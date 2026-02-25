「もし本当なら、受け入れられない」－人種差別疑惑でベンフィカのチームメイトから警告を受けたジャンルーカ・プレスティアーニ

元セビージャの選手は、この出来事が戦術的または心理的な優位を得るために利用された可能性にも触れ、真実は初期報道が示唆するよりも複雑かもしれないと示唆した。 「これは現実なのか、それとも利用するために誇張されたのか？レアルがこれを有利に働かせようとした可能性もあると私は考えている」とルケバキオは語った。この見解は、激しい戦いが続く中でのマドリード陣営からの告発のタイミングと深刻さを疑問視するポルトガルメディアの一部とも一致する。

こうした疑念にもかかわらず、このウインガーはチームメイトへの盲目的な支持を拒み、告発内容が事実と証明された場合、そのような行為を許容する余地はないと明言した。調査が終結するまでチームが一丸となって防御する姿勢を示さない中、プレスティアーニへの内部からの圧力は高まっている。ルケバキオが複数の解釈の可能性を認める姿勢は、プロとしての連帯と個人の倫理観の狭間で揺れる選手たちの複雑な立場を浮き彫りにしている。