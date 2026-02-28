AFP
ヴィクトル・ギョケレスは「悪夢」だ！アーセナルがストライカーの潜在能力を解き放つ方法――シーズン終了までにさらに350万ポンドの費用が発生する可能性も
ギョケレスが徐々に調子を取り戻し始めている
しかし、ギョケレスはアーセナルでのスタートが遅く、リーグ戦初出場21試合でわずか5得点に留まった。そのうち3得点は昇格組のリーズとバーンリー戦で記録したものだ。多くのファンが27歳のストライカーを今季最悪の補強と評し、批判の声が相次いだ。
しかしこのフォワードは、直近5試合のプレミアリーグで5得点を挙げるなど最高の状態を見せ始めている。先週末のライバル・トッテナムとの北ロンドン・ダービー（4-1勝利）では2得点を記録。後半に2ゴールを奪ったこの試合は、アーセナルでの今季最高のパフォーマンスと言えるだろう。
アルテタ監督は現在、ジョケレスの潜在能力を解き放つためにアーセナルが「正しい軌道」に乗っていると確信している。
アーセナル、ギョケレス獲得に向け「正しい軌道」に乗る
金曜日の会見で、日曜日に迎えるロンドンライバル・チェルシー戦を前に、アルテタ監督は日曜日に2得点を挙げたヨケレスについて「さらなる活躍が期待できる」と示唆した。「一つのことが次へと繋がるものだ」とアルテタ監督は語り始めた。「最初の得点を決めたり、パフォーマンスが良くなったりすると、チームメイトと過ごす時間も増え、試合や相手、リーグをより深く理解できるようになる。全てが助けになる。
「彼の資質は我々も承知している。間違いなく驚異的なストライカーだ。我々は彼の能力を引き出す必要があり、彼をより深く理解する必要がある。彼自身もチームやリーグをより深く理解する必要がある。我々は正しい軌道に乗っていると思う」
ギョケレスの自信不足について問われると、アルテタはこう答えた。「それは彼自身に聞くべき質問だ。 彼が自らに課す要求、チームに貢献すべきという期待は承知している。自信を持っているのは、ディフェンダーたちが練習で彼と対戦する時、『彼と対峙する感覚は？』と聞くと『悪夢だ』と答えるからだ。
」と語った。「これは選手の質や、彼をマークする難しさを理解する上で非常に有効な指標だ」
アドオンがどんどん増えていく
アーセナルは昨夏、スポルティングからヨケレスを獲得するために5480万ポンド（7400万ドル）を支払ったが、一連の条項により総額は6350万ポンド（8500万ドル）に膨らむ可能性がある。しかし今シーズン終了時点で、アーセナルはすでに追加条項として350万ポンドを支払っている可能性がある。
プレミアリーグ首位のアーセナルは、さらに43万6000ポンド（約7億4000万円）を支払う可能性が高い。この金額は、北ロンドンのクラブでギョケレスが記録する得点とアシストの数に関連している。スポルティングは、ギョケレスの得点とアシストの合計が20に達するたびにこの金額を受け取る権利がある。
今夏加入の同選手は、トッテナム戦で2得点を挙げたことで通算15得点2アシストを記録。つまりあと3回の得点関与で、アーセナルは43万6000ポンドをポルトガルに送金することになる。さらに20回の得点関与を達成した場合も同額が支払われるが、この追加条項の上限は87万3000ポンドに設定されている。
アーセナルは今シーズン、ヨケレスが45分以上の出場を20試合達成した時点で既に110万ポンドをスポルティングに支払っており、この追加条項の総額は440万ポンドが上限となっている。 この全額支払いの条件は80試合出場であり、現時点であと10試合で110万ポンドの追加支払いが発生する。つまり今シーズン終了までにスポルティングは出場数に基づくさらなる収入を得られる可能性がある。
3つ目の追加条項は、アーセナルがチャンピオンズリーグ出場権を獲得した場合に適用される。ガンナーズが欧州最高峰のクラブ大会に出場するたびに、スポルティングは87万4000ポンドを受け取る。この金額も上限は350万ポンドに設定されている。
アーセナル、好調を維持すべくチェルシー戦に臨む
アーセナルのプレミアリーグ首位でのリードは、日曜日にチェルシーと対戦するまでに2ポイントに縮まる可能性がある。ライバルのマンチェスター・シティは土曜日の夜にリーズと対戦し、シティズンズは優勝争いでガナーズに食らいつくべく挑む。
アーセナルは「スーパーサンデー」にチェルシーを迎え撃つ。ロンドンライバル相手に結果を残す自信はある。実際、アーセナルは過去8試合でチェルシーに無敗（5勝）を維持しているが、アルテタ監督は「直近の対戦成績は週末の大一番に向けた準備に影響しない」と強調する。
「2週間前や2年前の結果は関係ない。試合ごとに状況は異なるからだ。選手層が変わるかもしれないし、チームの雰囲気も異なる状態にあるかもしれない。あるいは懸かっているものが違うかもしれない。我々は準備を整えている」とスペイン人指揮官は語った。
