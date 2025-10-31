ロサンゼルス・ドジャースが、MLB2025ワールドシリーズでトロント・ブルージェイズと優勝を争っている。

本記事では、ドジャースに所属する山本由伸の先発登板予定を紹介する。

山本由伸のワールドシリーズ先発予定はいつ？

日本時間10月26日(日)のワールドシリーズ第2戦で先発・完投して5-1の勝利に導いた山本は、中5日で迎える11月1日(土)の第6戦で再びの先発登板を予定。4勝先取制で優勝が決定するワールドシリーズにおいて、ドジャースが2勝、ブルージェイズが3勝とリーチをかけられている状況での起用となる。

ワールドシリーズ第6戦のブルージェイズvsドジャースは、日本時間11月1日(土)の9:00にプレイボール予定だ。

ラウンド 試合日 開始時刻 先発予定 ワールドシリーズ第6戦

ブルージェイズvsドジャース 2025/11/1(土) 9:00 ブルージェイズ：ケビン・ガウスマン

ドジャース：山本由伸

ドジャースとブルージェイズの次回スターター比較

ドジャースが山本を先発させるとみられる第6戦で、対戦相手のブルージェイズも中5日でケビン・ガウスマンを起用する見込みだ。両選手の成績比較は以下の通り。

選手名 今季成績 前回登板 ケビン・ガウスマン

(ブルージェイズ) WHIP：1.06

防御率：3.59

登板/勝/負：32/10/11 10/26(日)

vsドジャース 1●5

6.2回/82球/3失点(自責点3)

被安打4/被本塁打2/奪三振6 山本由伸

(ドジャース) WHIP：0.99

防御率：2.49

登板/勝/負：30/12/8 10/26(日)

vsブルージェイズ 1〇5

9回/105球/1失点(自責点1)

被安打4/被本塁打0/奪三振8

ワールドシリーズ第6戦のおすすめ視聴方法

【Amazonプライムビデオ】ワールドシリーズを全試合配信！

Amazon

『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なくMLBポストシーズンの一部試合が視聴可能。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦が全試合必ずライブ配信されるほか、試合日は1日1試合、ワールドシリーズは全試合中継される。

プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

【SPOTV NOW】全試合日本語実況・解説付き配信！

SPOTV NOW

前述の通り、MLBポストシーズン2025の全試合が日本語実況・配信付きで視聴できるのは『SPOTV NOW』だけだ。『SPOTV NOW』の料金は、ベーシック月間プランが月額2,000円(税込)、1080p高解像度や広告なしとなるプレミアム月間プランは月額3,000円(税込)。両方のプランで、ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。

登録方法は以下の通り。

【MLB.tv(Amazon)】7日間無料体験あり

Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能。無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。

登録方法は以下の通り。

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

