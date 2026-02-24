AFP
キリアン・ムバッペが突然、レアル・マドリードの命運を分かつチャンピオンズリーグ・ベンフィカ戦から外れた理由
ムバッペが負傷のためマドリードの練習を離脱した
『レキップ』紙によると、ムバッペは火曜日のマドリードのトレーニング中に膝の故障で離脱を余儀なくされ、左脚に持続的な痛みを感じていた。その後午後に検査を受け、数時間後に結果が判明。フォワードがベンフィカ戦に出場することは「不可能」であることが明らかになった。
アルベロアは方針転換を迫られる可能性がある
火曜日の記者会見で、マドリードのアルベロア監督は、ムバッペがここ数週間この問題と闘ってきたが、明日には出場可能だと主張した。
彼は次のように述べた：「キリアンは明日プレーする準備ができている。現時点でそれが最も重要なことだ。もちろん彼はここ数週間チームに帯同しており…誰もが知っている通り、何よりも強調したいのは彼が示している献身性だ。チームメイトに対して、チームに対して、監督に対して、クラブに対して、そしてサポーターに対してだ。 キリアンが払っている多大な努力を強調することは非常に重要だと思う。彼がピッチ上で我々を助けようとしていることだ。
「彼は試合の流れを変える存在だ。どのディフェンダーも、彼と対峙する時、どんなプレーでも試合を決める力があると理解している。そして…そうだな…彼は明日の試合に万全の態勢だ。我々は彼の力を必要とするだろうし、彼は素晴らしい試合を見せてくれるはずだ」
ベンフィカ、プレスティアーニ人種差別騒動の渦中に到着
この対戦の第1戦は、試合唯一の得点を決めたビニシウス・ジュニオールがベンフィカのウイング、ジャンルーカ・プレスティアニから人種差別的な暴言を受けたと主張したことで影を落とされた。 プレスティアーニはチャンピオンズリーグ1試合の出場停止処分を暫定的に受けたが、この告発を否定。実際にはビニシウスに同性愛者差別的な暴言を吐いたと主張し、逆にブラジル人選手から「小人」と呼ばれたと反論している。この弁明は退けられ、より長期の出場停止処分が科される見込みだ。
アルベロアとゴールキーパーのティボ・クルトワは火曜日にこの件について語った。アルベロアは次のように述べた：「我々は人種差別との闘いにおいて転換点を刻む絶好の機会を得ている。常にこの人種差別との闘いの先頭に立ってきたUEFAには、単なるスローガンや試合前の立派な横断幕以上のことを行う機会がある。そして願わくば——いや、私は願っている——彼らがこの機会を掴むことを。
「我々が、私が繰り返し述べてきたように…高いレベルでプレーし、素晴らしいパフォーマンスを発揮すること。 ピッチ上で正しいプレーをし、素晴らしいパフォーマンスを発揮して試合に勝つこと。それが我々の最大の焦点だ。そこに全エネルギーと努力を注いでいる。明日も見せたいのはそれだ。それ以外のことは、明らかに我々の関知するところではない。少なくとも、そうした決定を下すのは我々の役目ではない。それはUEFAの責任だ。」
クルトワは続けた。「これまでの経緯で、多くの不適切な対応があった。人種差別や同性愛者差別など、こうした行為は決して許容できない。侮辱行為も同様に深刻だ。ヴィニは間違ったことはしていない。相手チームも我々に対して同様の祝賀行為をしてきた。結局は前を向いて進むべきだ。 祝賀行為を口実に、人種差別的行為の疑いを正当化することはできない」
次に何が来る？
マドリード対ベンフィカの2ndレグは現地時間水曜日20:00（GMT）にキックオフ。この対戦の勝者は、決勝トーナメント16強でマンチェスター・シティまたはスポルティングのいずれかと対戦する。
