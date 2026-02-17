Getty Images Sport
ヴィニシウス・ジュニアのゴールセレブレーションが10分間の試合中断を招く レアル・マドリードのスーパースターがチャンピオンズリーグプレーオフでベンフィカ選手を人種差別で非難
リスボンの混乱
ゴールキーパーの頭上を越える鮮やかなフィニッシュを決めた後、ビニシウスのコーナーフラッグ付近での長引く祝賀にベンフィカの選手とサポーターは激怒した。ホームチームのニコラス・オタメンディが彼に詰め寄る中、チームメイトは彼を守ろうとして別の押し合いへし合いに巻き込まれた。このウインガーは最終的に「過剰な祝賀」でイエローカードを受けた。
両チームが試合再開の準備を進め、騒動が収まったかに見えたまさにその時、ビニシウスはレフェリーのもとへ駆け寄り、プレスティアーニが自分に向けた発言を報告した。レフェリーは人種差別プロトコルに基づき試合を中断。その間、ビニシウスはレアル・マドリードのベンチに座り込み、プレー続行を拒否した。
醜い光景が延々と続く
試合は10分間の遅延を経て再開された。ピッチ各所で小競り合いが起きる中、ベンフィカのスタッフ1名がレッドカードを受け、同クラブのジョゼ・モウリーニョ監督も関与した。 キリアン・ムバッペも何らかの発言に激怒した。最終的に主審は腕を組むジェスチャーで人種差別インシデント対応プロトコルを発動。これはFIFAが2024年5月に導入したもので、3段階のプロセスを定めており、第一段階として試合を中断する。
何が言われたのか不明
テレビのリプレイ映像によると、ビニシウスはプレスティアーニの発言に反応し、シャツで口を押さえながら直ちに主審のもとへ駆け寄り、この出来事を報告した。これにより試合は中断された。 試合が中断されている数分間、ブラジル代表選手はベンチに座り、アルヴァロ・アルベロア監督がウィングと熱心に話し込んでいる姿が見られました。試合後半、ビニシウスは観客席から投げられた物体を腕に受けました。この選手が観客とのトラブルに巻き込まれたのは今回が初めてではなく、25歳の彼はスペインでもファンと何度も口論になっています。
試合後、マドリードのディフェンダー、トレント・アレクサンダー・アーノルドはチームメイトを擁護し、「嫌悪感を抱く。今夜の出来事はサッカー界にとって不名誉だ。チームにとって、この夜は台無しになった」と語った。アルベロア監督も、このフルバックの言葉を繰り返して、「ベンフィカの選手たちに聞いてください。私に質問することではありません。 何が起こったかは誰の目にも明らかだろう。ヴィニーの発言は重要ではない。何と言えばいいだろう？もちろん、我々はこうした態度と闘わなければならない。お互いを尊重しないなら、それは問題だ」
モウリーニョが激怒する中、レアルがチャンスを活かす
モウリーニョ自身も後に退場処分となった。タッチライン上で抗議したため、立て続けに2枚のイエローカードを受けたのだ。 一方、試合はホームサポーターが投げつけた物体がレアル・マドリード選手に当たるため、頻繁に中断された。元マドリード監督はこの騒動の最中にヴィニシウスと話し合ったが、試合終了まで冷静さを保てなかった。彼はマドリードでの第2戦を欠場することになり、チームは彼抜きで1点差を逆転しなければならない。
