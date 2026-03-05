Getty Images Sport
翻訳者：
イゴール・テュドール監督、就任後3連敗のトッテナム不振を奇妙な弁明で擁護し、解任説を退ける
- AFP
トッテナムにとってまたしても惨めな夜となった
トッテナムはまたもや惨敗を喫し、残り9試合で降格圏からわずか1ポイント上回る位置に沈んだ。前半終了間際にドミニク・ソランケが先制点を挙げたが、ハーフタイムを迎える前に試合の流れは完全に逆転した。
最終ラインでイスマイラ・サールを引き倒したヴァン・デ・フェンが退場処分となり、セネガル人攻撃手がPKで同点弾を決めた。ヨルゲン・ストランド・ラーセンがクリスタル・パレスを逆転させた後、サールが再び得点を挙げ、前半終了間際に試合を決定づけた。
テュードル、トッテナムでの将来について口を閉ざす
トッテナムのシーズン再建とプレミアリーグ残留に必要な成果を上げられなかったことで、テュドール監督の解任説が既に浮上している。試合後の記者会見で、クロアチア人監督は「今後もトッテナムのベンチに立つのか」との質問に対し、「その質問についてはノーコメントだ」とだけ答えた。
その質問の前に、トゥドールはクラブ上層部が自身の続投を認めると思うか問われていた。「私は彼らの方向性について考えることはありません。自分の仕事に専念するだけです」と彼は答えた。
- AFP
チューダーは選手たちから「興味深いもの」を見た
トッド監督は、トッテナムがプレミアリーグで11試合連続未勝利となったにもかかわらず、この試合から前向きな要素を引き出せると認めた。
「奇妙に聞こえるかもしれないが、この試合後の方が以前より確信が持てている。何かを見出した」と彼は語った。「船は私が望む方向、進むべき方向に向かっている。だから適切な選手を選ぶ必要がある。船に乗っている者は残れる。 そうでなければ船を降りてもらう。他の選手たちが復帰し、適切な選手を選べば、必ず良いチームが生まれ勝利も戻ってくる。現状を受け入れるのは容易ではないが、これが現実だ」
ホスト放送局TNTスポーツのインタビューでテュドールは続けた。「2試合だった。レッドカード後は実質第2試合だ。後半は試み、興味深いものを見たが、ファン同様非常に失望している。我々は努力し、信じ続けねばならない。この試合を経て、以前より確信を深めた。 奇妙に聞こえるかもしれないが、チームに何かを感じた。試合後のロッカールームでもそうだ。全員が揃い、適切な選手を選べば、必ず良くなると信じている」
「良いエネルギー、やる気、情熱を感じた。闘志はあったが、残念ながらレッドカードが試合を変えた。残り9試合ある。[クリスティアン]ロメロが復帰する。[ケヴィン]ダンソは今日は良かった。[ペドロ]ポッロは別人のようだ。他の選手も戻ってくるかもしれない。全員が揃えば、我々は強くなる」
トッテナムに次に何が起こるのか？
トッテナムは、火曜日にアトレティコ・マドリードをアウェーで迎えるチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦において、トッド・トゥドール監督が指揮を執り続けることを望んでいる。その後、プレミアリーグでは次週日曜日にリヴァプールをホームで迎え、第2戦はディエゴ・シメオネ率いるアトレティコ・マドリードをホームに迎える。スパーズは3月の国際試合期間前の最終戦として、降格争いのライバルであるノッティンガム・フォレストをホームで迎える。
広告