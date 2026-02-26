Getty
翻訳者：
アルバロ・アルベロア、レアル・マドリードのキリアン・エムバペがベンフィカ戦を欠場した件で懸念される負傷状況を報告
ムバッペ負傷最新情報：フランス代表スーパースターが膝の故障で療養中
レアルは、この負傷が深刻でないことを願っている。チームの象徴的存在である選手にリスクを負わせない判断が下された。ムバッペの不在は痛手とはならず、サンティアゴ・ベルナベウでのベンフィカ戦を2-1で制し、欧州最高峰の大会における決勝トーナメント進出を確実なものとした。
27歳のエースを外した理由についてアルベロア監督は記者団に説明した。「彼は昨日トレーニングを離脱せざるを得ず、他の日も不快感を感じていた。昨日の練習後、彼と話し合い、医療チームとも相談した。今後の試合に向け、不快感なく最高のコンディションと自信で復帰できるよう、100％回復するまで休養するのが最善と判断した」
「彼は非常に重要な選手だ。今後は様子を見守る。数日で回復するかどうかはわからないが、長引かないことを願っている。ただし、ムバッペが自信を取り戻し、不快感が完全に消えるまで、必要な時間は惜しまない」
- Getty
アルベロア、ムバッペの復帰時期について不透明
ムバッペが単なる不快感なのか、それとも深刻な怪我の可能性があるのかと問われると、アルベロアはこう付け加えた。「不快感と怪我の違いは私には分かりません。彼がプレーを止めるのは、彼が快適さや安心感を感じていないため、必要だと我々が判断したからです。もし彼がプレーしないなら、それは彼が怪我をしていると私が理解しているからです。 不快感がプレーを妨げる場合、それを負傷と呼ぶならそう呼んでも構わないが、深刻な負傷ではなく軽度の問題だと見受けられる。数日あるいは数週間で復帰できることを願っている。
「診断結果は出ているが、選手の健康状態に関するデータを私が公表する立場ではない。我々は現状、過去、そして現在起きていることを明確に把握している。彼の完全回復と100%の状態を望んでいるからこそ、プレー中止を決定したのだ」
一方、ムバッペの体調は懸念材料だが、アルベロア監督はベンフィカ戦でひどい転倒を喫し、首の固定具を装着してピッチを離れたラウル・アセンシオについて、後遺症はないことを明かした。23歳のDFについて監督は「アセンシオの負傷は深刻ではないようだ。首の怪我だ」と語った。
負傷者リスト：レアル・マドリードはムバッペ、ベリンガム、ロドリゴを欠く
- Getty Images Sport
アルベロアは元レアル・マドリード監督モウリーニョと接触しなかった
ベンフィカがマドリード遠征した際、アルベロアは対抗馬のジョゼ・モウリーニョと直接接触しなかった。ポルトガル人監督はベンチ入り禁止処分を受けていた。劇的な2試合制の欧州カップ戦後、元レアル監督と連絡を取ったか問われると、アルベロアはこう答えた。「彼とは会っても話してもいません。ベンフィカのスタッフと行動を共にし、挨拶と敬意を伝えました」
多くの見出しを生んだベンフィカ対レアルの第1戦でレッドカードを受けたモウリーニョは、ベンチ入り禁止中もチームの公式バスに留まっていたと伝えられている。
欧州での勝ち上がりを確実に果たしたレアルは、国内リーグ戦とクラシコを争うライバル・バルセロナとの熾烈なリーグ優勝争いに再び注力できる。ブランコスは月曜日に地元ライバルのヘタフェをホームに迎えて試合を再開する。
広告