愛すれば、夢もあなたを愛してくれる」というメッセージが添えられている。
今や真のスーパースターとなったムバッペは、自らのルーツを決して否定せず、ボンディに頻繁に帰郷している。地域のための新たなピッチ建設に協力し、偏見に満ちたフランスの大都市郊外を烙印づける否定的な報道や固定観念に直面しながらも、郊外（バニュイユ）での生活を擁護し続けている。
もちろん過去にも数々のシグネチャーモデルを履いてきたが、2019年のナイキ製『ボンディ・ドリームズ』は、彼が育った街路へのオマージュを捧げた一足だった。
2020年、ムバッペは『ザ・プレイヤーズ・トリビューン』誌に「ボンディの子供たち」とフランスの「郊外の子供たち」に向けた心温まる公開書簡を寄稿した。これは彼が自らのルーツをいかに大切に思い、出身地のイメージを変えたいと強く願っているかを示すものだ。
「私たちの地域は、フランス、アフリカ、アジア、アラブ、世界のあらゆる地域から集まった文化が驚くほど混ざり合う場所です」と彼は記した。「フランス国外の人々は郊外を常に悪いイメージで語りますが、ここ出身でなければ本当のところは理解できません。
『チンピラ』なんて言葉は、あたかもここで生まれたかのように語られる。だがチンピラは世界中にいる。苦労している人々も世界中にいる…子供の頃、近所で一番強そうな男たちが祖母の買い物を運ぶ姿を見ていた。ニュースではそんな文化の一面は決して映さない。悪いことばかりが報じられ、良いことは決して語られない」
ムバッペの最新シグネチャーモデル「マーキュリアル」が再びルーツに立ち返った。今回は、スーパースターが輝かしいキャリアの第一歩を踏み出した当時、フランスの首都で人々の想像力を掻き立てた一足のトレーナーからインスピレーションを得ている。
新デザインは「TN7」の愛称で知られるエアマックスプラス7を基にしている。2004年に登場したこのカルト的な名作は西ヨーロッパ、特にパリで象徴的な存在となった。オリジナルシューズの独特な外観はフロントガラスに歪む水滴をイメージしたもので、これがムバッペの新スパイクにも再現されている。
鮮烈なプラム、シルバー、ライムグリーンのカラーウェイで登場した彼の新たなシグネチャーモデル「マーキュリアル」は、ナイキが「再構築されたTNのアイコングラフィックス」と表現するデザインを採用。ムバッペの『KM』ロゴも組み込まれ、ストリートウェアの美学をピッチに持ち込む。
技術面では、前足部に「エネルギーリターン」を実現する『ズームエア』を搭載。ニットアッパーは正確なタッチとコントロールを可能にし、これらはまさにムバッペを象徴する特性である。
このサッカーとストリートウェアのコラボレーションを確固たるものとするため、ナイキは記念モデルとして新たなエアマックスプラスVIIもリリースした。
このスニーカーには、目を引くカラーウェイで描かれた幻想的な雨滴模様が施され、象徴的なシルエットでピッチとストリートを繋いでいる。
最新作について語る中で、ムバッペは自身の経験に人々が自らの物語を見出せることを望んでいると強調した。おそらく夢が現実となった自身の経験からインスピレーションを得ているのだろう。
「文化とは誰にでも語りかけるものだ」と彼は語った。「この物語は、私のサッカーシューズを超えて、人々が自分自身を認識するきっかけとなるだろう」
キリアン・ムバッペ プレイヤーエディション マーキュリアル、マーキュリアル ズーム スーパーフライ 10、ズーム ベイパー 16は、nike.comにて購入可能。