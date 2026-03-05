Getty
「すべて順調」―アルヴァロ・アルベロアがキリアン・エムバペの負傷状況を報告、レアル・マドリード対マンチェスター・シティのチャンピオンズリーグ決戦を前に
ムバッペにとっての好材料
マドリードのアルベロア監督は、ムバッペの出場可能性を巡る懸念を鎮めるため、最新の医療報告を「全て良い知らせ」と表現した。フランス代表スターは左膝の捻挫で離脱中であり、この問題は今年前半にも彼を苦しめていた。
クラブは最近、このワールドカップ優勝選手に対して侵襲的な手術を回避する保存的治療計画を確認した。復帰時期は医療スタッフが負荷増加への反応を監視しているため流動的だが、マドリードがシティ戦に間に合わせるため無理に復帰させようとしているとの見方に対し、ムバッペの周辺関係者は不満を抱いていると報じられている。
ムバッペの状態を注視する
ムバッペの現状について、アルベロアはストライカーが負傷から順調に回復していると説明した。クラブ公式サイトの取材に対し、彼は次のように語った。「もちろん、毎日彼と話している。状態は安定しており、日々良くなっている。 『彼の体調に応じて日々対応していくプロセスだ』と私は述べてきた。現時点では全て良い知らせだ」
時間との戦い
マドリードは今シーズン、アルベロア監督の戦力層が試される重要な局面を迎えている。最大の懸念は、クラブの欧州制覇の野望を左右するチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第2戦（ペップ・グアルディオラ監督率いるチームとの対戦）で、ムバッペが先発出場できるかどうかだ。
カデナ・セルの報道によれば、ムバッペとその周辺関係者は、クラブがストライカーの復帰を急がせようとしていることに懸念を抱いている。この動きが長期的な後退を招き、ワールドカップ出場を危うくする可能性があるからだ。一方、決勝トーナメント第2戦は3月17日にマンチェスターで開催予定であり、すべてのトレーニングセッションが完全な試合復帰に向けた重要なステップと見なされている。
マンチェスターへの道
現時点では、レアル・マドリードは得点王不在のまま苦戦を続けることになる。さらに、3月17日のマンチェスターでの第2戦を控え、重要な試合が控えている。ムバッペの回復状況次第では、この第2戦を復帰の目標日と設定する可能性が高い。
アルベロア監督率いるチームは今週末、リーガでセルタ・ビーゴと対戦し、バルセロナに追いつくことを目指す。リーグ戦で2連敗を喫したマドリードは現在、首位バルサに4ポイント差をつけられている。
