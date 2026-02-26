Getty
アーセナル、マンチェスター・シティ、リバプールは、好調のマンチェスター・ユナイテッドが来季のプレミアリーグ優勝争いから「遠く離れていない」と警告された
ファーガソン監督の下、マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグで13回の優勝を果たした。
ファーガソン監督の下、ユナイテッドは13回のリーグ優勝と2回のチャンピオンズリーグ優勝（1999年の歴史的な3冠を含む）を達成し、サッカー界を席巻しました。しかし、このような高い水準を維持することは常に困難でした。
しかし、レッドデビルズは屈辱的な失墜を経験しました。ルイ・ファン・ハールやジョゼ・モウリーニョといった大物監督もレッドデビルズをトップの座に戻すことはできず、オーレ・グンナー・スールシャールも選手時代のような成功を再現することはできませんでした。現在、マイケル・キャリックが暫定的に指揮を執っています。
彼は5勝を含む6試合無敗を指揮し、再び明るい未来への楽観論が高まっている。2028年までにプレミアリーグ優勝を奪還するという大胆な目標が掲げられた。
マンチェスター・ユナイテッドは再び優勝争いの有力候補になれるのか？
その見解が現実的かどうか、またマンチェスター・ユナイテッドが「挑戦者」から「優勝候補」への変貌を遂げるまでどれほど距離があるかについて問われた元レッドデビルズのスター、シャープ（ベットブレインとの提携で発言）はGOALにこう語った。「それほど遠くはないと思う。マイケル・キャリックが加入して以来、彼らはそれを証明してきた。上位チームを何チームか破っている」 エバートン戦は攻撃面やパスワークでは決して素晴らしい内容ではなかったが、非常に堅実な試合運びだった。洗練されたプレーとは言えなかったが、数ヶ月前なら崩れていたかもしれないチームスピリットと粘り強さを見せた。本当に厳しい試合を勝ち取ったのだ。
「彼らは良い仕事をしている。3位とはわずか数ポイント差で、上位2チームからも決して遠くはない。今季の失点を振り返れば、もっと接近できていたはずだ。夏に3～4人のトップクラスの補強が加わり、一貫性と努力が続く限り、彼らは決して遠くはないと思う」
マンチェスター・ユナイテッドは来季、プレミアリーグ優勝を争うことができるだろうか？
プレミアリーグ優勝経験を持つ元ユナイテッドのスター、マイケル・オーウェンも同様の見解を示している。同様の質問を受けた際、彼はGOALにこう語った。「おそらくあと1、2人の選手が必要だろう。カゼミーロ、そしておそらくフェルナンデスまで失うことになれば、彼らは本当に重要な2選手だ。年齢層を下げるなど、あらゆるバランスが求められる。信じられないことだ」
「多くの人に言ってきたが、マンチェスター・ユナイテッドは――低迷期にあっても――必ず転機を迎える。その転機が訪れるまで、あと1年かかるかもしれないし、2ヶ月かもしれない。誰かが正しい方向へ導くだろう。この巨大組織が低迷を続けるのは不自然すぎる。転機が来れば、とてつもない勢いで加速する。それは起こり得る」
「人々は彼らが遠く離れていると思っているが、現状を維持し良い夏を過ごせば、実はそう遠くないかもしれない。リーグ優勝まで1～2年しかかからず、一部が予測する5～7年とはならないだろう。
「今の状況は実に興味深い。勢いがあるうちに、この流れに乗るべきだと助言したい。今さら監督や体制を変えようというのか？ まあ、長年築いてきたものを台無しにするつもりなら、自業自得だ」
マンチェスター・ユナイテッドは夏の移籍市場で何人の選手を必要とするのか？
ユナイテッドは夏の移籍市場で再び資金を投入すると見られており、フリーエージェントとして退団するカゼミーロの後継者確保は必須だ。2025年にはマテウス・クーニャ、ベンジャミン・セスコ、ブライアン・ムベウモを獲得するなど攻撃陣に巨額を投じたため、今後は中盤と守備陣の補強に焦点が移る可能性がある。
チャンピオンズリーグ出場権獲得は、トップクラスの選手をオールド・トラッフォードに誘致する上で有利に働く。現在リーグ4位のレッドデビルズは、眠れる巨人が徐々に目覚めつつある状況下で移籍を検討する選手に対し、将来的な優勝争いを容易にアピールできるだろう。
