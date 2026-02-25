Getty
アンドレ・オナナ、トラブゾンスポルへのレンタル終了後、セネ・ラメンスからマンチェスター・ユナイテッドの正GKの座を奪還する決意
オナナがトルコのトラブゾンスポルに加入
オナナはマンチェスター・ユナイテッドで2年間を過ごしたが、在籍中は注目を集めるミスを連発し、ゴールキーパーとして多くの批判を浴びた。ユナイテッドが夏にロイヤル・アントワープからラメンスを獲得したため、オナナはトラブゾンスポルへのローン移籍を決めた。オナナのローン契約には買い取りオプションが含まれておらず、シーズン終了後にマンチェスターに戻る予定だ。 一方、ラメンスはマンチェスター・ユナイテッドで主力に躍り出て、レッドデビルズでの数々の印象的なパフォーマンスでチームの正ゴールキーパーとしての地位を確立した。
オナナ、マンチェスター・ユナイテッドで再起の機会を望む
オナナは今シーズン、マンチェスター・ユナイテッドを離れているが、レッドデビルズでキャリアを再燃させる希望を捨ててはいない。ガーディアン紙によれば、このゴールキーパーは復帰後に正ゴールキーパーの座を争うことを望んでおり、その機会が与えられると信じている。
しかし、ラメンスを正ゴールキーパーの座から引きずり下ろすのは困難な挑戦となる。ベルギー人GKは前回のエバートン戦（1-0勝利）でマン・オブ・ザ・マッチに選出され、試合後にはマイケル・キャリック監督からも称賛を受けた。
キャリック監督は記者団にこう語った。「ゴールキーパーには信頼性が不可欠だ。混乱を招くのではなく、混乱を収束させ、状況を落ち着かせる存在であるべきだ。センヌはまさにそれを体現している」
エバートンのデイビッド・モイーズ監督もこのゴールキーパーの活躍に感銘を受け、こう付け加えた。「あのゴールキーパーは本当に素晴らしかった。マイケル・キーンのシュートを止めたセーブ、コーナーキックへの対応の仕方。あの状況でのプレッシャーの中で、どこかで…1点くらいは取れるだろうと思っていた。1点は取れると思ったが、取れなかった。私にとって彼はピッチ上で最高の選手だった」
オナナにとって、一体どこで全てが狂ってしまったのか？
元マンチェスター・ユナイテッドのゴールキーパー、エドウィン・ファン・デル・サールが、オナナがクラブで失敗した理由を説明しようとした。彼はスカイベット提供の番組『The Overlap』でこう語った。「私はアヤックスでアンドレ・オナナと3、4年一緒に働いた。彼は3番手のゴールキーパーとして加入し、1番手になるために非常に意欲的だった。 当時も今も、彼には驚異的な資質があると思う——反射神経と足元の技術だ。しかしなぜか、時折『信じられない、どうしてそんなミスが』と思わせる奇妙なミスを犯すんだ。
チームは安定性を求める。ゴールキーパーのプレーが予測可能であれば、バック4も連携しやすくなる。アンドレの場合、まさにその点が問題だったと思う。 マンチェスター・ユナイテッドは過去6～7年間、安定性を欠いてきた。バック4が変わり、センターバックやミッドフィルダーが変わり、監督も変わる。こうした環境では、ゴールキーパーだけでなくウインガーやミッドフィルダーにとっても、高い期待がかけられる中で新加入選手が適応するのは難しい。ここ8～9年で加入した選手の多くは、人々が期待したレベルに達していない。
「彼が（アンドレが）初めてここに来た時、絶対に成功すると確信していた。前述の通り、私は彼とアヤックスで共に働き、彼の活躍を目の当たりにした。イタリアでも好成績を収め、チャンピオンズリーグ決勝にも出場していた。だからこれは天が与えた組み合わせだと思ったんだ」
マンチェスター・ユナイテッドの次なる展開は？
オナナはトルコリーグ3位のトラブゾンスポルでレギュラーとして定着している。今シーズンは好パフォーマンスを続けており、エユプスポル戦での印象的な活躍から「壁」の異名を取る。一方、元ロイヤル・アントワープGKラメンスはユナイテッドでさらなる飛躍を目指す。
マンチェスター・ユナイテッドによる彼の獲得は既に賢明な移籍と見られており、クラブのレジェンドであるピーター・シュマイケルと比較されるファンの声に感激していると認めている。BBCスポーツに対し「私は変装したシュマイケルではない。ただチームを助けようとするセンネ・ラメンスだ。素晴らしい賛辞だが現実的である必要がある。彼は史上最高のゴールキーパーの一人だ」と語った。 彼と同じ議論の対象となるには、まだ証明すべきことが山ほどある」
