「もし本当なら、受け入れられない」－人種差別疑惑でベンフィカのチームメイトから警告を受けたジャンルーカ・プレスティアーニ
ベンフィカの沈黙が破られる
19歳のプレスティアーニは、欧州サッカー連盟（UEFA）が重要な欧州戦での人種差別的発言の申し立てを調査する中、すでに暫定的な1試合出場停止処分を受けている。 この件は賛否両論を呼んでおり、スペインの強豪クラブの証言とベンフィカ側の当初の否定が対立している。調査が重要な段階に入る中、ルケバキオの介入はベンフィカの主力選手が初めて公の場で告発の重大性に言及した事例となり、同僚への忠誠心と差別に対する確固たる道徳的立場とのバランスを取った形となった。
ルケバキオが「特定の状況」について言及する
ルケバキオはPickx+ Sportsのインタビューで、レアル・マドリード戦後の余波がチーム内に困難な雰囲気を生んでいることを認めた。「これは特殊な状況だ。正直、どう対処すべきかわからない。過去に何度も他の人と話し合ったことがある。もし自分に起きたらどう反応すべきか、と。通常は遠くから経験するものだから」と攻撃的選手は説明した。
ルケバキオは、選手たちがこの件を巡る騒動を認識している一方で、具体的なやり取りの内容については未だに知らされていないことを認めた。「確かに人々は噂し推測している。しかし結局のところ、彼が実際に何を言ったのかは我々にはわからない」と付け加え、情報が不足していることが論争を悪化させている現状を指摘した。
レアル・マドリードの物語に対する疑問
元セビージャの選手は、この出来事が戦術的または心理的な優位を得るために利用された可能性にも触れ、真実は初期報道が示唆するよりも複雑かもしれないと示唆した。 「これは現実なのか、それとも利用するために誇張されたのか？レアルがこれを有利に働かせようとした可能性もあると私は考えている」とルケバキオは語った。この見解は、激しい戦いが続く中でのマドリード陣営からの告発のタイミングと深刻さを疑問視するポルトガルメディアの一部とも一致する。
こうした疑念にもかかわらず、このウインガーはチームメイトへの盲目的な支持を拒み、告発内容が事実と証明された場合、そのような行為を許容する余地はないと明言した。調査が終結するまでチームが一丸となって防御する姿勢を示さない中、プレスティアーニへの内部からの圧力は高まっている。ルケバキオが複数の解釈の可能性を認める姿勢は、プロとしての連帯と個人の倫理観の狭間で揺れる選手たちの複雑な立場を浮き彫りにしている。
プレスティアーニへの厳しい警告
ルケバキオは力強いメッセージで自身の考えを締めくくり、プレスティアーニに対しチーム内での将来的な立場について事実上の警告を発した。「ただ願うのは、彼の言葉が虚偽であることを。真実ならば、私は受け入れられない」 不正には断固反対だ。どんな不正も代償を払うべきだ」とベルギー人選手は断言した。これは、UEFAの調査でアルゼンチン人選手が有罪とされた場合、新星としての地位にかかわらず、自チームのロッカールームで孤立する可能性があることを明確に示している。
ベンフィカにとって、この状況はチャンピオンズリーグでのさらなる進出を目指す上で重大な妨げとなっている。 同クラブは若手育成で評価を築いてきたが、今回のスキャンダルは最も有望な戦力のイメージを傷つける恐れがある。サッカー界がUEFAの最終判断を待つ中、ドディ・ルケバキオの発言は現代サッカーにおいて、たとえ土曜の午後同じユニフォームを着るチームメイト間であっても、差別に対するゼロトレランス政策が貫かれていることを改めて想起させるものだ。
