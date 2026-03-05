Getty Images Sport
エリオット・アンダーソン、マンチェスター・シティへの移籍は「決着済み」と見られる。ノッティンガム・フォレストはイングランド代表スター選手に9000万ポンドを要求する見通し。
マンチェスター・ユナイテッドに大きな移籍の打撃
この動きは、カゼミーロのような高齢のスター選手に代わる優先的なターゲットとして、このイングランド代表選手を指名していたマンチェスター・ユナイテッドにとって大きな打撃となった。しかし、新たにスポーツディレクターに就任したヒューゴ・ヴィアナ氏の影響力により、シティに決定的な優位性が生まれたようだ。ポルトガル人幹部は、早くも昨夏にはアンダーソンを最優先のターゲットに指定しており、クラブは、今シーズン、トップリーグを沸かせたこの多才なミッドフィールダーの獲得に執拗に動き続けてきた。
ヴィアナがフォレストのスター選手を先導する
TEAMtalk の報道によると、この大物選手の移籍に向けた準備は、かなり前から進められていた。記者 Graeme Bailey は、「率直に言って、ここ数週間、複数の情報源から、アンダーソンのシティへの移籍は決定的であると聞いている。シティは、昨年から数か月間、アンダーソンを獲得しようとしてきた。 ヒューゴ・ヴィアナが昨夏、彼を欲しい選手として選んだと聞いた」と語った。この積極的なアプローチにより、シティは最前線に躍り出て、オールド・トラッフォードの隣人を後塵を拝する結果となった。
この契約は、夏の移籍市場で最も高額なものの一つになると予想されており、ノッティンガム・フォレストは 9,000 万ポンド（1 億 2,000 万ドル）程度の移籍金を要求していると報じられています。双方から公式の確認は得られていないものの、この移籍は形式的なものだという見方が一致していると報じられています。 ベイリー氏はさらに、「サッカー界では、アンダーソンが移籍する先はシティだけだと考えられています。シティとフォレストはどちらも何も確認していませんが、契約書にサインはされていないものの、アンダーソンは自分が来シーズンどこでプレーするかをすでに知っており、それはエティハドであると思います」と付け加えています。
エティハドでの沈黙、驚異的なシュートに続く
ピッチ上では、アンダーソンが、将来の雇用主となるチームに対して、フォレストの粘り強いパフォーマンスをリードし、その実力を証明しました。グアルディオラは、モーガン・ギブス・ホワイトとアンダーソンの見事なシュートによって、チームが追いつかれてしまい、悔しい思いをした。特に、76分にアンダーソンが決めたゴールは、彼の技術的な質の高さと落ち着きを印象づけるもので、今日のリーグで最も注目されている若手英国人選手の一人であることを示していた。
この結果、シティはプレミアリーグの首位を走るアーセナルに追いつくために困難な戦いを強いられることになった。勝利を確実にするためにチームが改善すべき点について尋ねられたグアルディオラ監督は、「ゴールを決めること」と率直に答えた。カタルーニャ出身の監督はさらに、「全体的には多くの良い点があった。失点を減らしたいが、特定のプレーを分析することではない。 選手を責めることは決してない。我々は全てを尽くし、終盤と前半にチャンスも作った。流れはあった。だが何かが起こり、勝てなかった」
シーズンを左右する試練が待ち受ける
シティはフォレスト戦引き分けの失望から素早く立ち直らねばならない。今週は二つの戦線でタイトル獲得の行方を左右する一週間となる。まずはFAカップに焦点が移り、グアルディオラ率いるチームは今週土曜、セント・ジェームズ・パークでニューカッスル・ユナイテッドとの重大な一戦に臨む。しかし国内カップ戦での勝利は最初のハードルに過ぎない。 シティはその後、週半ばに控える欧州の超大一番へ備える。チャンピオンズリーグでレアル・マドリードを迎え撃つ巨人の対決だ。プレミアリーグ優勝争いでアーセナルが差を広げる中、この連続する試合は、国内と欧州の両方で支配を維持しようとするチームにとって重大な分岐点となる。
