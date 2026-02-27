「これは戦争だ！」― マンチェスター・ユナイテッドのゴールキーパー、センネ・ラメンスがプレミアリーグ初年度の印象を明かす。デビューシーズンで称賛を浴びる

今シーズン、ゴールキーパー保護をめぐる議論が激化しており、多くの監督がコーナーキック時のブロック戦術に対する審判の厳格な対応を求めている。ラムンスは、世界本の日を前にマンチェスター・ユナイテッド財団を代表してパーティントン・セントラル・アカデミーを訪問した際、こうした高まる懸念に言及した。当局の介入が必要かとの問いに、彼は複雑な問題だと認めた。

「もちろん一定のルールは必要だ」と彼は説明した。「行き過ぎた状態になるわけにはいかない。プレミアリーグが注視すべき点だ。時にはゴールキーパーを保護しようとするが、もっと保護できたかもしれない場面もある。だが、特定のチームだけがやっているわけではない。我々も時折行う... 我々もそこから多くの得点を挙げている。だからその行為の意図は十分理解できる。ただ、それに対処するしかないのだ」