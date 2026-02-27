Getty Images Sport
「これは戦争だ！」― マンチェスター・ユナイテッドのゴールキーパー、センネ・ラメンスがプレミアリーグ初年度の印象を明かす。デビューシーズンで称賛を浴びる
プレミアリーグの戦場に順応する
ベルギー人ゴールキーパーは、マイケル・キャリック監督が率いる若返りを図ったチームの要となったが、ロイヤル・アントワープから夏の移籍で加入後、プレミアリーグというハイレベルな環境へ即座に適応せざるを得なかった。過酷なリーグ戦にもかかわらず、彼は相手攻撃陣の標的となる挑戦を積極的に受け入れる姿勢を貫いている。
この若手守護神は、月曜日にヒル・ディキンソン・スタジアムで行われたエバートン戦での1-0の粘り強い勝利後、監督から大きな称賛を得た。一方、トフィーズ（エバートン）のデイビッド・モイーズ監督は彼のパフォーマンスを「素晴らしい」と称賛した。決勝点を挙げたのは途中出場のベンジャミン・セスコだったが、ラメンスは無失点を守る上で重要な役割を果たした。 トフィーズが密集して彼を封じ込めようとした高圧的なコーナーキックの連続を、彼は見事に切り抜けた。
ペナルティエリアの混沌を受け入れる
ESPNが報じたコメントの中で、セットプレー時に直面する容赦ない身体的プレッシャーについて語ったラメンスは、ユナイテッドの正ゴールキーパーとしての現実を率直に認めた。
「今シーズンずっとこうだったと思う」と彼は指摘した。「僕にとってはこれが現実だ。これがプレミアリーグだ。16メートル（ペナルティエリア）内はちょっとした戦場だ。でもそれは僕の強みでもあるから、時にはこの挑戦を楽しむこともある。 自分のコンフォートゾーンを少し離れて、そうした状況に対処するのは楽しい。今は、周りに多くの選手がいても、クロスには飛び出すようにしている。それがうまくいっているという手応えにもつながっている」
審判と保護をめぐる議論
今シーズン、ゴールキーパー保護をめぐる議論が激化しており、多くの監督がコーナーキック時のブロック戦術に対する審判の厳格な対応を求めている。ラムンスは、世界本の日を前にマンチェスター・ユナイテッド財団を代表してパーティントン・セントラル・アカデミーを訪問した際、こうした高まる懸念に言及した。当局の介入が必要かとの問いに、彼は複雑な問題だと認めた。
「もちろん一定のルールは必要だ」と彼は説明した。「行き過ぎた状態になるわけにはいかない。プレミアリーグが注視すべき点だ。時にはゴールキーパーを保護しようとするが、もっと保護できたかもしれない場面もある。だが、特定のチームだけがやっているわけではない。我々も時折行う... 我々もそこから多くの得点を挙げている。だからその行為の意図は十分理解できる。ただ、それに対処するしかないのだ」
オールド・トラッフォードでの夢のようなスタート
ラメンスは彗星のごとく台頭し、レッドデビルズでのわずか22試合の出場で、ゴールマウスにおける不動の第一選択としての地位を確立した。その影響力はほぼ即座に現れた。10月のサンダーランド戦でのデビュー時、ユナイテッドのサポーターは早くも「お前は変装したシュマイケルか」と歌いながら彼を称賛した。これは伝説的なデンマーク人ゴールキーパーへの、非常にプレッシャーのかかる比較であった。 マンチェスターでの最初の数ヶ月を振り返り、ラメンスは地に足をつけた姿勢を保っている。
「これ以上ないほど順調だとは想像もしていなかった」と彼は語る。「だが過去に固執したくない。毎週、自分の価値を証明し続けなければならない。だから未来より現在に目を向けている。現状に満足せず、ただ前進し続けること…これは終わりではない。だから今もただ前進し続けるだけだ」
