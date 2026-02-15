AFP
アーネ・スロット監督、リバプールのスーパースターとの確執解消後、モハメド・サラーについて「現時点で最も気に入っている点」を明かす
スロットはサラーの活躍に満足している
試合後の記者会見で、スロット監督はサラーのプレーについて問われ、特に満足している点を認めた。彼はこう語った。「彼が再び得点リストに名を連ね、アシストも記録したのは非常に喜ばしい。しかし現時点で最も評価しているのは、得点能力はほぼ当然の期待だが、守備面でもチームに大きく貢献している点だ」
これは非常にポジティブな要素であり、チームにも必要なことだ。そして今や、より多くの選手が3日おきの試合でもこの強度でプレーできる能力を備えている。シーズン序盤は、週に1度でさえ強度を維持するのが難しい時もあり、ましてや3日おきではなおさらだった。 しかし今やそれが可能となり、我々の持つ質の高さがますます顕在化している。だからこそ繰り返し述べてきたが、この選手たちと共に歩むクラブの未来は非常に明るい。ここ7、8、9、10試合の戦いもそれを証明していると思う。」
サラーとスロットが再び息の合ったプレーを見せる
サラの将来は昨年11月、スロット監督との関係が崩壊したと主張したことで不透明になった。リーズ戦での3-3の引き分け後に実施された衝撃的なインタビューで、サラはこう語った。「信じられない。非常に、非常に失望している。私は長年、特に昨シーズンはこのクラブのために多くのことを成し遂げてきた。
「今やベンチに座らされている理由がわからない。クラブが私を犠牲にしたように感じる。それが私の本音だ。誰かが私に全ての責任を押し付けたかったのは明らかだ」
「夏に多くの約束を受けたが、現時点で3試合もベンチだ。約束を守っているとは言えない。以前何度も監督とは良好な関係だと話してきたが、突然その関係は消えた。理由はわからないが、誰かが私をクラブに居させたくないのだと私には思える」
しかし、1月のアフリカネイションズカップから復帰して以来、サラーはリヴァプールで7試合連続で先発出場しており、スロット監督との確執は一旦棚上げされたようだ。
サラーの長期的な将来は不透明だ
サラーとスロット監督の関係修復が表面化しているにもかかわらず、エジプト代表選手は今夏クラブを去る可能性がある。フット・メルカートによれば、サラーはサウジアラビア移籍に向けたアル・イテハドとの交渉を進めており、合意に至るとの見方もある。
一方、移籍情報専門家のファブリツィオ・ロマーノは、メジャーリーグサッカー（MLS）もサラーの選択肢となり得ると示唆している。ロマーノは最近こう述べた。「サウジアラビアのクラブは夏の移籍市場で再びモハメド・サラー獲得に動く。交渉が再開されるだろう。アル・イテハドもその候補の一つだ。
「もちろん、彼らはカリム・ベンゼマやンゴロ・カンテのようなスーパースターを失った。ストライカーではないが、それでもスーパースターであり、1月の移籍市場最終日に去った世界クラスの選手だ。
「当然ながら絶対的なスーパースターで置き換える時間はなく、フェネルバフチェのユースフ・エンネシリを含む優秀な選手を獲得したが、おそらくビッグネームが必要だ。そのためモハメド・サラーが夏の交渉対象となる可能性がある」
「サウジの複数クラブがモハメド・サラーに注目し熱心な姿勢を見せていると聞く。MLSからも、リバプールからサラーを獲得しようと交渉に加わるクラブが現れるか注目だ。
エジプト人ウインガーを巡る今夏は興味深い展開になるだろう。結局のところ、公式オファーや具体的な可能性として何も実現しなかったため、モハメド・サラーはリバプールに残留した。しかし今夏は、当然ながら状況が変わる可能性がある」
リバプールに次に何が起こるのか？
リバプールは今シーズンも3つの戦線で戦い続けており、FAカップでは第5回戦に進出した。プレミアリーグでは6位と振るわないが、チャンピオンズリーグではベスト16進出を決めている。スロット監督率いるチームは来週の日曜日にノッティンガム・フォレスト戦を控えている。
