アーセナル、マンチェスター・シティ、リバプールは、好調のマンチェスター・ユナイテッドが来季のプレミアリーグ優勝争いから「遠く離れていない」と警告された

プレミアリーグ優勝経験を持つ元ユナイテッドのスター、マイケル・オーウェンも同様の見解を示している。同様の質問を受けた際、彼はGOALにこう語った。「おそらくあと1、2人の選手が必要だろう。カゼミーロ、そしておそらくフェルナンデスまで失うことになれば、彼らは本当に重要な2選手だ。年齢層を下げるなど、あらゆるバランスが求められる。信じられないことだ」

「多くの人に言ってきたが、マンチェスター・ユナイテッドは――低迷期にあっても――必ず転機を迎える。その転機が訪れるまで、あと1年かかるかもしれないし、2ヶ月かもしれない。誰かが正しい方向へ導くだろう。この巨大組織が低迷を続けるのは不自然すぎる。転機が来れば、とてつもない勢いで加速する。それは起こり得る」

「人々は彼らが遠く離れていると思っているが、現状を維持し良い夏を過ごせば、実はそう遠くないかもしれない。リーグ優勝まで1～2年しかかからず、一部が予測する5～7年とはならないだろう。

「今の状況は実に興味深い。勢いがあるうちに、この流れに乗るべきだと助言したい。今さら監督や体制を変えようというのか？ まあ、長年築いてきたものを台無しにするつもりなら、自業自得だ」