「すべて順調」―アルヴァロ・アルベロアがキリアン・エムバペの負傷状況を報告、レアル・マドリード対マンチェスター・シティのチャンピオンズリーグ決戦を前に

現時点では、レアル・マドリードは得点王不在のまま苦戦を続けることになる。さらに、3月17日のマンチェスターでの第2戦を控え、重要な試合が控えている。ムバッペの回復状況次第では、この第2戦を復帰の目標日と設定する可能性が高い。

アルベロア監督率いるチームは今週末、リーガでセルタ・ビーゴと対戦し、バルセロナに追いつくことを目指す。リーグ戦で2連敗を喫したマドリードは現在、首位バルサに4ポイント差をつけられている。