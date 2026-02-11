カイ・ハヴェルツが再び負傷。アーセナルの攻撃的選手にとって、体調不良との戦いが続く悪夢のようなシーズンが続いている。

ハーヴェーツは2024-25シーズンをハムストリングの負傷から復帰を目指す形で終えた。この負傷によりシーズン最終3ヶ月を欠場していた。その後、2025-26シーズンが始まってわずか1週間で膝の故障を負い、その後4ヶ月半を治療に費やし、1月上旬に復帰を果たした。

ミケル・アルテタ監督は長期離脱後のハーヴェーツには段階的な復帰が必要だと強調していたが、このドイツ人選手に新たな懸念が生じている。