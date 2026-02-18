Getty Images Sport
アクセル・ディサーシ、ウェストハム移籍決定後にチェルシーの「爆弾処理班」での「クレイジーな」経験を語る
ディサシのチェルシー追放
ディサシは2023年夏にASモナコからチェルシーに加入し、マウリシオ・ポチェッティーノ監督の下でデビューシーズンに全大会通算44試合に出場した。しかしエンツォ・マレスカがアルゼンチン人監督の後任に就くと、出場時間が大幅に減少し、2024-25シーズン前半はわずか17試合の出場に留まった後、アストン・ヴィラへ期限付き移籍した。
フランス代表選手は夏の移籍市場でも再び退団が予想されたが、移籍先が見つからず、ラヒーム・スターリングらと共にトップチームから離れた「爆弾処理班」でのトレーニングを命じられた。その後、新監督リアム・ロゼニオによってトップチームに復帰したが、冬の移籍市場最終日にウェストハムへ移籍した。
「爆弾処理班」の「異常な」状況
ウェストハムの公式ポッドキャストで語ったディサシは、チェルシーでの経験とハマーズ加入への感謝の気持ちを明かした。
「本当に素晴らしい環境です。以前の状況は少し狂っていた。ここにいることは私にとってプラスでしかなく、何かの一部になれたことがとても気持ちいい」と彼は語った。
「チェルシーでの時期は少し狂っていたが、私のバックグラウンドが乗り越える助けになった。鋭さを保ち、懸命に働き、常に正しい姿勢を保つよう心がけた」
「家族がこの状況を乗り越える上で大きな支えとなった。この時期に、自分の生い立ちが本当に助けになったと実感した」
ディサシの叔母はウェストハムのサポーターだ
ディサシはさらに、叔母がウェストハムのサポーターであり、当初からチェルシーではなくウェストハムへの加入を望んでいたと主張した。
彼は続けた。「叔母はウェストハムのファンで、ウェストハムが彼女のチームなんだ。僕がチェルシーと契約した時は喜んでくれたけど、『ああ、ウェストハムの方が良かったのに』とも言っていた。今は僕がここにいるから、彼女は満足しているよ」
ディサシの次なる展開は？
ディサシは今シーズン、ロンドン・スタジアムに加入するまで公式戦に出場する機会がなかったが、新クラブではすでに3試合に出場している。プレミアリーグ降格圏の18位に位置し、残留争いを繰り広げるウェストハムは、今週土曜日にボーンマスを迎え撃つ。
