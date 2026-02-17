テレビのリプレイ映像によると、プレスティアーニが口をシャツで覆いながら発した何かに反応したビニシウスは、直ちに主審のもとへ駆け寄りこの出来事を報告。これにより試合は中断された。数分間、ブラジル代表選手はベンチに座り込み、試合が中断される中、アルヴァロ・アルベロア監督が同選手と真剣な話し合いを交わす姿が確認された。 試合後半、ビニシウスは観客席から投げられた物体が腕に当たった。この選手が観客とのトラブルに巻き込まれたのは今回が初めてではない。25歳の彼はスペインで何度もファンと衝突しており、これまでにも人種差別的な虐待の標的となったことがある。

マドリードのディフェンダー、トレント・アレクサンダー・アーノルドは、衝突の後、チームメイトを擁護し、「嫌悪感を抱く。今夜起こったことは、サッカーにとって不名誉なことだ。チームにとって、この夜は台無しになった」と述べた。アルベロア監督は、このフルバックの言葉を繰り返して、「ベンフィカの選手たちに聞いてください。それは私への質問ではありません。 何が起こったかは誰の目にも明らかだろう。ヴィニーの発言は重要ではない。何と言えばいいだろう？もちろん、我々はこうした態度と闘わなければならない。お互いを尊重しないなら、それは問題だ」と述べた。