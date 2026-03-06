キリアン・ムバッペのパリの街との深い絆が、レアル・マドリードのスター選手の新作ナイキ マーキュリアル ブーツに与えた影響

ムバペの肖像が故郷にそびえ立つ。スポンサーのナイキが、彼の幼い頃の夢の実現を祝し、集合住宅の壁面に高さ20メートルの巨大な壁画を描いたのだ。壁画には、ボールを枕代わりに使い、背番号10のフランス代表ユニフォームを着た自分を夢見る幼いムバペが描かれている。 壁画の横には「夢を愛すれば、夢もあなたを愛してくれる」というメッセージが添えられている。

今や真のスーパースターとなったムバッペは、自らのルーツを決して否定せず、ボンディに頻繁に帰郷している。地域のための新たなピッチ建設に協力し、偏見に満ちたフランスの大都市郊外を烙印づける否定的な報道や固定観念に直面しながらも、郊外（バニュイユ）での生活を擁護し続けている。

もちろん過去にも数々のシグネチャーモデルを履いてきたが、2019年のナイキ製『ボンディ・ドリームズ』は、彼が育った街路へのオマージュを捧げた一足だった。