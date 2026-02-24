火曜日の記者会見で、マドリードのアルベロア監督は、ムバッペがここ数週間この問題と闘ってきたが、明日には出場可能だと主張した。

彼は次のように述べた：「キリアンは明日プレーする準備ができている。現時点でそれが最も重要なことだ。もちろん彼はここ数週間チームに帯同しており…誰もが知っている通り、何よりも強調したいのは彼が示している献身性だ。チームメイトに対して、チームに対して、監督に対して、クラブに対して、そしてサポーターに対してだ。 キリアンが払っている多大な努力を強調することは非常に重要だと思う。彼がピッチ上で我々を助けようとしていることだ。

「彼は試合の流れを変える存在だ。どのディフェンダーも、彼と対峙する時、どんなプレーでも試合を決める力があると理解している。そして…そうだな…彼は明日の試合に万全の態勢だ。我々は彼の力を必要とするだろうし、彼は素晴らしい試合を見せてくれるはずだ」