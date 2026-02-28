金曜日の会見で、日曜日に迎えるロンドンライバル・チェルシー戦を前に、アルテタ監督は日曜日に2得点を挙げたヨケレスについて「さらなる活躍が期待できる」と示唆した。「一つのことが次へと繋がるものだ」とアルテタ監督は語り始めた。「最初の得点を決めたり、パフォーマンスが良くなったりすると、チームメイトと過ごす時間も増え、試合や相手、リーグをより深く理解できるようになる。全てが助けになる。

「彼の資質は我々も承知している。間違いなく驚異的なストライカーだ。我々は彼の能力を引き出す必要があり、彼をより深く理解する必要がある。彼自身もチームやリーグをより深く理解する必要がある。我々は正しい軌道に乗っていると思う」

ギョケレスの自信不足について問われると、アルテタはこう答えた。「それは彼自身に聞くべき質問だ。 彼が自らに課す要求、チームに貢献すべきという期待は承知している。自信を持っているのは、ディフェンダーたちが練習で彼と対戦する時、『彼と対峙する感覚は？』と聞くと『悪夢だ』と答えるからだ。

」と語った。「これは選手の質や、彼をマークする難しさを理解する上で非常に有効な指標だ」