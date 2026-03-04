「この男はサッカーを台無しにしているのか？」―アーセナルのセットプレーコーチ、ニコラス・ジョバーが海外紙からサッカー界の「コーナーキック騒動」を巡りセンセーショナルに標的にされる

その評判にもかかわらず、アルテタ監督はセットプレーからの得点数に満足しておらず、守備面でも改善を求めていると主張した。

チェルシー戦（2-1勝利）の数日後に語ったアルテタ監督は、この試合の3得点全てがセットプレーから生まれたことを踏まえ、「セットプレーでより多く得点できていないことに不満だ。失点も同様だ。我々は試合のあらゆる局面で最強かつ最も支配的なチームでありたい。それがこのチームの軌跡であり目標だ。クラブとしても同じ姿勢を貫く」と述べた。 だからこそ、それを実現しよう。

「1つのゴールを別のゴールとどう違う形で祝うべきか、私にはわからない。YouTube向けにはどちらかがより良いかもしれない。わからないが、サッカーの現実には多くの要素が絡んでいる」