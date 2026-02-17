Getty Images Sport
ヴィニシウス・ジュニアのゴールで10分間中断 レアル・マドリードのスーパースターがチャンピオンズリーグプレーオフでベンフィカ選手を人種差別と非難
リスボンの混乱
ゴールキーパーの頭上を越える鮮やかなフィニッシュを決めた後、コーナーフラッグ付近で長引く祝賀パフォーマンスを見せたビニシウスの行為に、ベンフィカの選手とサポーターは激怒した。ホームチームのニコラス・オタメンディが彼に詰め寄る中、チームメイトは彼を守ろうとして別の押し合いへし合いに発展した。このウインガーは最終的に「過剰な祝賀行為」でイエローカードを受けた。
両チームが試合再開の準備を進め、騒動が収まったかに見えたまさにその時、ビニシウスはレフェリーのもとへ駆け寄り、口論中にプレスティアーニが自分に向けた発言を報告した。レフェリーは人種差別プロトコルに基づき試合を完全に中断。その間、ビニシウスはレアル・マドリードのベンチに座り込み、プレー続行を拒否した。
醜い光景が延々と続く
キリアン・ムバッペも何らかの発言に激怒した。結局、主審は腕を組むジェスチャーで人種差別インシデント対応プロトコルを発動。これはFIFAが2024年5月に導入したもので、3段階のプロセスを定めており、第一段階は試合の中断である。試合は10分間の遅延を経て再開された。 ピッチ各所で小競り合いが起きる中、ベンフィカのスタッフ1名がレッドカードを受けた。同クラブのジョゼ・モウリーニョ監督もビニシウスに話しかけようとしたため、この騒動に巻き込まれた。
何が言われたのか不明
テレビのリプレイ映像によると、プレスティアーニが口をシャツで覆いながら発した何かに反応したビニシウスは、直ちに主審のもとへ駆け寄りこの出来事を報告。これにより試合は中断された。数分間、ブラジル代表選手はベンチに座り込み、試合が中断される中、アルヴァロ・アルベロア監督が同選手と真剣な話し合いを交わす姿が確認された。 試合後半、ビニシウスは観客席から投げられた物体が腕に当たった。この選手が観客とのトラブルに巻き込まれたのは今回が初めてではない。25歳の彼はスペインで何度もファンと衝突しており、これまでにも人種差別的な虐待の標的となったことがある。
マドリードのディフェンダー、トレント・アレクサンダー・アーノルドは、衝突の後、チームメイトを擁護し、「嫌悪感を抱く。今夜起こったことは、サッカーにとって不名誉なことだ。チームにとって、この夜は台無しになった」と述べた。アルベロア監督は、このフルバックの言葉を繰り返して、「ベンフィカの選手たちに聞いてください。それは私への質問ではありません。 何が起こったかは誰の目にも明らかだろう。ヴィニーの発言は重要ではない。何と言えばいいだろう？もちろん、我々はこうした態度と闘わなければならない。お互いを尊重しないなら、それは問題だ」と述べた。
モウリーニョが激怒する中、レアルがチャンスを活かす
モウリーニョ自身も後に退場処分となった。タッチライン上で抗議したため、立て続けに2枚のイエローカードを受けたのだ。 一方、試合はホームサポーターが投げた物体がレアル・マドリード選手に当たるため、頻繁に中断された。元マドリード監督はこの騒動の最中にヴィニシウスと話し合ったが、試合終了まで冷静さを保てなかった。彼はマドリードでの第2戦を欠場することになり、チームは彼の不在の中で1点差を逆転しなければならない。
