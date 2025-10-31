このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
20251025 yoshinobu yamamoto(C)Getty images
GOAL

山本由伸のワールドシリーズ先発予定は？次はいつ登板？

ロサンゼルス・ドジャースに所属する山本由伸のMLB2025ワールドシリーズ、トロント・ブルージェイズ戦での先発登板はいつ？次回のスタメン予定を紹介。対戦相手との成績比較は？

ロサンゼルス・ドジャースが、MLB2025ワールドシリーズでトロント・ブルージェイズと優勝を争っている。

本記事では、ドジャースに所属する山本由伸の先発登板予定を紹介する。

山本由伸のワールドシリーズ先発予定はいつ？

日本時間10月26日(日)のワールドシリーズ第2戦で先発・完投して5-1の勝利に導いた山本は、中5日で迎える11月1日(土)の第6戦で再びの先発登板を予定。4勝先取制で優勝が決定するワールドシリーズにおいて、ドジャースが2勝、ブルージェイズが3勝とリーチをかけられている状況での起用となる。

ワールドシリーズ第6戦のブルージェイズvsドジャースは、日本時間11月1日(土)の9:00にプレイボール予定だ。

ラウンド試合日開始時刻先発予定
ワールドシリーズ第6戦
ブルージェイズvsドジャース		2025/11/1(土)9:00ブルージェイズ：ケビン・ガウスマン
ドジャース：山本由伸

ドジャースとブルージェイズの次回スターター比較

ドジャースが山本を先発させるとみられる第6戦で、対戦相手のブルージェイズも中5日でケビン・ガウスマンを起用する見込みだ。両選手の成績比較は以下の通り。

選手名今季成績前回登板
ケビン・ガウスマン
(ブルージェイズ)		WHIP：1.06
防御率：3.59
登板/勝/負：32/10/11		10/26(日)
vsドジャース 1●5
6.2回/82球/3失点(自責点3)
被安打4/被本塁打2/奪三振6
山本由伸
(ドジャース)		WHIP：0.99
防御率：2.49
登板/勝/負：30/12/8		10/26(日)
vsブルージェイズ 1〇5
9回/105球/1失点(自責点1)
被安打4/被本塁打0/奪三振8

ワールドシリーズ第6戦のおすすめ視聴方法

