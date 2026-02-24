Getty Images
「なぜそうしたのかは謎だ」―トッテナムオーナー、イゴール・トゥドール監督起用を巡り元コーチ代理人から非難
トッテナムの危機の深刻さがアーセナル戦敗戦で浮き彫りに
トッテナムは今月初めのニューカッスル・ユナイテッド戦敗戦を受け、フランク監督との契約解除を決断した。北ロンドンのクラブは年明け以降、悲惨な不振が続いていた。緊急事態対応の専門家として知られるテュドールがシーズン終了までの指揮を任されたが、日曜日のアーセナル戦では4-1の大敗を喫し、最悪のスタートを切った。
スパーズは深刻な負傷者問題に直面している上、クリスティアン・ロメロも出場停止処分によりあと2試合のプレミアリーグを欠場する。9試合連続でリーグ戦勝利がない状況で、チャンピオンシップ降格への懸念が募っている。
以前、不振期にフランク監督を補佐するためハイティンガが招へいされていたが、多くの関係者は彼が解任された場合に監督職を引き継ぐ可能性があると見ていた。しかし、トゥドールと彼のスタッフ陣が到着したことで、彼のトッテナムでの時間はあっけなく幕を閉じた。
- Getty Images Sport
エージェントはトッテナムがハイティンガの残留を希望していたと主張している
ヤンセンは、トッテナムが新体制下でもハイティンガの続投を強く望んでいたが、彼らが去ることを決めたと明かした。
キフト・ヤンセン・エグモンド・ギープのポッドキャストに出演した彼はこう語った。「彼は残留を認められていた。むしろ残留を要請されていた。他の全コーチ陣、全員スカンジナビア出身者が去った後、3週間経ってクラブは彼に『契約満了まで残ってほしい』と伝えた。3週間しか働いていない人物にとって、これはかなりの成果だ」
「しかし彼はこう返した。『はい、でもクロアチア人監督のイゴール・トゥドールがスタッフを連れて3～4ヶ月間来る』と。あの男は常に緊急事態の仕事を任されるんだ。
「そんな手法が成功することはまずない。なぜそうしたのかは謎だ。そしてまた別の監督が来る。つまり二度も辞めさせられるわけだ。その新監督も45人のスタッフを連れてくる。彼は言った。『ロブ、これは無意味だ。今すぐ辞めなければならない』と」
彼が引き継ぐ可能性はあった
ヤンセンは続けた。「しかし彼が引き継ぐ可能性はあった。我々はそれを念頭に置いていた。ただクラブ側がそうしなかった。三週間後、時期尚早だと判断したのだ。だから暫定監督が就任するわけだ。
「経営陣、つまりこの場合はオーナーであるルイス家が取る行動とは？何らかの安全策を選ぶことだ。実績のある人物、苦境にあるクラブで数ヶ月間『危機管理の専門家』として知られる人物を雇う。それでイメージを守れる。ハイティンガと新スタッフで続ける勇気があれば別だが、彼らはそうしないだろう」
- Getty Images Sport
降格の危機に直面するスパーズ、必死の勝利を求める
トッテナムは、シーズン終盤のプレミアリーグ残留をかけた戦いで、トゥドール暫定監督起用が実を結ぶことを切に願っている。マンチェスター・ユナイテッド、ニューカッスル、そして直近ではアーセナルに敗れ、国内リーグで3連敗を喫したチームは、降格圏回避のため早急に勝ち点を積み重ねる必要がある。
次の2試合は特に重要だ。まずは6位上回るフルハム（直近でサンダーランドを3-1で下した）をアウェイで迎え、その後クリスタル・パレスがトッテナム・ホットスパー・スタジアムを訪れる。3月の代表戦中断前には、アンフィールドでのリヴァプール戦とホームでのノッティンガム・フォレスト戦が控える。
トッテナムはチャンピオンズリーグの試合も控えている。グループステージを4位で突破しプレーオフを回避したチームは、決勝トーナメント1回戦でアトレティコ・マドリード、ガラタサライ、またはユヴェントスのいずれかと対戦する。しかし、これらの試合が歓迎すべき気晴らしとなるかどうかは不透明だ。今季残りの期間において、国内リーグでの残留こそが最も重要な目標であることは間違いない。
