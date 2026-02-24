ヤンセンは、トッテナムが新体制下でもハイティンガの続投を強く望んでいたが、彼らが去ることを決めたと明かした。

キフト・ヤンセン・エグモンド・ギープのポッドキャストに出演した彼はこう語った。「彼は残留を認められていた。むしろ残留を要請されていた。他の全コーチ陣、全員スカンジナビア出身者が去った後、3週間経ってクラブは彼に『契約満了まで残ってほしい』と伝えた。3週間しか働いていない人物にとって、これはかなりの成果だ」

「しかし彼はこう返した。『はい、でもクロアチア人監督のイゴール・トゥドールがスタッフを連れて3～4ヶ月間来る』と。あの男は常に緊急事態の仕事を任されるんだ。

「そんな手法が成功することはまずない。なぜそうしたのかは謎だ。そしてまた別の監督が来る。つまり二度も辞めさせられるわけだ。その新監督も45人のスタッフを連れてくる。彼は言った。『ロブ、これは無意味だ。今すぐ辞めなければならない』と」