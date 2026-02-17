テレビのリプレイ映像によると、ビニシウスはプレスティアーニの発言に反応し、シャツで口を押さえながら直ちに主審のもとへ駆け寄り、この出来事を報告した。これにより試合は中断された。 試合が中断されている数分間、ブラジル代表選手はベンチに座り、アルヴァロ・アルベロア監督がウィングと熱心に話し込んでいる姿が見られました。試合後半、ビニシウスは観客席から投げられた物体を腕に受けました。この選手が観客とのトラブルに巻き込まれたのは今回が初めてではなく、25歳の彼はスペインでもファンと何度も口論になっています。

試合後、マドリードのディフェンダー、トレント・アレクサンダー・アーノルドはチームメイトを擁護し、「嫌悪感を抱く。今夜の出来事はサッカー界にとって不名誉だ。チームにとって、この夜は台無しになった」と語った。アルベロア監督も、このフルバックの言葉を繰り返して、「ベンフィカの選手たちに聞いてください。私に質問することではありません。 何が起こったかは誰の目にも明らかだろう。ヴィニーの発言は重要ではない。何と言えばいいだろう？もちろん、我々はこうした態度と闘わなければならない。お互いを尊重しないなら、それは問題だ」