アクセル・ディサーシ、ウェストハム移籍決定後にチェルシーの「爆弾処理班」での「クレイジーな」経験を語る

ウェストハムの公式ポッドキャストで語ったディサシは、チェルシーでの経験とハマーズ加入への感謝の気持ちを明かした。

「本当に素晴らしい環境です。以前の状況は少し狂っていた。ここにいることは私にとってプラスでしかなく、何かの一部になれたことがとても気持ちいい」と彼は語った。

「チェルシーでの時期は少し狂っていたが、私のバックグラウンドが乗り越える助けになった。鋭さを保ち、懸命に働き、常に正しい姿勢を保つよう心がけた」

「家族がこの状況を乗り越える上で大きな支えとなった。この時期に、自分の生い立ちが本当に助けになったと実感した」