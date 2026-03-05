イゴール・テュドール監督、就任後3連敗のトッテナム不振を奇妙な弁明で擁護し、解任説を退ける

トッド監督は、トッテナムがプレミアリーグで11試合連続未勝利となったにもかかわらず、この試合から前向きな要素を引き出せると認めた。

「奇妙に聞こえるかもしれないが、この試合後の方が以前より確信が持てている。何かを見出した」と彼は語った。「船は私が望む方向、進むべき方向に向かっている。だから適切な選手を選ぶ必要がある。船に乗っている者は残れる。 そうでなければ船を降りてもらう。他の選手たちが復帰し、適切な選手を選べば、必ず良いチームが生まれ勝利も戻ってくる。現状を受け入れるのは容易ではないが、これが現実だ」

ホスト放送局TNTスポーツのインタビューでテュドールは続けた。「2試合だった。レッドカード後は実質第2試合だ。後半は試み、興味深いものを見たが、ファン同様非常に失望している。我々は努力し、信じ続けねばならない。この試合を経て、以前より確信を深めた。 奇妙に聞こえるかもしれないが、チームに何かを感じた。試合後のロッカールームでもそうだ。全員が揃い、適切な選手を選べば、必ず良くなると信じている」

「良いエネルギー、やる気、情熱を感じた。闘志はあったが、残念ながらレッドカードが試合を変えた。残り9試合ある。[クリスティアン]ロメロが復帰する。[ケヴィン]ダンソは今日は良かった。[ペドロ]ポッロは別人のようだ。他の選手も戻ってくるかもしれない。全員が揃えば、我々は強くなる」