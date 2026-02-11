AFP
カイ・ハヴェルツが再び負傷。アーセナルの攻撃的選手にとって、体調不良との戦いが続く悪夢のようなシーズンが続いている。
ハーヴェーツのこれまで混乱したシーズン
ハーヴェーツは2024-25シーズンをハムストリングの負傷から復帰を目指す形で終えた。この負傷によりシーズン最終3ヶ月を欠場していた。その後、2025-26シーズンが始まってわずか1週間で膝の故障を負い、その後4ヶ月半を治療に費やし、1月上旬に復帰を果たした。
ミケル・アルテタ監督は長期離脱後のハーヴェーツには段階的な復帰が必要だと強調していたが、このドイツ人選手に新たな懸念が生じている。
ハーヴェーツが欠場する試合が増える
アスレティック誌によると、ハーヴェーツは「筋肉の負傷」を負った。この負傷が週末のサンダーランド戦（3-0勝利）でのものか、それともトレーニング中のものかは明記されていない。
ハーヴェーツは、今週木曜日のブレントフォード戦、日曜日のFAカップ・ウィガン戦、来週水曜日のウルブズ戦、そして翌週日曜日のアウェーでのトッテナム戦（ノースロンドン・ダービー）を欠場する見込みだ。
ブレントフォード戦を控えたアルテタ監督の負傷状況報告
アルテタは、ブレントフォード戦を前に、欠場する可能性のある選手の中にハーヴェーツの名前は挙げなかったが、ブカヨ・サカ、マーティン・オデゴール、レアンドロ・トロサード、マックス・ダウマンについてのみ具体的に質問を受けた。
彼は、「マックスはまだ出場できない。他の選手については、医療チームと相談する」と述べた。
アーセナルの監督は、最近足の手術を受けたミケル・メリノについても質問を受けた。彼はこう付け加えた。「医師たちは手術の結果に非常に満足している。復帰までの期間は数ヶ月と予想されているが、3ヶ月か4ヶ月か5ヶ月かはわからない」
ハーヴェーツの次なる展開は？
ハーヴェーツは今シーズン、アーセナルで全大会通算7試合に出場し、2得点2アシストを記録。特に先週のカラバオカップ準決勝第2戦で古巣チェルシーから決勝点を奪ったことが注目された。彼は今、アーセナルのシーズン終盤戦とドイツ代表のワールドカップに向けた調整期間を前に、時間との戦いを強いられている。
