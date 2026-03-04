Getty Images Sport
「この男はサッカーを台無しにしているのか？」―アーセナルのセットプレーコーチ、ニコラス・ジョバーが海外紙からサッカー界の「コーナーキック騒動」を巡りセンセーショナルに標的にされる
アーセナルのセットプレーからの得点への依存
今シーズンのプレミアリーグでアーセナルがこれまでに記録した58得点のうち、21得点がセットプレーから生まれている。これはリーグ史上最多の記録であり、まだ9試合を残している状況だ。ガナーズのサポーターはセットプレーからの得点後に「セットプレーだ、オーレオーレ」とよく合唱し、ファンは「セットプレーFC」という愛称を受け入れている。ジョバーにはエミレーツ・スタジアムの外に彼に捧げられた壁画が存在する。
「魅力的ではないが効果的」―ジョバーは皮肉交じりの賛辞を受ける
スイスのメディア「ブリック」は月曜日、紙面とウェブ版で「この男はサッカーを台無しにしているのか？」という見出しの記事を掲載した。ジョバーの写真と共に、プレミアリーグにおける「コーナーキック偏重」を説明する統計データが紹介されている。今季のセットプレーからの得点率がリーグ最高の27.5％に達している点も指摘された。
記事はさらに、アーセナルがセットプレーから得点するたびにボーナスを受け取っていると報じられるジョバーが「一見単純な戦術」を主導していると非難。続けてこう記す：「選手たちがゴール前6ヤードボックス内でゴールキーパーを封じ込めるため、鋭く放たれたクロスにキーパーがほぼ届かない。そのクロスはニアポストでフリックされるか、ファーポストで中央へヘディングで戻される。特に見栄えはしないが、極めて効果的だ」
スロットがセットプレー反対論の象徴となる
記事の主旨を裏付けるため、リヴァプールのアルネ・スロット監督がプレミアリーグの試合の面白さ不足について最近述べた発言が引用された。スロット監督はこう語った。「まず、この現状を受け入れる必要がある。主にプレミアリーグで起こっていることだと思う。他のリーグを見ると、セットプレーにそれほど重点が置かれているとは思わない。 エールディヴィジの試合を見ると、ゴールが取り消されたり、ゴールキーパーへのファウルが宣告されたりする。それを見て『わあ、大きな違いだ』と思う。ここでは、ゴールキーパーの顔面を殴っても、審判は『続けろ』と言うだけだ。それが好きか？ サッカーファンとしては好きじゃない。サッカーを考える時、10～15年前のバルセロナを思い浮かべる。毎週日曜の夜、彼らの試合を心待ちにしたものだ。
「今、プレミアリーグで見る試合のほとんどは見ていて楽しいものではない。でも常に興味深い。競争が激しすぎるからだ。このリーグが偉大なのは、そこにある競争心だ。誰もが誰にでも勝てる。ただ勝敗に関わらず、純粋に楽しむためにサッカーを観たい人間として、今のプレミアリーグと3、4年前のそれには大きな違いがあると思う」
アルテタ、アーセナルのセットプレー記録に満足せず
その評判にもかかわらず、アルテタ監督はセットプレーからの得点数に満足しておらず、守備面でも改善を求めていると主張した。
チェルシー戦（2-1勝利）の数日後に語ったアルテタ監督は、この試合の3得点全てがセットプレーから生まれたことを踏まえ、「セットプレーでより多く得点できていないことに不満だ。失点も同様だ。我々は試合のあらゆる局面で最強かつ最も支配的なチームでありたい。それがこのチームの軌跡であり目標だ。クラブとしても同じ姿勢を貫く」と述べた。 だからこそ、それを実現しよう。
「1つのゴールを別のゴールとどう違う形で祝うべきか、私にはわからない。YouTube向けにはどちらかがより良いかもしれない。わからないが、サッカーの現実には多くの要素が絡んでいる」
アーセナルの次なる展開は？
アーセナルは水曜夜、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンとのアウェー戦で試合を再開する。火曜日、シーガルズのファビアン・フルツェラー監督は、ガナーズがセットプレーのルーティンで「時間を浪費」し、ディフェンダーの妨害を試みていると不満を漏らした。
「ブロック行為やチームのブロック方法には明確なルールが存在しない。審判が笛を吹いてファウルと判定する場合もあれば、吹かない場合もある。だからこそ現在この問題が議論されていると思うが、私にとっての核心は、コーナーキック、スローイン、フリーキックにおいてどれだけ時間を浪費できるかを明確に規定することだ」とフルツェラーは語った。
