エリオット・アンダーソン、マンチェスター・シティへの移籍は「決着済み」と見られる。ノッティンガム・フォレストはイングランド代表スター選手に9000万ポンドを要求する見通し。

TEAMtalk の報道によると、この大物選手の移籍に向けた準備は、かなり前から進められていた。記者 Graeme Bailey は、「率直に言って、ここ数週間、複数の情報源から、アンダーソンのシティへの移籍は決定的であると聞いている。シティは、昨年から数か月間、アンダーソンを獲得しようとしてきた。 ヒューゴ・ヴィアナが昨夏、彼を欲しい選手として選んだと聞いた」と語った。この積極的なアプローチにより、シティは最前線に躍り出て、オールド・トラッフォードの隣人を後塵を拝する結果となった。

この契約は、夏の移籍市場で最も高額なものの一つになると予想されており、ノッティンガム・フォレストは 9,000 万ポンド（1 億 2,000 万ドル）程度の移籍金を要求していると報じられています。双方から公式の確認は得られていないものの、この移籍は形式的なものだという見方が一致していると報じられています。 ベイリー氏はさらに、「サッカー界では、アンダーソンが移籍する先はシティだけだと考えられています。シティとフォレストはどちらも何も確認していませんが、契約書にサインはされていないものの、アンダーソンは自分が来シーズンどこでプレーするかをすでに知っており、それはエティハドであると思います」と付け加えています。