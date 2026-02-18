Goal.com
West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Sean Walsh

翻訳者：

アクセル・ディサーシ、ウェストハム移籍決定後にチェルシーの「爆弾処理班」での「クレイジーな」経験を語る

アクセル・ディサシは、スタンフォード・ブリッジ在籍時にチェルシーの「控え組」に追いやられた後、家族の支えが必要だったと認めた。このフランス人DFは冬の移籍市場終了間際に、2025-26シーズン終了までの期限付き移籍でウェストハム・ユナイテッドへの移籍を確定させ、西ロンドンで出場機会を奪われていた状況から脱し、再びプレミアリーグでプレーする機会を得た。

  • Chelsea FC v Shamrock Rovers FC - UEFA Conference League 2024/25 League Phase MD6Getty Images Sport

    ディサシのチェルシー追放

    ディサシは2023年夏にASモナコからチェルシーに加入し、マウリシオ・ポチェッティーノ監督の下でデビューシーズンに全大会通算44試合に出場した。しかしエンツォ・マレスカがアルゼンチン人監督の後任に就くと、出場時間が大幅に減少し、2024-25シーズン前半はわずか17試合の出場に留まった後、アストン・ヴィラへ期限付き移籍した。

    フランス代表選手は夏の移籍市場でも再び退団が予想されたが、移籍先が見つからず、ラヒーム・スターリングらと共にトップチームから離れた「爆弾処理班」でのトレーニングを命じられた。その後、新監督リアム・ロゼニオによってトップチームに復帰したが、冬の移籍市場最終日にウェストハムへ移籍した。

  • 「爆弾処理班」の「異常な」状況

    ウェストハムの公式ポッドキャストで語ったディサシは、チェルシーでの経験とハマーズ加入への感謝の気持ちを明かした。

    「本当に素晴らしい環境です。以前の状況は少し狂っていた。ここにいることは私にとってプラスでしかなく、何かの一部になれたことがとても気持ちいい」と彼は語った。

    「チェルシーでの時期は少し狂っていたが、私のバックグラウンドが乗り越える助けになった。鋭さを保ち、懸命に働き、常に正しい姿勢を保つよう心がけた」

    「家族がこの状況を乗り越える上で大きな支えとなった。この時期に、自分の生い立ちが本当に助けになったと実感した」

  • Burnley v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ディサシの叔母はウェストハムのサポーターだ

    ディサシはさらに、叔母がウェストハムのサポーターであり、当初からチェルシーではなくウェストハムへの加入を望んでいたと主張した。

    彼は続けた。「叔母はウェストハムのファンで、ウェストハムが彼女のチームなんだ。僕がチェルシーと契約した時は喜んでくれたけど、『ああ、ウェストハムの方が良かったのに』とも言っていた。今は僕がここにいるから、彼女は満足しているよ」

  • ディサシの次なる展開は？

    ディサシは今シーズン、ロンドン・スタジアムに加入するまで公式戦に出場する機会がなかったが、新クラブではすでに3試合に出場している。プレミアリーグ降格圏の18位に位置し、残留争いを繰り広げるウェストハムは、今週土曜日にボーンマスを迎え撃つ。

0