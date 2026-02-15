サラの将来は昨年11月、スロット監督との関係が崩壊したと主張したことで不透明になった。リーズ戦での3-3の引き分け後に実施された衝撃的なインタビューで、サラはこう語った。「信じられない。非常に、非常に失望している。私は長年、特に昨シーズンはこのクラブのために多くのことを成し遂げてきた。

「今やベンチに座らされている理由がわからない。クラブが私を犠牲にしたように感じる。それが私の本音だ。誰かが私に全ての責任を押し付けたかったのは明らかだ」

「夏に多くの約束を受けたが、現時点で3試合もベンチだ。約束を守っているとは言えない。以前何度も監督とは良好な関係だと話してきたが、突然その関係は消えた。理由はわからないが、誰かが私をクラブに居させたくないのだと私には思える」

しかし、1月のアフリカネイションズカップから復帰して以来、サラーはリヴァプールで7試合連続で先発出場しており、スロット監督との確執は一旦棚上げされたようだ。