アルバロ・アルベロア、レアル・マドリードのキリアン・エムバペがベンフィカ戦を欠場した件で懸念される負傷状況を報告

ムバッペが単なる不快感なのか、それとも深刻な怪我の可能性があるのかと問われると、アルベロアはこう付け加えた。「不快感と怪我の違いは私には分かりません。彼がプレーを止めるのは、彼が快適さや安心感を感じていないため、必要だと我々が判断したからです。もし彼がプレーしないなら、それは彼が怪我をしていると私が理解しているからです。 不快感がプレーを妨げる場合、それを負傷と呼ぶならそう呼んでも構わないが、深刻な負傷ではなく軽度の問題だと見受けられる。数日あるいは数週間で復帰できることを願っている。

「診断結果は出ているが、選手の健康状態に関するデータを私が公表する立場ではない。我々は現状、過去、そして現在起きていることを明確に把握している。彼の完全回復と100%の状態を望んでいるからこそ、プレー中止を決定したのだ」

一方、ムバッペの体調は懸念材料だが、アルベロア監督はベンフィカ戦でひどい転倒を喫し、首の固定具を装着してピッチを離れたラウル・アセンシオについて、後遺症はないことを明かした。23歳のDFについて監督は「アセンシオの負傷は深刻ではないようだ。首の怪我だ」と語った。