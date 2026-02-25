アンドレ・オナナ、トラブゾンスポルへのレンタル終了後、セネ・ラメンスからマンチェスター・ユナイテッドの正GKの座を奪還する決意

オナナは今シーズン、マンチェスター・ユナイテッドを離れているが、レッドデビルズでキャリアを再燃させる希望を捨ててはいない。ガーディアン紙によれば、このゴールキーパーは復帰後に正ゴールキーパーの座を争うことを望んでおり、その機会が与えられると信じている。

しかし、ラメンスを正ゴールキーパーの座から引きずり下ろすのは困難な挑戦となる。ベルギー人GKは前回のエバートン戦（1-0勝利）でマン・オブ・ザ・マッチに選出され、試合後にはマイケル・キャリック監督からも称賛を受けた。

キャリック監督は記者団にこう語った。「ゴールキーパーには信頼性が不可欠だ。混乱を招くのではなく、混乱を収束させ、状況を落ち着かせる存在であるべきだ。センヌはまさにそれを体現している」

エバートンのデイビッド・モイーズ監督もこのゴールキーパーの活躍に感銘を受け、こう付け加えた。「あのゴールキーパーは本当に素晴らしかった。マイケル・キーンのシュートを止めたセーブ、コーナーキックへの対応の仕方。あの状況でのプレッシャーの中で、どこかで…1点くらいは取れるだろうと思っていた。1点は取れると思ったが、取れなかった。私にとって彼はピッチ上で最高の選手だった」